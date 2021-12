Que 2022 sea el punto de partida, gestos y mensajes, queremos ejemplos

Carta de la semana

Que 2022 sea el punto de partida

En noviembre, a raíz del Día de la Tradición, recibí un whatsapp enternecedor de un niño izando la bandera argentina (su mamá o papá lo estaban filmando). Solitario, entonaba y cantaba a la vez el Himno Nacional Argentino (a capela). Allí se lo veía, paradito, solemne, ante el mástil, derechito y erguido, hasta el final (que él mismo, en su garganta, onomatopeyizó como “tan tan, tan tan, tan taaan”).

Hoy, acercándonos al final de un 2021 que tuvo de todo, quisiera instar a que el 31, cuando nuestras copas esperen ansiosas la medianoche para chocarlas y traspasar en ese instante nuestros deseos (por lo nuevo que vendrá), pensemos en todos esos retoños, como el del video de la bandera, y nos comprometamos a no defraudarlos. El tiempo que viene va a ser, cada vez más, el de ellos, hagamos que esos anhelos del brindis se hagan realidad.

¡Feliz 2022!

Juan José de Guzmán

jjedeguz@gmail.com

Gestos y mensajes

El excelente artículo de Isola en la nacion me motiva a agregar una condición que tienen los políticos electos: con pequeños gestos emiten grandes mensajes.

El pequeño gesto: no pude volver.

El gran mensaje: no merezco la banca.

Martín Vayo

DNI 11.774.043

Queremos ejemplos

La diputada Brouwer, que se ausentó y estaba en Disney World a pocos días de haber asumido la banca. En un mes clave. Y la diputada tránsfuga, que se cambia de partido burlándose a las claras del pueblo y el electorado que la votó. Si les queda algo de dignidad, deberían presentar la inmediata renuncia. Para que alguien más patriota y serio de sus respectivos partidos las reemplace. Porque el ejemplo de ética baja desde arriba. Para no convertir el ya desprestigiado Congreso en la mal denominada “casta”, ya que hay gente muy valiosa. Por otro lado, ya es hora de decir “basta” a las listas sábana, donde entran corporaciones de personas que solo piensan en privilegios personales y no honran un cargo de vital importancia para la democracia. No bastan los perdones. Queremos ejemplos, si de una vez por todas soñamos con las transformaciones que nos devuelvan las garantías constitucionales. Aquellas que dieron origen a la prosperidad e igualdad de oportunidades, basadas en el esfuerzo individual y colectivo.

Enrique A. Gassycre

gassycre@hotmail.com

El país de la chicana

Basta con repasar cualquiera de los hechos cotidianos ocurridos en los últimos dos o tres años para advertir que vivimos una paupérrima realidad política. Las ideas, las propuestas o los reclamos están muy alejados del lenguaje erudito, cultivado o civilizado. La chicana es el lugar común donde convergen los de uno u otro lado de la grieta para lograr golpes de efecto, ante una sociedad anestesiada que acompaña el juego tomando partido por uno u otro. El nivel de verbalización es tan pobre que no deberíamos sorprendernos cuando los fríos números nos muestran lo mal que estamos o lo bajo que hemos caído. Entonces, si el Gobierno lleva al Congreso el presupuesto anual para su debate y aprobación (no voy a detenerme a considerar si el presupuesto es bueno o malo), la oposición lo tildará de mamarracho y, a su turno, el jefe de la bancada oficialista (cerrando el debate preliminar previo a la votación) no tendrá mejor idea que victimizar la posición oficial lanzando acusaciones, viejos reproches (que no venían al caso), para terminar pidiéndole al presidente de la Cámara que concluyera de una vez con el debate, “así termina este show”, dando una clara muestra de que lo que menos le interesaba era que se llegara a un acuerdo.

El final todos lo conocemos, y lo padecemos. Estamos inmersos en una guerra de chicanas, lanzadas por gente irresponsable a la que solo parece importarle ganar una partida, no el país. Dime con qué políticos cuentas y te diré a qué país podrás aspirar.

