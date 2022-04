Putin, el ídolo; solidaridad obligada, la posguerra

Putin, el ídolo

Argentino, sacá tus propias conclusiones: Putin, ídolo y amigo de Cristina y Alberto.

Solidaridad obligada

Quiero expresar mi indignación y rechazo al aporte obligado y compulsivo, disfrazado de “solidario”, que nos fuerzan a hacer a todos los empleados públicos que no estamos afiliados a ningún sindicato. El Gobierno, en connivencia con los gremios ATE y UPCN, tomó, sin mi consentimiento, un porcentaje de mi sueldo para entregar a estos gremios, sin siquiera saber a qué lo destinará. Según los especialistas, este robo es legal, pero no constitucional. Me resisto a quedarme de brazos cruzados ante este atropello. Alguna vez el ciudadano común tiene que dejar de ser la variable de ajuste. Mientras tanto, la Argentina se desangra ante la indiferencia de sus políticos y sindicalistas, que están ocupados llenando sus arcas con la solidaridad obligada de su pueblo.

La posguerra

Excelente el artículo publicado el 2 de abril en la nacion por el doctor Pichetto y el diplomático Cisneros. Se hace necesario conocer los detalles de las negociaciones que hubo posteriormente a la guerra. Vaya el reconocimiento al cuerpo diplomático profesional que trabajó en ellas y al fallecido canciller Aguirre Lanari.

Vuelos, YPF y las islas

Siento un legítimo orgullo al recordar a mi padre (Ernesto Campos) allá por los años 70/72 ,con su antiguo proyector de diapositivas, visitando colegios, enseñando todo lo que él sabía sobre nuestras islas Malvinas. En los años 1958/63 había sido gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y conocía como pocos la geografía de nuestro territorio nacional, y a partir de 1970 viajaba regularmente a las islas para supervisar la construcción de la planta de almacenaje de combustible de YPF, para el combustible de los isleños, que se calentaban con turba seca. La Fuerza Aérea Argentina construía la pista de aviación y llegaban aviones semanalmente desde el continente, para sacar enfermos y con provisiones que se desconocían, cómo los víveres frescos.

Si hubiéramos continuado con estos métodos, probablemente la gente de las islas hubiera cambiado su forma de pensar sobre los “Argies” y se hubiese dado el diálogo sin llegar a una guerra.

mechitac1944@gmai.com

Lejos

Me parece que después de 189 años en poder de los ingleses, las islas están lejos de ser nuestras. Tampoco en esos años hicimos nada para conquistar el cariño de los isleños. Hoy se sienten más ingleses que nunca y no se les ocurre pertenecer a nuestra comunidad. Pasarán muchos años más todavía. Fue lamentable y triste la pérdida de vidas por una gesta condenada desde el principio.

Unidad y sensatez

La controversia entre el Presidente y su vicepresidenta suma, a diario, nuevos decibeles. Hasta antes de la conmemoración por las Malvinas permanecía cuasi asordinada. Explícita, porque reflejaba falta de diálogo, pero sin una guerra dialéctica manifiesta. Ahora, la exjefa de Estado le ha incorporado mordacidad e ironía. Pronósticos agoreros luego del entendimiento con el FMI. En apoyo de su tesis apeló al libro Diario de una temporada en el quinto piso donde se mencionan las vicisitudes sufridas por el gobierno de Alfonsín luego de sus cinco acuerdos con dicho organismo. Paradójicamente esa obra, con su perturbadora carga, fue regalo de cumpleaños para quien aguarda su segundo hijo. Hasta el momento, Alberto Fernández se mantiene cauto y conciliador. Su descripción del disenso existente se ha limitado a reconocer, vía portavoz: “No me atiende el teléfono”.

Frente a dos máximas autoridades que se ignoran, la población reclama unidad y sensatez.

Carteles

No sé quien colocó los carteles contra Cristina Kirchner ni me interesa saberlo, pero expresaron una gran verdad. Hace menos de un año perdimos a nuestro hijo mayor por no haber podido vacunarse a tiempo. Por culpa del resentimiento y los prejuicios ideológicos de quienes hoy nos gobiernan, miles de familias argentinas perdieron a sus seres queridos.

Algún día los responsables deberán rendir cuentas.

Tolerancia cero

Muchos progresistas y liberales denostaban al exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani por su política policial de “tolerancia cero”, aun ante la rotura de un vidrio o la música a alto volumen. El reciente homicidio de una señora de CABA a manos de un vecino al que había denunciado por ruidos molestos exhibe una vez más la ineficacia de una administración ciudadana que no gestiona una política de prevención clara. Si una avenida como la 9 de Julio puede ser “tomada” por 48 horas sin consecuencias punitivas para los “usurpadores” del espacio público.... ¿qué se puede esperar de una simple denuncia telefónica por ruidos molestos?

Robo de cables

La excusa que dan las empresas de servicios públicos, en especial las telefónicas, para justificar el corte de los servicios es infantil e inaceptable por lo absurda. El robo de cables seguramente debe estar denunciado, y ¿cuántos son los que pueden comprar el derivado de esos ilícitos? Cualquier juez con ganas de trabajar resolvería este problema con un par de allanamientos. El Enacom intimaría así a reponer los cables y las empresas cumplirían con los pliegos de licitación del servicio, que los obligan a repararlo en 72 horas.

