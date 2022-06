Razones del fracaso, política berreta, camiones detenidos

Razones del fracaso

La reciente convención de AEA presidida por Jaime Campos tuvo excelentes exposiciones, entre las que destaco la de Carlos Miguens, quien se preguntó: ¿por qué fracasamos? Consideró que es una responsabilidad de todos: políticos, empresarios, militares, sindicatos, Iglesia, educadores, dirigentes. Y agregó que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán iguales. Criticó también la grieta y sus consecuencias. Pidió reglas de juego consistentes. Y también, pensar el país a 30 años.

Coincido absolutamente. En pocas frases delineó un plan de trabajo para el sector de la dirigencia argentina que todavía valora lo normal: el trabajo, el esfuerzo, el mérito, el respeto, nuestra historia. Nunca mejoraremos hasta que no enfrentemos nuestros problemas: el vivir echándoles la culpa a otros (el peronismo, los K...) nos impide comenzar. Tampoco podremos avanzar con grietas; nunca hemos cerrado nuestros problemas del pasado (ver lo manifestado recientemente por Norma Morandini en el suplemento Ideas). Desde las invasiones inglesas, y luego Rosas, dejamos problemas abiertos: pensemos las reacciones que generó “el populismo de Yrigoyen”. Debemos trabajar sobre nuestros problemas: la envidia, utilizar con buenos modales prácticas viciadas, recurrir a fraudes internos, a la cultura de la cancelación, el fin justifica los medios y muchos otros. Antes de culpar a Perón por la pavorosa decadencia del país preguntémonos cómo es posible que casi no tuvimos buenos gobiernos desde hace ocho décadas. Perón y la kakistocracia no son la causa de todo, sino una consecuencia de una clase dirigente que venimos fallando desde los años 30. Quizás AEA pueda contribuir a esta tarea. Bien por Miguens.

Horacio M. Lynch

Política berreta

Con suma tristeza veo el tratamiento que el Gobierno dedica a la iniciación de los trabajos del gasoducto Néstor Kirchner, tan trascendente para evitar la dependencia del gas importado. Este tipo de obra debe ser fiscalizada, supervisada y controlada por ingenieros, quienes tienen la capacidad para definir los pliegos, las exigencias de calidad de chapa, los tiempos de ejecución, la calidad de las soldaduras, la provisión de las válvulas y materiales, etc. ¿Por qué motivo un abogado de 34 años de la agrupación La Cámpora está al frente de la empresa que tiene a su cargo esta obra y define contratistas espesores proveedores? Esto explica la decadencia de nuestro país. Lo mismo pasó con las vacunas. ¿Cuándo seremos conscientes de que este camino nos conduce irremediablemente al precipicio? ¿Cuándo aprenderemos que esta política berreta nos lleva al atraso? Ojalá vuelvan ingenieros a conducir temas delicados y trascendentes como este para los destinos de la Nación, y para liberarnos definitivamente de funcionarios y políticos mediocres, que muchas veces desconocen todo sobre el cargo que ocupan. ¡Cuánto mal se está derramando sin cesar sobre nuestro país! Cuánto sinsentido, improvisación, mentira, relato. ¡Cuándo empezaremos a volver a ser un país serio y en serio!

Ruego por mi querida Argentina, para ponernos definitivamente de pie.

Gustavo Somaruga

Camiones detenidos

Hagamos el ejercicio de imaginar qué estaría haciendo Hugo Moyano si la falta de gasoil y los innumerables camiones varados a los costados de las rutas hubieran existido durante un gobierno no peronista. Una vez más queda demostrado que el sindicalismo en la Argentina, lejos de defender los derechos de los trabajadores, defiende únicamente ideologías partidarias. Aberrante.

Juan Ignacio Casadellá

Inmigración y abusos

La señora Patricia Bullrich ha señalado el impacto que tiene respecto del empleo en la Argentina la continua inmigración (y agrego, proveniente en su mayor parte de países de la región, como Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela). El Tratado del Mercosur la permite. Un argentino, por ejemplo, puede obtener la residencia permanente en Brasil. Pero hay un aspecto que no fue mencionado: el de los abusos que se suelen cometer sacando provecho de nuestros sistemas de salud y educativo. Estudiar en una universidad en Brasil es carísimo, ya que las estatales tienen pocas vacantes y el examen de ingreso (el “vestibular”) es severísimo, y pasan solo los muy buenos. Los que quieren estudiar Medicina, y no consiguieron la vacante, vienen a la Argentina, donde se inscriben en nuestras universidades (públicas o privadas), y cuando se reciben vuelven a su país de origen, donde se les toma un examen bastante accesible y se les revalida el título de médico, ya que necesitan muchos. Tuve una empleada doméstica que hizo venir a su madre desde Bolivia para un turno que le había pedido en el Hospital Fernández, dando su domicilio personal en una villa de emergencia (incomprobable) y le dieron fecha para un cambio de cadera. Volvió al año siguiente y la operaron, obviamente gratis. Ni bien se restableció y fue dada de alta, volvió a Bolivia, porque a ella, dijo, “no le gusta la Argentina”. En definitiva, estamos subsidiando de diversas formas a nuestros vecinos, y si un argentino tiene un accidente en Bolivia, ni siquiera es atendido en un hospital, y tampoco sus hijos pueden asistir a una escuela pública. La Argentina es un país generoso.

Patricio A. Navarro

Lenguaje inclusivo

Se recibe con beneplácito la noticia de que se elimina el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. Sería bueno también que se eliminara el femenino cuando se habla de los argentinos sin agregar “argentinas”, o todos y todas, niños y niñas y todas las redundancias que se han agregado al habla, sean del lado que sean. Pongamos un poco de sentido común y no compliquemos lo que se entiende perfectamente. Por el bien de todos.

María Silvia Marzinelli

En la Red Facebook

El rechazo del FDT en el Congreso a la boleta única de papel

“¿Qué harán los senadores que representan a provincias que eligen con boletas únicas o los de Salta, donde tenemos desde hace muchos años boleta electrónica? ¿Primará la obediencia política nacional o la representación provincial?”- Raúl Beltrán

“¡Obvio! Les quitaría un arma de fraude que manejan con eficiencia”- Guillermo Fernando Zalazar