Ovidio Winter

ovidiow@gmail.com

Recurso innoble

El 22 del corriente mes, en un programa televisivo, una diputada de la provincia de Buenos Aires, que ingresó a la Cámara baja en 2019 representando a Juntos por el Cambio, intentó justificar su pase a la bancada del Frente de Todos, que tiene ideas sustancialmente opuestas. El comportamiento ético adecuado era renunciar y permitir su reemplazo por la legisladora suplente de su banca. Carecer de honor no es un dato positivo ni un buen ejemplo. En este caso es solo un recurso innoble para, entre otras cosas, seguir cobrando el sueldo.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

Estafas con desaparecidos

Magnífico el editorial de la nacion del 20 de diciembre. Es para reverenciar la narración detallada de estas verdades horrendas ocultas por un Estado cómplice, olvidadas o toleradas o desconocidas por la ciudadanía. Y para felicitar a quienes se ocuparon de investigarlas y escribirlas. No encuentro nada para agregar a la concisa expresión de que estas estafas con desaparecidos son una de las defraudaciones más escandalosas, desde el punto de vista moral y material, sufridas por el Estado argentino en toda su historia. Solo exigiría que, después de tantos años, la Justicia actúe pronto y eficientemente ante delitos únicos y gravísimos como estos. Si así no fuera, quedaría en evidencia que en realidad no existe el Poder Judicial. Y sería muy bueno además que los demás diarios democráticos e independientes de todo el país reproduzcan este editorial.

Jorge Joaquín Martínez

jorgejoaquinmartinez@gmail.com

Acuerdo con el FMI

Es fácil cuatro años después pegarle al gobierno de Cambiemos por el crédito y los términos que acordó con el FMI. Nadie sale a reconocer (menos que menos en el oficialismo lenguaraz) que la alternativa al endeudamiento hubiera sido una enorme razia de empleados públicos, subsidios y más prebendas fogoneadas durante más de 12 años por el kirchnerismo. Hoy todos se rasgan las vestiduras, omitiendo el desastre que ellos mismos generaron.

Podrán hacer jueguito con la pelota un rato, pero al final hasta a Maradona se le caía. Señor Presidente y equipo de científicos, dejen de tomar al pueblo como idiota y mejor empiecen a dialogar para que nuestro país vuelva a ser un país desarrollado, polo productor, polo de atracción de inversiones y de inmigrantes. Si no hacen eso, los próximos en estar en el banquillo de acusados serán ustedes.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

No saben

¿Por qué marchan?, les pregunto a tres jóvenes en Rivadavia y Florida. Una sonrisa: “No sabemos. Nosotros vinimos a reemplazar a alguien que no podía estar”. La Plaza de Mayo estaba vallada por el acto que conmemoró los muertos del 20 de diciembre de 2001. Columnas y columnas de rostros de la Argentina invisible se hacen ver en la plaza, en paz. Pero algunos no saben por qué marchan.

Luis Baliña

DNI 8.550.883

Doblan por ti

En esta situación de pandemia son pocas las respuestas que tenemos. Tres de ellas son distancia social, vacunas y barbijos. Y si esto no fuera convincente, podemos siempre recurrir a los clásicos, en este caso, a John Donne, quien nos sugiere que “ninguna persona es una isla; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.” Se considera que Donne se inspiró para sus “Meditaciones en ocasiones emergentes”, escritas, justamente, en ocasión de una gravísimo episodio de fiebre maculosa en el siglo XVII.

Claudia Bagnardi

DNI 10.929.163

Gracias, LN+

Somos una mutual de 480 jubiladas docentes en acción de Tucumán que desde las 14 hasta las 22 elegimos los noticieros de la LN+. Nos alegran, contienen y nos muestran una luz de esperanza con sus investigaciones. Gracias Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Luis Majul, Alfredo Leuco, Paulino Rodrigues, Pablo Rossi; su profesionalismo, su ética y su calidad humana nos demuestran que no todo está perdido. La incoherencia del Gobierno y de Cristina Kirchner nos tenía preocupadas hasta que vimos un rayo de luz en los incomparables noticieros de LN+ que nos llenan de orgullo, por tener periodistas de esa magnitud. Gracias por su lucha inclaudicable para hacer que muchos recapaciten. Nada es imposible. Una felicitación aparte para Viale por su programa con Esteban Bullrich, no solo lloramos, sino que nos tocó las fibras más intimas de nuestra trayectoria de 40 años como docentes.

María Eugenia Esquer

DNI 10.017.069

Premio de Literatura

Si las normas políticamente correctas del Gran Premio Banco Provincia de Literatura hubieran regido en el siglo XVI, Shakespeare no habría podido publicar El mercader de Venecia ni Cervantes, La gitanilla.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar