Rechazo a toda violencia, una oportunidad perdida, diálogo y sabiduría

Carta de la semana

Rechazo a toda violencia

Lo ocurrido el jueves por la noche contra la vicepresidenta es totalmente repudiable. Toda esta violencia tiene que desaparecer para que los argentinos podamos, de una vez por todas, vivir en paz. Repudio de igual manera tantos otros hechos que suceden diariamente, como asaltos, asesinatos, narcotráfico, pedradas en las manifestaciones por las calles, falta de respeto a los ciudadanos que diariamente queremos trabajar, etcétera. Muchas familias viven destrozadas a causa de la violencia verbal y física que se vive por parte de muchos en este país.

La no violencia y el respeto por la vida se deben tener hacia todos los ciudadanos y en todas las etapas de su vida (desde los niños por nacer hasta los ancianos). Un país se construye con trabajo, honestidad y buscando el bien de todos.

María Haydée Rappi

DNI 14.755.684

Una oportunidad perdida

Cuando fue el levantamiento carapintada en 1987, Raúl Alfonsín invitó a la oposición a manifestar en conjunto el rechazo al ataque a la democracia y, en el balcón de la Casa Rosada, pudimos ver junto a él a Antonio Cafiero y otros líderes políticos, a quienes invitó a manifestarse por la república.

Ahora hemos visto que se intentó un magnicidio que podría haber golpeado muy fuerte a la democracia, pero desde el Poder Ejecutivo prefirieron hacer un acto partidario en vez de llamar a la oposición a unirse por el bien del país y en contra de los que intentan desestabilizar el régimen político.

Una oportunidad perdida.

Rodolfo E. Szelest

rodolfo.szelest@gmail.com

Diálogo y sabiduría

Les recomiendo a todos leer y meditar “La Oración por la Patria”, porque en ella está la respuesta a todos los problemas que vivimos hoy como nación. En la invocación a Jesucristo hay una frase que dice: “...Concédenos la sabiduría del diálogo...”. En estos momentos trascendentales de nuestro país es fundamental que nuestros políticos hagan el esfuerzo “para intentar ser sabios” y poder, de esta manera, dialogar con el que piensa distinto e intentar así sacar a la Argentina adelante. Sin duda, estamos necesitando gestos de sabiduría para poder empezar a reconstruir este presente, terminar con la grieta y poder aspirar a un futuro mejor para todos.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Pregunta

A raíz de sus declaraciones sobre el odio, señor Presidente, le hago esta pregunta: ¿quién escribió en el libro La razón de mi vida que los que no son peronistas son oligarcas, traidores y vendepatrias?

Espero su respuesta.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Feriado sin justificativo

En este compendio de escándalos diarios a los que lamentablemente nos estamos acostumbrando los argentinos, igualmente no deja de sorprender que el Poder Ejecutivo haya dispuesto decretar feriado nacional el viernes pasado tras el deplorable y afortunadamente frustrado atentado a la señora vicepresidenta de la Nación. Cabe recordar los tristes y trágicos hechos que nos sacudieron tiempo atrás, como los atentados a la embajada de Israel, AMIA, Río Tercero, accidentes de Cromañón y Once, que costaron un total de alrededor de 360 víctimas, y a ninguno de los gobiernos del mismo sesgo peronista que el actual se le ocurrió decretar feriado nacional al día siguiente. Decretaron duelo nacional, porque era lo que correspondía en dichas circunstancias. Pero ninguna consideración es valedera para sostener un feriado ante un frustrado ataque como el ocurrido el jueves y más si consideramos las actuales más que difíciles circunstancias económicas que vivimos los argentinos, que necesitamos más que nunca del trabajo como fuente de ingresos y no un feriado que bajo el pretexto de pedido de reflexión con absoluta soberbia pretendió imponer el Presidente.

