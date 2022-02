Reglas básicas, cachetadas, Menem

Regla básica

Ya nos hemos pasado del límite. La Argentina necesita una organización económica, social y política que sea productiva, es decir, producir más de lo que requerimos y consumimos. Soy liberal, y hasta que de una u otra forma no cumplamos con esa regla básica nunca despegaremos, no importa si con estatismo o con liberalismo. Y si no educamos más y mejor a nuestro pueblo, no vamos a salir. Las leyes sociales y las leyes laborales son necesarias, pero sin que sobrepasen la capacidad productiva del país. Y si solo hacemos lo contrario, irremediablemente estaremos endeudándonos siempre. Y así estamos. Venga quien venga, jamás saldremos.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Cachetadas

El accionar de José Schulman trajo a mi mente la sensación de la permanente cachetada a los argentinos. Cada acto de corrupción, de ineficacia, de abuso de poder o de engaño a la ciudadanía por parte de cualquiera de los tres poderes es una cachetada que recibimos, y cuando pretendemos reaccionar recibimos otra y luego otra y luego... Así se repiten infinitamente los actos que dañan a nuestra economía, a nuestra sociedad, a nuestra credibilidad, a nuestro esfuerzo. Es así como vamos cayendo en un pozo sin salida, sin capacidad de responder debidamente y sintiéndonos cada vez más débiles golpe tras golpe. Tal vez no sea que somos un pueblo manso, sino que somos un pueblo abusado que cada día tiene menos fuerza para poder reaccionar.

¡Argentinos, reaccionemos!

Gonzalo G. Arias

DNI 17.659.250

Menem

Respondo a la horrible carta de Roberto Alejandro Krieger del 17 del actual. Personas como él nos trajeron a los Kirchner. Los ramales ferroviarios secundarios, que Menem cerró, ya mucho antes apenas se utilizaban. Desde que el país tiene rutas pavimentadas y servicios fluidos de ómnibus y camión, esos ramales no se usan más, pero generaban gastos innecesarios. En cuanto al envío de armas a Ecuador, sirvió para evitar que Perú usara la fuerza en un conflicto entre ambos países, Menem habló luego telefónicamente con los presidentes de ambos países, instándolos a resolver el conflicto por negociación, cosa que hicieron. En el incendio de Río Tercero Menem no tuvo nada que ver. Fue un accidente. En los años de Menem el PBI aumentó más del 60% y la inflación fue mínima. Además las privatizaciones llevaron a notables mejoras cualitativas en teléfonos, puertos, servicio eléctrico y otros casos. Carlos Saúl Menem fue un gran presidente. Lo reconoció también el Fondo Monetario Internacional, que lo invitó a hablar en la asamblea anual de 1998. Nunca antes ni después el Fondo invitó a un presidente a hablar. Ojalá tuviéramos a Menem ahora.

Juan Alemann

DNI 4.041.307

Radicales

Parece que los radicales han decidido cortarse solos.

Qué rápido se olvidan de sus eternos años de fracaso. De no haber sido por la invalorable y desinteresada colaboración de Ernesto Sanz habrían terminado abandonados por sus propios correligionarios, espantados ante la posibilidad de asociarse con Sergio Massa. Y aunque quienes resultaron elegidos gobernadores durante la presidencia de Mauricio Macri no tuvieron ningún inconveniente con el gobierno nacional (tampoco lo tuvieron los gobernadores peronistas), hoy parecen decididos a dejar sola a la CABA y su gobierno, parte de la alianza. Les recomiendo no escupir al cielo.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Educación pública

Soy argentina por elección, en mi adolescencia era muy difícil para una niña pobre ir al secundario en un pueblo de Paysandú, Uruguay. Me busqué esa oportunidad en la bella Argentina, gracias a la educación gratuita, laica, pude acceder a la universidad. Algunos medios y ciertas ideologías quieren hacernos creer que la responsabilidad de la problemática educativa está en los gremios, pero es importante reconocer que la Constitución Nacional tiene derechos y garantías para todas las personas que habitan en suelo de esta maravillosa república. Las oportunidades hay que buscarlas, inventarlas, cada persona inicia su propio camino con las elecciones que toma. Sigo valorando la educación, la salud pública, que se garantiza con los impuestos que los argentinos y los extranjeros que viven en la Argentina aportamos diariamente, sean estos directos e indirectos.

Hildes Adriana Larrosa

DNI 18.809.627

Rusia y Ucrania

En su interesante carta del pasado 12 de febrero el lector Víctor Zajdenberg toma el ejemplo de la crisis de los misiles de 1962 entre EE.UU. y Rusia para hacer un paralelo con la situación actual en Ucrania. En su versión, Occidente y la OTAN estarían asumiendo ahora un papel similar al de Rusia en aquella crisis al apoyar el ingreso de Ucrania en la OTAN, límite que Putin no estaría dispuesto a aceptar. Pienso que los motivos de Putin no son solo los que el lector menciona. Se trata de comprender que Rusia, en toda su historia, fue y es un país imperial que buscó y sigue buscando su expansión a expensas de las naciones que lo rodean, como Ucrania. A mi modo de ver, hay un episodio de la historia que se adecua más a lo que está ocurriendo: el tratado de Múnich, celebrado en 1938 entre Inglaterra –representada por su primer ministro Chamberlain– y Francia, por un lado, con la Alemania de Hitler. En esas circunstancias, Inglaterra y Francia permitieron que Hitler invadiera parte de Checoslovaquia para evitar la guerra, que llegó un año después cuando el dictador invadió Polonia.

La integridad de Ucrania debe ser defendida porque su entrega implicaría abrir la puerta a nuevas expansiones de Rusia. No se trata de argumentos geopolíticos, debe respetarse la libertad de los pueblos.

Enrique V. del Carril

DNI 7.593.339

En la red Facebook

Victoria Tolosa Paz: “Nos vamos a sacar de encima al FMI”

“Sacarte de encima al FMI, ¿y ponemos encima a quién? ¿A los chinos? ¿En serio tenés una instancia superadora?”- Ragnar Lothbrok

“Ustedes no, en todo caso nosotros, el pueblo, porque ¿con qué plata se paga? ¿La tuya o la de los trabajadores que aportan y pagan impuestos?”- Elisa Arévalo

“El FMI no los obliga... Las deudas se pagan. Ya fueron tomadas”- Eduardo Castillo