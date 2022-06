Quedar bien, dólares, genocidio

Quedar bien

En su perorata en el plenario de la CTA, la vicepresidenta manifestó: “A mí no me interesa quedar bien con ningún funcionario. Me interesa un pito. A mí me importa quedar bien con los argentinos”.

Respetuosamente sugiero a la vicepresidenta una manera muy sencilla de quedar bien con los argentinos: devolviendo el dinero que, malamente, durante su gobierno, nos fue sustraído a todos las argentinos, y por lo cual enfrenta diversas causas judiciales.

No es tan difícil.

Luis María Canziani

DNI. 4.168.585

Dólares

El nuevo ministro de la producción, señor Daniel Scioli, que ha fundido todo lo que tocó, ha dicho que hay que ahorrar los dólares y que son necesarios por las importaciones. Podría aprovechar el ministro y vender los dólares que ahorró en el exterior con su sueldo de embajador y que en ningún momento se negó a recibirlos.

De esa manera podría colaborar a aumentar con su granito de arena las reservas del Banco Central

Roberto Jorge Billinghurst

Genocidio

El embajador de Turquía en la Argentina desea perpetuar la mentira de que su país ha defendido durante 107 años, evitando describir los crímenes contra la humanidad que llevaron a cabo sus antepasados contra la población armenia entre 1915 y 1923 como un genocidio, aunque este término lo describe perfectamente. No solo eso, agrega mentiras descaradas, aseverando que rebeldes armenios masacraron a 500.000 turcos en ese período, convirtiendo a las víctimas en victimarios.

No hace falta crear una comisión de historia turco-armenia para probar estos hechos, que están totalmente en los archivos de la Alemania imperial, su principal aliado en esas fechas, y que fueron compilados de una forma muy completa por el historiador Wolfgang Gust en el libro publicado en 2014 por Berghahn Books de Nueva York, The Armenian genocide 1915/16, de casi 800 páginas. Y si el señor embajador se tomara el trabajo de leer la Convención sobre Genocidios de la ONU de 1948,vería que se ajusta perfectamente a lo que el llamado Comité de Unión y Progreso cometió contra los habitantes armenios de su país, aprovechando las circunstancias favorables de la Primera Guerra Mundial y la indiferencia de sus aliados a los crímenes cometidos.

Esto está testimoniado por el mismo creador de la palabra genocidio, el estudiante de derecho judío-polaco Rafael Lemkin, que se inspiró durante el juicio al asesino armenio del exministro del interior turco Talat Pasha, prófugo en Berlín. Después de la Primera Guerra, el genocidio fue continuado contra los armenios, pobladores de la Armenia rusa, por el general Kiazim Karabekir, que se jactaba en público de los cientos de miles de armenios que él había masacrado.

Muchas décadas más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía hace la seña de los Lobos Grises ante una manifestación pacífica de armenios uruguayos en Montevideo, pocas semanas atrás. Esa organización terrorista ultranacionalista turca quiere exterminar a todos los que no sean turcos en ese país. No pidió perdón.

Jorge Eduardo Vartparonian

DNI 16.822.370

Ministerio de la Mujer

Excelente nota e investigación sobre el Ministerio de la Mujer, creado por este gobierno. Esta dependencia contrató más de un trabajador por día desde que se creó; la conduce la señora Gómez Alcorta. Pregunto, desde mi condición de ciudadano y profesional, si esto nos conduce a bajar no solo el gasto público sino también la inflación, que ya dejó de ser culpa de los formadores de precios. Además se informa que la mayoría de casi los mil empleados representan a diferentes grupos aliados al Gobierno, por ejemplo, los movimientos sociales beneficiados con planes pagados por los contribuyentes. Achicando el Estado podríamos agrandar la nación, creo haberlo leído hace años, pero ¡ah, la culpa…

Señor Presidente, señores funcionarios, ajusten sus pantalones como también sus faldas y traten de pensar y cuidar a los habitantes y contribuyentes de este precioso país. Con tantos ministerios y secretarías no podremos bajar el gasto público y nos seguiremos hundiendo en la pobreza.

Miguel A. Basmadjian

Centro de la ciudad

Dos de los más renombrados desarrolladores de la Argentina, Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain, reconocieron haberse equivocado al comprar lotes en la zona de Retiro uno de ellos, y el emblemático Edificio del Plata el otro, dado el estado actual de esa zona de la ciudad. La avenida 9 de Julio ha dejado de ser una vía de tránsito público y privado para convertirse en una especie de pista de manifestaciones y piquetes. La actividad comercial está casi extinguida; las oficinas en su mayoría desiertas, así como los hoteles de la zona. La inseguridad y el abandono transformaron el centro histórico y político de la capital de la república en un desierto irreconocible. Frente a este panorama, el ciudadano que se crio recorriendo estas calles, comprando en sus comercios distinguidos y renombrados a nivel internacional, que llenaba cines y teatros, se pregunta qué están haciendo las autoridades para remediar, aunque más no sea parcialmente, este estado de cosas. La respuesta es que es muy poco lo que se hace, fuera de continuar enviando puntualmente las boletas de ABL y multiplicando por cuatro el valor fiscal de las propiedades, que deben seguir tributando el impuesto a los bienes personales, como si siguieran siendo valiosas, cuando en realidad no se pueden alquilar y mucho menos vender. Así como se promocionaron actividades tecnológicas en el sur de la ciudad va siendo hora de implementar las ideas tendientes a evitar el cada vez más cercano final del centro de Buenos Aires.

Gonzalo G. Rubio

DNI 8.634.717

