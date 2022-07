Reacomodamiento, atacar las causas, Massa y Groucho

Reacomodamiento

En el Gobierno ha habido un reacomodamiento de nombres: albertistas, kirchneristas, massistas. Los que habitamos este suelo nos preguntamos: ¿qué pasó con los argentinos?; ¿quedará alguno?

Carlota Ezcurra de Del Campo

DNI 3.327.878

Atacar las causas

Sergio Massa está donde quiso estar. Ahora veremos si está dispuesto, y se lo permiten, a atacar los problemas económicos en sus causas y no en sus consecuencias. Porque deberá instrumentar un plan racional y sustentable y hacer las reformas imprescindibles para atraer inversiones y producir más, con calidad y a precios competitivos, para incrementar las exportaciones y que ingresen los dólares que se necesitan para poder cubrir las deudas internas y externas que nos impiden el crecimiento y el desarrollo económico y social.

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Massa y Groucho

Con la designación de Massa con plenos poderes me imagino el susto que deben tener Cristina y los camporistas, ya que él siempre prometió que si llegaba al poder iban todos presos. O será como decía el cómico Groucho Marx: “Estas son mis ideas, si no te gustan tengo otras”.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

“Dios los guarde”

Mi frase, a diferencia de Gustavo Beliz, que dijo “Dios los guarde”, hubiese sido: “Dios los perdone”, aunque muchos argentinos no lo harán.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Un poco de respeto

El campo no es nuestro enemigo, quizás si lo sean los que intentan inducirnos a creer en un populismo barato. Señor Presidente: sus discursos atacando a los agricultores de nuestro país está generando que algunas personas sientan odio hacia ellos. No es cierto lo que dice de esa actividad. Quizás sea solo su opinión, pero la realidad es otra. El que trabaja la tierra no especula. (como usted dice). Lo hace de forma diaria y regular todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Son personas autosuficientes y pertenecen a una sociedad activamente económica. El dinero que generan y ganan lo tienen muy bien merecido, porque es parte de su propio esfuerzo, y lo logran sin que nadie les regale nada. No viven de planes, ni tampoco los piden. Solamente reclaman vivir en paz “sin que nadie los ataque”. Nuestra generación proviene de abuelos y padres que han nacido en algún lugar del interior del país, y que nos enseñaron la cultura del trabajo y del esfuerzo. Los chacareros que pueblan la Argentina merecen un poco más de respeto.

Posdata: de la ganancia neta que obtienen los productores (de sus cultivos), por cada 100 pesos que les ingresa, aportan al Estado 70.

¿Cuánta más solidaridad se les puede pedir?

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Son solo monedas

Si bien concentrar y unificar ministerios eventualmente puede ser una buena decisión, ¿qué pasa con los enormes gastos que originan? Lamentablemente (y lo más seguro) servirá quizás para reducir 3, 5 o 7 sueldos (de los ministros). Esto representa monedas en términos de reducir el gasto público. En cada ministerio hay un ejército de ñoquis y otro ejército que los controla. Inmenso gasto inútil que este país no puede seguir pagando. La ley de estabilidad del empleo público es un disparate que a esta altura no debería existir. Habría que hacer una lista de todas las leyes laborales a derogar en forma inmediata. De no ser así el futuro de la Argentina será catastrófico. Tenemos todo para ser un gran país, el problema es que sobra mucha gente que no hace nada y cobra sueldo: empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, planes, asignaciones de todo tipo color y monto, y enormes gastos operativos del Estado: publicidad, teléfonos, autos, secretarias, asesores, viajes, oficinas, etcétera. Infinitos etcéteras.

Tengo 68 años, soy licenciado en Economía y he perdido la esperanza de vivir lo suficiente para ver estos cambios.

Humberto Escoriza

DNI 10.757.825

Desahogo impositivo

El gobierno nacional, al igual que los provinciales o municipales, hacen constantes evaluaciones de los ingresos que dejan de percibir ante un día de paro de actividades por cualquier circunstancia, pero no se evalúan las pérdidas diarias que producen al erario público y al sector privado las distintas marchas piqueteras, actos políticos partidarios o festivales realizados en la vía pública. Esto afecta a comercios frentistas y de la zona circundante, al no poder ejercer su labor, además de la pérdida de puestos de trabajo de personal y la desvalorización de las propiedades. Por tal razón deberá considerarse la posibilidad de eximir el pago de tributos (o al menos reducir drásticamente) a todos aquellos entes de comercio y conexos, ubicados en avenidas, calles o arterias y sus zonas de influencia que se vean frecuentemente afectados por dichos eventos, que ya han ocasionado un importante cierre definitivo de locales mayormente comerciales. Y también debería pensarse en establecer lugares exclusivos para el desarrollo de tales manifestaciones, por ejemplo, el predio de Tecnópolis, donde el daño a ocasionar sería escaso.

Horacio A. Fernández

fernandezhoracio27@hotmail.com

Trampa cazabobos

Felicito a nuestro alcalde Horacio Rodríguez Larreta por la trampa cazabobos con fines recaudatorios colocada sobre la avenida Figueroa Alcorta, metros antes del colegio San Martín de Tours. En una avenida con velocidad máxima permitida de 70 km/h, en ese lugar hay un cartelito de máxima 35 km/h. O se comete infracción por sobrepasar inadvertidamente la velocidad máxima o el vehículo que viene atrás lleva por delante a quien intente reducir la marcha.

Ernesto Hammar

DNI 4.181.496

En la Red Facebook

El reacomodamiento en el Gobierno

“Todos se quedan, ninguno se va a su casa”- Sandra Gutiérrez

“Otra muestra de que se juntaron para ganar y el único objetivo es el poder y el manejo de las cajas”- Raúl Beltrán

“Oportunismo, ese es el título, aquí no hay kirchnerismo, esa muletilla dejemos de usarla”- Adriana Aguirre

“Una vergüenza, solo a un gobierno peronista se le permite este atropello”- Patricia Guevara