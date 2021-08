Quinta de Olivos, paz social en riesgo, actitud ejemplar

Quinta de Olivos

En estos momentos es tema de preocupación la entrada de muchas personas a la quinta de Olivos “a cumplir funciones profesionales”, según Santiago Cafiero. Eufemismo muy creativo. Dejando de lado las consideraciones que el caso merece, ya criticado por muchos periodistas, políticos y ciudadanos en general, amerita una reflexión. Es conocida la difícil situación económica que atravesamos y la imperiosa necesidad de reducir gastos por parte del Gobierno. Pensar en achicar el Estado o la burocracia sindical parece utópico, pero hay una medida que sí se podría aplicar en forma inmediata: eliminar la quinta de Olivos como residencia presidencial. Su existencia fue originada por la donación de esa propiedad al gobierno, para ser destinada a ese fin. Eran otros tiempos. La quinta está ubicada en una zona residencial y ocupa un predio de varias hectáreas. Tiene cientos de metros cuadrados destinados a residencia, oficinas, servicios para el personal afectado, instalaciones auxiliares, estacionamientos, salas de reuniones y un amplísimo jardín con todas las instalaciones e infraestructura necesaria. Todo ello requiere el empleo de un ejército de personal y un presupuesto anual multimillonario de mantenimiento, que indudablemente podría ser destinado a usos más productivos, y se brindaría un ejemplo de austeridad para la ciudadanía. Se devolvería a sus legítimos herederos o al Estado la donación oportunamente aceptada. Al presidente se le deberían construir en un área de la Casa Rosada sus dependencias residenciales, con todo el confort y espacio suficiente para que lo habiten él y su familia durante el período de ejercicio de sus funciones. Digamos un departamento funcional como lo merece su investidura. Además del ahorro, se evitarían el uso desmedido del helicóptero y el tiempo insumido en viajes, se facilitarían las reuniones de gabinete y otras protocolares, evitando movilizaciones improductivas. En EE.UU. el presidente desarrolla todas sus actividades en la Casa Blanca; trabaja y vive allí con su familia. Hay otros ejemplos en el mundo de funcionamiento y austeridad similar. Sería un buen ejemplo para tener en cuenta en los momentos de crisis por los que pasa el gobierno.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Paz social, en riesgo

Grabois, el autoproclamado titular de la CTEP, nos alerta del peligro en que se encuentra la paz social en el país. Solo los días por venir se encargarán de transparentar si la profecía se cumple. Generador de adhesiones y rechazos, solo queda por ver si hará algo y qué es lo que hará, para desarticular el peligro del que habla. Cabe preguntarse de dónde surge su temprana alerta. ¿O acaso su aviso anticipatorio de peligro es una tentativa exculpatoria de una expresión de deseo, personal o de terceros?

El caos puede anticiparse tanto como fomentarse.

Que Dios lo ilumine y lo bendiga con la paz que a su vez le permita advertirlo.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Instrucción

Dylan, el perro del Presidente, fue el único durante la pandemia que recibió educación. Supongo que sabrá leer y escribir. Nuestros niños fueron postergados.

Dolores Velásquez

DNI 10.390.389

Avancemos

Una nación se construye de sus actos pasados, de su consentimiento presente y de sus perspectivas a futuro. Esta visión la compartía el francés Renan, quien vivió durante la guerra franco-prusiana. Esta perspectiva aplica a la Argentina actual, devastada por una crisis multicausal. Hace tiempo que el país discute sobre el pasado: los derechos humanos, las dictaduras, el federalismo, la Constitución y las causas de la inflación. Es hora de dar este debate, pero de manera manifiesta. Sería negativo comenzar a construir un proyecto de país con heridas del pasado no cicatrizadas. Si no llegamos a un consenso sobre nuestro pasado, ¿cómo podríamos construir nuestro presente y nuestro futuro? Debemos hacerlo para poder debatir sobre el cuidado del medio ambiente, la tecnología, el nuevo mundo laboral, la robótica, entre otros temas de actualidad, que de no ser abordados formarán parte de un presente que tampoco lograremos solucionar.

Tenemos, como nación, que sanar nuestro pasado para poder tener la voluntad de edificar un mejor país en el presente. Estas discusiones deben darse hoy, no podemos seguir postergando el futuro. Hagámoslo, hallemos una solución, alcancemos consensos. Y luego, avancemos.

Valentín Olavarría

va.olavarria@gmail.com

Actitud ejemplar

El deporte, en cualquiera de sus disciplinas, es una actividad formativa de cuerpo y espíritu. La competencia nos da la oportunidad de calibrar actitudes que, como en el caso del hockey, es preciso destacar. Las Leonas acaban de sufrir una derrota en la final olímpica y lo han hecho aceptando con hidalguía una de las posibilidades de la competencia, demostrando que ganar o perder es solo una circunstancia. Su director técnico fue más allá y, además de su aceptación como una contingencia deportiva, envió un mensaje para la sociedad digno de alguien que considera al deporte como expresión humana trascendente y complementaria de una formación integral que encuentra, en los estudios universitarios, su objetivo primordial. Ejemplar actitud que ordena prioridades y que resalta cómo, a través del deporte, se puede contribuir al crecimiento personal de quienes lo practican. Para pensar…

Juan Cornejo

DNI 4.550.806

Suba de los alquileres

Hace por lo menos 10 días que el índice del BCRA que regula el aumento de los alquileres no se está publicando. Cuando se consulta la página https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp, el resultado siempre es el mismo: error. Esperemos que no sea una maniobra más para ocultar bajo la alfombra la inutilidad de este gobierno. Esperemos que no haya otro cambio de reglas en medio del camino. Otra vez fuegos artificiales para distraer a la gente sin resolver los problemas de fondo.

Diego S. Pinelli

DNI 26.394.217

En la Red Facebook

La despedida de Messi del Barcelona

“La emoción demuestra tu sencillez y hombría de bien, gracias por tu genialidad fuera y dentro de la cancha”- Carlos Ortiz

“Messi, sos un grande como persona y futbolista, gracias por ser argentino y no olvidar tus raíces, gracias por todas las alergias que nos diste”- Sara Oldani

LA NACION