Luis Ricardo Rivas

DNI 7.596.779

Nadie por sobre la ley

Luego del condenable atentado fallido hacia la vicepresidenta (el arma utilizada no tenía proyectil en la recámara), el Gobierno y sus seguidores han acusado a la oposición, los medios y la Justicia de la gestación de un discurso que promueve el odio hacia ellos, y, en consecuencia, hacia CFK. Señalan a esas conductas como disparadoras de lo ocurrido. No comparto esa simplificación dialéctica en la que se victimizan. La oposición señala los desaciertos en la gestión de gobierno, no los odia. Los medios son instrumentos incapaces de sentir; los periodistas ponen foco en aspectos que ocurren y que son de interés general, pero no odian. La Justicia, siguiendo el rol que la sociedad organizada le ha otorgado, acusa y juzga, las acusaciones se basan en hechos, estos son insensibles, no pueden odiar. Los juzgamientos son necesarios para absolver o condenar a quienes han sido acusados. Hay que asegurar que los medios independientes sigan informando y la Justicia actuando, para así fortalecer la vida en sociedad y la república. Nadie puede estar por encima de la ley.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Aviso fúnebre

La vicepresidenta utilizó recientemente en su defensa un aviso fúnebre publicado en oportunidad del fallecimiento de nuestro hijo Manuel. Lo que desconoce la señora Kirchner es que Manuel murió de Covid por culpa de ella, al no haber podido vacunarse a tiempo.

Eduardo F. de Abelleyra

DNI 8.249.772

Domingo Liotta

Mi trato con Domingo Liotta se inició en forma epistolar entre fines de 1974 y principios de 1975, cartas que aún atesoro. Él ocupaba el cargo de secretario de Salud del gobierno de Isabel Perón, además de la jefatura del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano. Mi interés era volver a trabajar en el país, una vez completado mi fellowship en EE.UU. Tras varias idas y venidas fui aceptado en el Servicio, al que ingresé en julio de 1975. Allí comencé a conocer a un hombre singular, que no pasaba desapercibido, de decisiones férreas y carácter firme, que provocaban en ocasiones cierto malestar. Siempre tenía proyectos y los conservó hasta el final. Con ideas fértiles y delicadas ironías. Un espejo donde los jóvenes podían reflejarse. Una persona con vastas relaciones internacionales. Investigador y creativo infatigable, gran lector y escritor. Recibí un trato preferencial de su parte y eso lo sentí aún más cuando me ofreció compartir su cátedra de Anatomía en la Universidad de Morón, donde fue fundador de la carrera de Medicina y primer decano. Con su ímpetu llegamos a editar libros de textos de anatomía clínica. Le apasionaba la docencia. Fue en la universidad donde pude sentir más cerca su amistad. Ahora es el tiempo de hacer mi reconocimiento público y el agradecimiento por lo recibido y los valores aprendidos en muchos años en el Hospital Italiano y en la universidad. Que descanse en la paz del Señor su espíritu inquieto.

Daniel Ángel Bracco

Exjefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires

daniel.bracco@hospitalitaliano.org.ar

El desafío de la educación

El desafío es grande, no valen los atajos. Es tiempo de repensar la educación, de elaborar un plan superador que vincule a la educación con la calidad. Calidad es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite valorarla y caracterizarla. ¿Cómo valoramos y caracterizamos la educación? ¿Es prioridad para los gobiernos de turno? ¿Contamos con un proyecto a largo plazo que esté por encima de lo político partidario? Trabajar por una educación de calidad y para todos, implica, entre otras cosas, comprender: 1) Que la educación es un servicio esencial, y que sin educación los pueblos no progresan; esto se relaciona directamente con la educación y el trabajo. 2) Que la inversión integral en educación, efectiva y sostenida, debe ser una política de Estado. 3) Que hablar de igualdad de oportunidades significa que todos los alumnos son iguales ante la ley y esto implica diseñar un sistema educativo que cubra a todos. 4) Que la calidad en educación implica realizar ajustes y reformulaciones en el aula, instituciones educativas y sistema educativo.Vivimos una época de profundas transformaciones en que todo necesita ser repensado. Repensemos la educación para construir el país que soñamos.

Elizabeth Kloster

DNI 17.711.508

Erráticos

En forma iterada, especialmente en eventos deportivos, sus relatores o comentaristas emplean la palabra “errático” como sinónimo de errado. Así escuchamos que se mencionan actitudes erráticas cuando yerran una jugada. La Real Academia Española define “errático” como “errante o que se mueve sin rumbo fijo o sin asentarse en un lugar. Impredecible o que cambia con frecuencia (sic)”.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com