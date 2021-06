Reflejo, barbijos y plan de gobierno

Reflejo

Me pregunto, ya con más de 82.000 fallecidos por Covid y encabezando nuestro país las peores estadísticas mundiales, qué hubiera pasado si además de todas las equivocaciones y decisiones inexplicables (e inexplicadas) permanentes que vemos de parte del Gobierno, no hubiéramos tenido el tremendo y prolongado encierro de 2020 y parte de este. ¿A cuántos fallecidos hubiéramos llegado? Parece evidente entonces que hay un problema aún más profundo en nuestro país y que tiene que ver con las condiciones de hacinamiento y miseria en vastos sectores de las grandes ciudades (La Matanza es hoy día el municipio con más bajos niveles de vacunación del AMBA), en la pobreza extrema de varías zonas del país (la contradicción obscena de provincias con miseria extrema y estadios de lujo), en la falta de educación (cada vez más agravada) y la soberbia (inexplicable) de los agrietados funcionarios. Y también en la desaprensión y falta de cuidado personal (consciente) de muchos de los que sí podrían y deberían tenerlo (fiestas clandestinas y encuentros masivos), en la indisciplina y el también característico desapego y desafío a las normas y leyes por parte de muchos. Y así, tantas cosas más. Vivir en nuestro país por momentos agota. Nuestros gobernantes serán muy malos, y deberían ser los primeros en dar el ejemplo (que están lejos de dar), pero no bajaron de otra galaxia, sino que surgen de este mismo pueblo, parte del cual tendría que mirarse también a sí mismo.

Carlos Darmandrail

DNI 12.164.102

Barbijos

Los he visto usar como pulseras, como vinchas, como collares y pendientes de una oreja. La mayoría de las veces no los he visto, seguramente porque son modelos que se mimetizan o son invisibles. Si a nivel país se multara con $25.000, como ocurre en Neuquén, el empleo indebido o el no uso de barbijos, se reducirían los contagios y se podría destinar lo recaudado a insumos de las terapias intensivas y a mejorar los ingresos del personal sanitario.

Isaac Sinay

isasinay@intramed.net

Voto en las escuelas

Bueno sería saber los motivos por los cuales el domingo pasado se pudo ver a miles de personas concurrir a las escuelas de la ciudad, mientras el gobierno nacional sostiene prácticamente que la tercera ola de la pandemia se debe al desacato del gobierno de la ciudad a las clases virtuales dispuestas por aquel.

Resulta llamativo que en la Argentina, en el marco de una crisis sin precedentes, se prohíba a los argentinos ejercer el derecho a educarse, y en cambio se permite a los extranjeros (en el último caso, a los residentes peruanos) ejercer el derecho a elegir sus autoridades en esos mismos lugares.

Joaquín E. Goldaracena

DNI 23.780.306

Plan de gobierno

Cepo al dólar, para que nadie tenga dólares. Cepo a la carne, para que no haya carne. Ley de alquileres, para que no haya viviendas para alquilar. Aumento a los Bienes Personales, para que nadie compre bienes durables. Tarifas de servicios congeladas, para que no haya servicios. Disminución de tarifas de gas en una provincia rica, para que no haya quien pague el gas. Más impuestos a las empresas, para que no inviertan. Más controles de precios, para que haya faltantes. Más subsidios, para que nadie busque trabajo. Relaciones internacionales con países de dudosa transparencia, para hacer negocios dudosos. Repudiar al capitalismo, por no obtener “buenos resultados”, para abrazar alternativas fracasadas. Reformar la Justicia, para que no haya justicia. No pagar nuestras deudas, para que nadie nos preste más. Comprar vacunas a los que menos fabriquen, para que no haya vacunas. Estatizar los puertos y vías navegables, para que los barcos no vengan.

Como dicen que no hay un plan, hay flan.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Caso Chocobar

Lo escrito por Rogelio Alaniz sobre el caso Chocobar es, de lejos, el planteo más claro y realista que he leído referido a esta cuestión, y espero que los fiscales y jueces que intervinieron lo lean detenidamente. Y que también lo hagan los que intervengan en la apelación.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Protección

Cuando se trata de la pandemia, los conspiracionistas y antivacuna tildan de miedosos a los que se protegen del coronavirus y les aconsejan que se queden en sus casas. Antes de entrar en discusiones, por lo general inútiles, sobre el peligro del contagio, yo usaría una analogía bien simple. Les preguntaría si antes de cruzar la calle en una esquina, al fijarse si viene algún vehículo para no ser atropellados, si lo hacen por miedo o por precaución. Pues bien, antes de salir a la calle, yo me protejo con barbijo y manteniendo la distancia social, no por miedo, sino por precaución, para no ser atropellado por el Covid-19.

Carlos A. Altgelt

DNI 4.359.798

Vacunación

Quiero dar mi testimonio de reconocimiento al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por su accionar en el tema de la vacunación. Voy a cumplir 84 años y me dieron las dos dosis en el Centro Cultural Recoleta. La impecable organización, el orden y la buena onda del personal que recibía y orientaba a quienes se iban a vacunar superaron todas mis expectativas. En medio de las incertidumbre y desazón que genera la pandemia, la eficacia del gobierno de la ciudad es algo muy positivo.

Horacio Frías

hfrias@guayal.com.ar

Anses

Felizmente no todo es malo en nuestro pais. A pesar de la pandemia que nos aqueja hay gente que trabaja y bien. El 28 de mayo me hice presente en la Anses, delegación Montserrat, para reclamar la suma que percibo por pensión, ya que me habían acreditado solo la jubilación. Enorme fue mi sorpresa cuando el 2 de junio veo que se había acreditado en mi caja de ahorros la suma reclamada. Agradezco y felicito al personal que me atendió.

María Cristina Igarzabal

DNI 3.049.410

En la Red Facebook

El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, se aplicó la primera dosis de la Sputnik V

“Un señor ministro de Salud, con todas las letras”- Diana López

“Esperó su turno, como cualquier ciudadano, no se adelantó ni se creyó mejor que otro”- Gloria Alba Hiller

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION