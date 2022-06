Renta inesperada, boleta única, inmoralidad

Renta inmerecida

Propongo sustituir el proyecto de creación del impuesto a la “renta inesperada” por otro que grave “la renta inmerecida”, suprimiendo todas las exenciones al impuesto a las ganancias de los empleados públicos, de los tres poderes, cuyos sueldos superen los $300.000. No se crearía un nuevo impuesto, se cobraría el existente a quienes inexplicablemente no lo pagan. Se evitaría una doble o triple imposición al sector privado y los ciudadanos de a pie nos sentiríamos más iguales ante la ley.

David Cordeviola

DNI 11.480.673

Boleta única

Argentinos, presionemos desde ahora, exijamos a los senadores que aprueben el voto con boleta única de papel, con eso conseguiremos reducir la venalidad electiva a la que nos tienen acostumbrados los senadores corruptos que hay en nuestro Congreso de la Nación. No nos descuidemos, presionémoslos por todos los medios posibles.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Inmoralidad

Mi padre tal vez se contagió el Covid porque no le llegó una vacuna que personajes vip, a los que todavía no les correspondía, habían usado. La peleó en un respirador sin que lo pudiéramos acompañar aunque fuera para hablarle, decirle que estábamos con él. Se murió en la madrugada del día 25 de internación… solo. No lo pudimos despedir como hubiésemos querido ni cómo él se merecía. Nos mandaron un video de su entierro que al día de hoy no tuve el valor de mirar. Si hubiese sabido que con 1.600.000 pesos todo se arreglaba, ¡pedía un crédito y listo! Hoy no estaría viviendo la angustia que me quedó de no poder abrazarlo por última vez.

Sofía Reynal

DNI 20.617.547

Desmesura

Existe una gran indiferencia crítica sobre la ligereza de los gobiernos en el manejo de los recursos públicos, y es difícil aceptar no poder cambiar las cosas en bien de los más desprotegidos. La desmesura del gasto público y la burocracia que construyó la política han llevado, entre otras cosas, a esta notoria decadencia. No tiene explicación la cantidad de empleados y funcionarios públicos electivos que tenemos ni que una economía funcione adecuadamente si por cada persona que paga sus impuestos e invierte su trabajo en una actividad productiva hay veinte que sacan sin poner nada. Si algo nos importa el país de nuestros hijos debemos enfrentar las vanas entelequias ideológicas, las discusiones por cargos y funciones, y la impúdica trastienda de las decisiones políticas, y en el espíritu de esa lucha recordar aquel sabio axioma: “El laurel puede tener dos destinos, la cabeza del héroe o el estofado” (Manuel Vicent Recatalá, escritor español).

Julio César Bartolomé

20poirot20@hotmail.com.ar

Remarcar precios

Le doy la razón a la señora Fernández de Kirchner en cuanto a su crítica por la remarcación de precios: es casi tan deleznable como remarcar el precio del dólar todos los días... Y nosotros, el pueblo, los consumidores, los contribuyentes, los trabajadores, los jubilados... ¿tenemos algo para remarcar? ¿Hay algún consejero político que se ocupe de nosotros?

E. Yardin Millord

DNI 93.194.658

Clase media

Ni cine ni teatro ni restaurantes. ¿Asado? Ni disfrazado. ¿Remedios? Los indispensables para no morirte y la receta con droga genérica. “El más barato”, tal como se escucha en la cola de la farmacia. ¿Seguridad? La que puedas conseguir por tu cuenta. Rejas, evitar usar el celular en la calle, poco efectivo encima. Mi jubilación, reducida en más de un 30%. La obra social, saturada, con turnos para dentro de 30 y 40 días.

Si esto es un exterminio planificado de la clase media... les está saliendo bárbaro. No soy de criticar, pero la impotencia frente a esto también mata.

Juan Manuel Peire

peirejuanmanuel@gmail.com

Pasaporte italiano

Quisiera consultarle al señor embajador de Italia cómo debo hacer para obtener la renovación de mi pasaporte italiano. El 27 de julio de 2021 presenté los trámites requeridos en el consulado de Córdoba y hasta este momento no he tenido ninguna solución, y nadie me ha dado una explicación ni respuesta con nombre y apellido. Nadie se hace responsable. ¿Hay algún método para lograr esta hazaña? Este ciudadano italiano queda a la espera de su colaboración en esta aventura para lograr el objetivo anhelado.

Fernando L. Perosio

ferpeagro@gmail.com

Carteles

Por evitar uno de los tantos cortes en la avenida 9 de Julio días atrás desvié mi recorrido hacia el tramo de autopista entre esa avenida y avenida Huergo, que no es habitual para mí, con la intención de buscar una salida alternativa hacia el norte por Puerto Madero, avenida Paseo Colón, etc. Como es muy usual en toda la red vial la señalización vial vertical está colocada de forma confusa o fuera de lugar y hasta de forma engañosa, lo que muchas veces nos lleva a errar el camino o, como en este caso en particular, terminar transitando por el Paseo del Bajo, exclusivo para el tránsito pesado, por lo que asumo que próximamente recibiré las fotomultas o intimaciones de práctica. En los escasos 1000 metros de ese recorrido, que se recorren en 1 minuto o menos, primero hay un cartel que en verde dice “Paseo del Bajo” y abajo en blanco “Puerto/Au Illia”, aunque unos 300 metros más adelante, casi llegando a la bajada, hay otro que dice “Exclusivo Tránsito Pesado-Paseo del Bajo”, por lo que al verlo en los escasos segundos que quedan es imposible cambiar el recorrido y buscar otra salida. Sería positivo que se cambiaran los carteles, advirtiendo antes al conductor, y se instruya además a los responsables de la señalización vial vertical, para que hagan mejor su labor. Así como están hoy, esos carteles de poco sirven.

Fernando Orti

DNI 11.468.067

En la Red Facebook

La frase de la diputada. Cecilia Moreau durante la sesión sobre la boleta única

“Esta es la calidad de diputados que tiene el FDT”- Beatriz María Cris

“Los pinta tal cual son. Acuérdense que Manzur le decía a Frederic que dejen opinar, total ellos hacen lo que quieren”- Graciela Ruiz de Barbaglia

“Mantenemos estos personajes, qué vergüenza”- Claudia Delgado