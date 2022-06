Renta inesperada, vivir con lo nuestro, inconstitucional

Renta inesperada

Hay funcionarios públicos que perciben salario, más jubilación y/o pensión de privilegio. A esto se suman auto y chofer, gastos de representación, designación como empleados del Estado a parientes y amigos, uso personal de aeronaves del Estado, pasajes gratis en Aerolíneas Argentinas, etc. Algunos, exentos del impuesto a las ganancias.

Propongo que, para dar el buen ejemplo, todos ellos paguen el nuevo impuesto a la renta inesperada.

Luis Vergani

Vivir con lo nuestro

El actual escándalo creado por el gasoducto de Vaca Muerta nos debe recordar a todos los argentinos que gracias a políticas equivocadas y falta de sentido común durante los últimos 50 años, nuestro país sufre un atraso impresionante mayormente gracias a la idea de que todo se puede fabricar aquí y vivir con lo nuestro es posible. Y no solo es el caso de la chapa necesaria para la tubería de un gasoducto… lo vemos con la “fabricación” de elementos telefónicos y televisivos en Tierra del Fuego (donde se importa el mayor porcentaje de componentes), en la industria automotriz (ver las pilas de containers que llegan al puerto de Buenos Aires) o nuestra siempre felicitada y orgullosa industria ferroviaria, en la que hasta las ruedas de los vagones se importan. El chocolate suizo es uno de los mejores del mundo… sin embargo, Suiza importa toda la materia prima.

George W. Handley

Inconstitucional

La Constitución establece como facultad propia del presidente de la Nación –solo limitada por el acuerdo del Senado– designar a los jueces de la Corte, en cada ocasión que se produce una vacante, entre aquellos ciudadanos que sean abogados, con ocho años de ejercicio, y que cumplan con los requisitos para ser senador. Una ley que, para tales ocasiones, restringiera al presidente a elegir del grupo anterior: 1) solamente a las mujeres, excluyendo a los varones, o viceversa, para cumplir con un cupo, o 2) que excluyera a todos los que no provinieran de una provincia determinada, para cumplir con una “composición federal”, podría ser descalificada como inconstitucional por tratarse de una invasión por el Congreso de una facultad, amplia y exclusiva, del presidente. No deberían hacer un gran esfuerzo intelectual los tribunales para declarar tal inconstitucionalidad, que aparece como manifiesta. La Constitución no impide que, sin necesidad de ley alguna, la Corte se encuentre integrada exclusivamente por mujeres o por jueces de cualquier provincia, pero difiere la concreción de tal composición a la prudencia y ponderación política de los sucesivos presidentes, elegidos por el pueblo soberano, sin intervención de otra autoridad. A partir de cierta jurisprudencia reciente se habla mucho sobre la interpretación dinámica de la Carta Magna. Se olvida que la Constitución también contiene elementos rígidos, que solamente pueden alterarse con una reforma de su texto. El descripto en esta carta es uno de ellos.

Juan Manuel Soria Acuña

Vocal, Tribunal Fiscal de la Nación

Seriedad, por favor

¿Qué nos pasa como pueblo, como comunidad, como nación, que todos se burlan de nosotros? El Gobierno y su desgobierno peleándose por cada migaja y la oposición peleándose casi por lo mismo. No más burlas a costa nuestra, seriedad por favor.

Andrea Dain

La pregunta

Más de 40 años lo vi ser el primero en llegar y el último en irse. Muchas veces a la madrugada. De un almacén de ramos generales heredado entre muchos hizo una gran empresa como La Anónima. Compró frigoríficos vetustos y los convirtió en modelos de exportación. Dio trabajo a miles, pese a los “sindicatos parados en el ancla”. Toda una vida de sacrificio. Podría haber vendido hace años y disfrutar millones. Se le fue la vida en y por este país, por el cual apostó. Nadie dijo nada de esto, pero hoy está en boca de todos por una insignificancia. Sé que se está haciendo esta pregunta: ¿para qué tanto esfuerzo?

Juan Salaverry

El último plato

La Casa Rosada, morada del presidente de la Nación, parece ser una isla rodeada por una laguna poblada con innumerables cocodrilos hambrientos y exasperados. Se supone que Alberto Fernández es consciente de esa realidad y que para llegar sano y salvo al fin de su mandato y no terminar siendo presa anticipadamente de esos animales feroces e insaciables cada tanto les va arrojando alimento, de acuerdo con los lineamientos que le va imponiendo la persona que lo entronizó en el sillón de Rivadavia. El último plato que les sirvió del menú de su gabinete se llama Matías Kulfas. Los funcionarios que aún sobreviven se están preguntando quién será el próximo.

Oscar Edgardo García

Gracias

Agradecemos las muestras de afecto y cariño con motivo del fallecimiento de Inés Fitte de De la Fuente vertidas por numerosas personas en la nacion estos días. El diario Nueva Rioja y Clarín informaron con precisión en sendas ediciones que Inés aseguró el regreso al país –desde EE.UU.– de Luis de la Fuente en 1970. Agregamos también en ello al profesor Alfredo Lanari y al premio Nobel Bernardo Houssay. El doctor De la Fuente hizo lo mismo en 1971 con René Favaloro, para juntos ir al Sanatorio Güemes, desde ese año hasta 1992. Y no podemos obviar aquí a la fallecida esposa de Favaloro, Antonia Delgado. Redoblaremos los esfuerzos, inspirados en la gran solidaridad de Inés, en su amor al prójimo, con su tan bajo perfil y en su honor, bregando por la visibilidad de las mujeres. Inés, además, admiró sobremanera al periodismo, a la prensa independiente y a los periodistas.

María del R. Miranda Naón Uranga

Héctor N. De la Fuente Fitte

