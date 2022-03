Qué lástima, narcicismo, Malvinas

Qué lástima

Permítame que le diga, señor Presidente, que el lunes pasado perdió la gran oportunidad de dar un gran ejemplo, Haber rebajado los sueldos a un 75% a toda la administración pública nacional, provincial y municipal de todo el país, Ministros, senadores, diputados, concejales, asesores y empleados públicos. Tenía el apoyo del 75% del voto de los representantes de los argentinos, y hubiera dejado “mudos a todos con el ejemplo”. Lo que no fueron capaces de hacer los “presidentes anteriores” y que todos los argentinos estamos esperando. Van a decir que no es mucho dinero, pero lo que “sí vale” es el ejemplo de una buena administración que hay que dar alguna vez. Y le puedo asegurar que hubiera sido reelegido en 2023. Seguramente van a decir que no era mucho el dinero, pero es lo que todo buen padre de familia le diría a su familia: que no se puede “gastar más de lo que se gana”. Yo tengo 92 años y se lo he oído mencionar a mi padre, inmigrante del año 1925, muchas veces. Que lástima señor Presidente, el lunes era el día ideal, pero hoy todavía está a tiempo de hacerlo. Ánimo, coraje. El presidente Roosevelt, en la Gran Depresión de los EE.UU., mandó a los empleados públicos, para no echarlos, a construir caminos con pico y pala. Con los precios máximos y torturar a la producción del país no lo va a lograr.

Estanislao Francisco Kocourek

DNI 4.059.433

Narcisismo

Releyendo algunos trabajos de la Universidad de Essex y un interesante análisis sobre el narcisismo (Narcissism Spectrum Model, 2018), hemos concluido cuán exactas fueron las determinaciones de Henry Havelock Ellis cuando resaltó que el narcisismo es, ante todo, un trastorno mental que refleja la neurosis y la inseguridad de muchas personas respecto del estatus que sienten les debe ser reconocido por los demás. En el caso de Cristina y Alberto Fernández se observa en ambos un sentimiento simultáneo de grandiosidad y extrema vulnerabilidad, entremezclando en ellos arrogancia, espíritu dominante, extroversión y audacia (muchas veces contraria a sus propios intereses). En otros casos, retracción, ansiedad, contradicciones y brotes depresivos.

Carlos Berro Madero

carlosberro24@gmail.com

Malvinas

Ya desde su título, el artículo de Alconada Mon es propenso a inclinar la opinión pública contra un sector, el de las Fueras Armadas nacionales: “Malvinas. En plena guerra, militares argentinos exigieron sobornos para comprar aviones de combate y municiones”. En principio, si hubo corrupción, lo apropiado es conocer quiénes la practicaron, con objeto de separar la paja del trigo; no es bueno mezclar a la gente decente con los malandras; lamentablemente, el periodista no da pistas precisas de supuestos corruptos. Por otra parte, en su argumentación comete gruesos errores con hechos y fechas, inclinando a los lectores con su relato hacia una sola dirección. Desde luego estas imprecisiones hacen dudar de la veracidad de lo investigado. Van algunos ejemplos: 1) los MV Dagger se compraron en 1978 para hacer frente a un posible conflicto con los chilenos por el tema de las islas del Beagle, y no para luchar contra los británicos cuatro años después de adquiridos. 2) El proceso de adquisición de los Mirage III BC se realizó durante 1983, es decir, en ninguno de los dos casos fue como manifiesta el título del artículo (“En plena guerra, militares argentinos exigieron sobornos para comprar aviones de combate”). 3) Durante el conflicto de Malvinas, ningún sistema de armas (aviones) de la Fuerza Aérea poseía radar warning (alertador de radar), así que me resulta muy extraño que la institución haya adquirido diez mil cartuchos de chaff (señuelos antirradar) y dos mil flares (señuelos contra misiles infrarrojos), y aseguro que esos ingenios no se disparan con la mano.

¿De dónde saco yo los datos aportados? De lo siguiente: siendo capitán de la Fuerza Aérea Argentina, tuve la suerte de haber integrado un pequeño grupo de aviadores de la Institución (así, con mayúsculas) para recibir instrucción en Israel, a efectos de operar los Mirage V Dagger, aviones que comenzaron a arribar al país a fines de 1978. Además, con ese material intervine en el conflicto del Atlántico Sur, casi cuatro años después de su llegada al país. En referencia a los Mirage III BC, en 1984 fui designado jefe de uno de los dos escuadrones aéreos que se formaron con el lote de aviones adquiridos, y doy fe de que durante todo ese año lo pasamos (pilotos y mecánicos) poniendo a punto las aeronaves para llevarlas a sus unidades de asiento, en mi caso la IV Brigada Aérea en Mendoza.

Por último, me parece muy suspicaz que una nota como esta aparezca en estas fechas, próximas al aniversario número 40 del conflicto de Malvinas. Evidentemente los esfuerzos por desmalvinizar la conciencia de los argentinos se intensifican.

Brig. My. (R) Guillermo Adolfo Donadille

DNI 7.998.211

Otro 24 de marzo

Resulta significativamente irritante que ante el gran cúmulo de evidencias existentes sobre el accionar subversivo, el Gobierno no admita la participación de organizaciones tales como el ERP, Montoneros y otras en los años 70. Es evidente que para todos aquellos identificados con el rencor y el odio la guerra continúa. Por eso rechazan toda idea de finalización del conflicto y en cambio alientan la perpetuación, envenenando a las nuevas generaciones con falsificaciones históricas.

Nuestros muertos no cayeron en forma accidental y hoy son ignorados por la historia oficial, únicas víctimas olvidadas de un conflicto que creíamos superado. Es necesario que la clase dirigente tome nota de que buena parte del hartazgo social se funda en su exaltación constante de la confrontación, siendo necesario avanzar en pos de la unidad nacional.

Otro 24 de marzo.

Silvia Ibarzábal

Vicepresidenta de la Asoc. de Familiares y

Amigos de Víctimas del terrorismo en Argentina

silviaibarzabal@hotmail.com

En la Red Facebook

24 de marzo: diputados de la oposición denuncian un nuevo intento de adoctrinamiento en escuelas bonaerenses

“Los padres tendríamos que rechazarlos y hacer una reunión en cada escuela diciendo que no lo permitimos, pero todos agachamos la cabeza”- Daniel Morales

“Ya pasó esto con los manuales de Perón. Por suerte a mí no me pudieron manipular”- Adri Coarasa

“Pasa en todas las provincias... hasta documentales donde solo se endiosa a los guerrilleros”- Gustavo Albornoz