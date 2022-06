Rebeldía, extraño país, masacre

Rebeldía

Kicillof llamó a los estudiantes a “rebelarse”, hablando como uno quiere. Gobernador, los estudiantes no necesitan rebelarse. Necesitan estudiar con jornadas completas, necesitan estudiar con calefacción, necesitan ir a la escuela y salir de ella sintiéndose seguros. Gobernador, los estudiantes quieren educarse. Porque la educación tal vez sea el método de rebeldía para que no haya políticos inoperantes.

Oriana Palacios

Extraño país

La Oficina Anticorrupción renunció a ser querellante en las causas por corrupción. La lógica indicaría el cierre de ese organismo o, como mínimo, el cambio de nombre.

Julio Devoto

Masacre

Ceferino Reato cuenta en su reciente libro Masacre en el comedor la forma en que los guerrilleros Montoneros dinamitaron un comedor céntrico con una bomba vietnamita y asesinaron a 24 personas e hirieron y mutilaron a 120. Después de haber transcurrido 46 años, esta es la primera historia publicada documentadamente del mayor y más atroz y perverso atentado montonero, habiendo mediado durante todo este tiempo un escaso recuerdo del hecho por parte de los medios de comunicación. Reato, diferenciándose de la historia parcial y mentirosa habitualmente difundida, hace un relato valiente, veraz y prudente que invita a repasar el más grave crimen de los Montoneros para repensar, meditar y reflexionar sobre esa enorme tragedia y las increíbles secuelas producidas por la guerrilla criminal de los años 70. Solo en nuestro país los subversivos que atacaron violentamente al Estado y a personas inocentes son amparados bajo el manto de los “derechos humanos”, mientras que aquellos que defendieron a la patria solo tienen el beneficio de ser condenados. El resultado final es que los atacantes guerrilleros comunistas fueron premiados y permanecen en libertad y los defensores del Estado se encuentran condenados, con o sin sentencia judicial, y muriéndose en prisión. Mauricio Macri durante su gobierno tuvo la oportunidad de poner sobre el tapete la verdad y la memoria para enmendar esta situación, haciendo justicia, pero no solo no tuvo la valentía de llevar a cabo las gestiones correspondientes para ello, sino que ejecutó acciones en sentido contrario, de manera inaceptable. Es incomprensible que durante su gestión, por varios días y con distintas actividades artísticas, en la Biblioteca Nacional se le rindiera homenaje a Rodolfo Walsh, autor intelectual e instigador de ese horripilante atentado, eludiendo, por otra parte, su condición de jefe intelectual de los Montoneros y su participación en el secuestro extorsivo de los hermanos Born, entre otros hechos.

Asimismo, es inexplicable que el expresidente llevara a los primeros mandatarios de países extranjeros que venían a la Argentina a visitar el Monumento a la Memoria con los nombres de los muertos que pretendieron imponer el comunismo en el país y a homenajear con flores a los que quisieron hacer del nuestro un país comunista con las armas, llamando burdamente a todo eso “derechos humanos” y demostrando más dolor por los terroristas caídos que por sus víctimas, inocentes en muchos casos.

Confiemos en que los testimonios y los documentos presentados por Ceferino Reato en su libro conduzcan por un camino hacia la verdad y la justicia, y que con los derechos humanos sean beneficiados aquellos a quienes la memoria de la historia real determine que se lo merecen y no lo contrario como ha ocurrido hasta el presente.

Jorge Joaquín Martínez

Inhibidores de señal

A raíz de la inseguridad cotidiana, propongo la instalación de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios de nuestro país. Como forma de comunicación alternativa los detenidos y el personal penitenciario deberían tener un número limitado de líneas fijas. Como se hacía antes. Creo que se disminuiría notablemente el delito, hoy comandado desde dentro de los establecimientos carcelarios. Sería un avance en los derechos humanos de los que vivimos fuera de las cárceles. Y no sería difícil de implementar.

Diego R. Mendívil

Aerolíneas

Ser argentino significa tener una aerolínea nacional autoritaria, que puede modificarte en junio un vuelo que pagaste en febrero, para que no vueles a la tarde, sino a la noche; y para que no llegues a Aeroparque, sino a Ezeiza. Podés quejarte, pero tu queja no tendrá eco. Solo te queda bajar la cabeza y asentir cuando la gente te dice “y, bueno, estás en la Argentina”. En la semana de la bandera, orgullosa de nuestra aerolínea “de bandera”.

Paz Zuberbuhler

Discriminados

Soy una persona de 87 años, y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando concurro a almorzar o a consumir algo afuera me he encontrado ya en varios lugares que, al pedir el menú, el camarero me señala uno de esos dibujitos impresos y pegados sobre la mesa, los QR, y al insistir por un menú de papel (ya que por mi edad llegué tarde a la tecnología y no domino esta novedad) me reitera que no lo tienen. Ante esta situación opto por levantarme y buscar otro establecimiento similar, pero que nos tenga en cuenta a los “viejos”. Hay veces que me ha costado bastante encontrar lo que busco. Ante esta discriminación me dirijo al gobierno de la ciudad para preguntarle, en primer lugar, si sus funcionarios tienen en sus familias adultos mayores; y en segundo lugar, cómo les ha ido cuando van a un local gastronómico y formulan esa misma solicitud. Es muy posible que obtengan respuestas similares a la mía. Por lo tanto, les ruego que intervengan y obliguen a estos establecimientos a tener, al menos por un par de años más, los menús también en papel, para poder satisfacer el pedido de esa franja de clientes.

Pedro A. Crespo

