Representatividad, “argentineadas”, caudillismo o debate

Representatividad

Ante la ausencia de propuestas concretas por parte de los candidatos a legisladores sería oportuno incorporar al debate el significado del concepto de representación de los ciudadanos que los votan. Vale como ejemplo que cuando el gobierno nacional decidió de modo unilateral e intempestivo un fuerte recorte de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires a fin de solucionar un reclamo policial en la provincia de Buenos Aires, todos los legisladores porteños del Frente de Todos votaron unánimemente a favor de dicha medida. La inquietud se hace extensiva a los designados funcionarios Matías Lammens y Matías Tombolini, que en la elección de 2019 se presentaron como candidatos a jefe de la ciudad y que con su silencio avalaron el recorte. Posiblemente esta sea una de las consecuencias nocivas de las listas sábana.

Alberto Landau

arquilanda@hotmail.com

“Argentineadas”

La angustia y la impotencia son sentimientos que en este país lamentablemente hemos sabido naturalizar, y en este caso duele más que venga de parte de la administración de la ciudad de Buenos Aires. No creo ser la única que se encuentra en esta situación: soy una de las vacunadas en el exterior con la primera dosis de Pfizer. Habiendo llamado al 147 y escrito a las redes de Fernán Quirós para saber cómo proceder para poder obtener la segunda dosis de lo que sea, la única respuesta es que aún no cuentan con información sobre el empadronamiento para personas vacunadas en el exterior, razón por la que sigo sintiendo esa dolorosa indiferencia de parte del Estado. ¿Debo mentir? ¿Debo asegurar que nunca recibí vacuna alguna? Uno quiere hacer las cosas bien y la lección que se repite una y otra vez es que es más rápido y fácil hacer todo por izquierda, colarse en la fila, mentir en una declaración jurada... Así, la “argentineada” seguirá siendo una triste referencia a la viveza que nos caracteriza, ya sea por convicción o por descarte.

Carolina Nolte

DNI 27.715.236

Caudillismo o debate

Hace algunos meses escribí argumentando a favor de que la principal alianza opositora se abriera a internas, para dar espacio a quienes no se identifican totalmente con sus actuales dirigentes. Me alegré, por tanto, de que Ricardo López Murphy dispute espacios en la ciudad con María Eugenia Vidal, y de que en la provincia de Buenos Aires un candidato por la UCR (Manes) compita con otro de Pro (Santilli). En las listas resultantes, ellos ocuparán los lugares que surjan del voto, saliendo así la alianza fortalecida para la elección general. Sin embargo, veo con preocupación que muchos votantes y algunos periodistas se muestran disconformes o críticos con los debates entre estos candidatos de una misma alianza. ¿Hay una “cultura caudillista” que añora la lista única armada a dedo por el “jefe” del partido? ¿Se confunde debate con división? Las “listas de unidad” no suelen tener nada de unidad. Resultan de disputas a puertas cerradas o del dedazo de un jefe, dando muchas veces lugar a divisiones y rupturas. La competencia abierta en internas es a la luz del día y no provoca divisiones, pues cada parte ha tenido su oportunidad. Sería bueno que los medios aclaren estos puntos, no confundan a la opinión y colaboren con la extinción de la cultura caudillista que todavía prevalece en amplios segmentos de la población.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Cupo para viajeros

El cupo de 700 personas por día para vuelos que provengan del exterior está dejando varados a miles de argentinos. Realidad innegable, con diferentes grados de dificultad y angustia. Me pregunto por qué existe tanta falta de sentido común, qué es lo que piensan nuestros dirigentes que, en lugar de hacer a los que llegan controles más estrictos por la nueva variante del virus (llámese exigir vacunación de dos dosis, PCR negativo, aislamiento de 7 a 10 días), les prohíben la vuelta a sus hogares a los ciudadanos que viajaron por negocios, vínculos familiares o quizás buscando la vacunación que aquí no les dieron. Así perjudican a la Argentina económicamente, ya que sin vuelos no hay turismo ni reservas en hoteles ni movimiento en bares y restaurantes.

Alzo mi voz en representación de miles de familias afectadas y ruego que por favor recapaciten sobre esta medida del cupo diario, que es carente de sentido e incomprensible, y no solo cercena el derecho de muchos argentinos de volver a su país, sino que va a crear reciprocidad en otras aerolíneas perjudicadas que no querrán volar a la Argentina por los problemas que conlleva estar continuamente cancelando vuelos y sin un horizonte claro en el futuro próximo. Observen el mapa mundial de los vuelos diarios en distintas regiones del mundo y vean que esto sucede únicamente en nuestro país. No nos dejen aislados, no abandonen a sus compatriotas, tengan empatía. Mis padres y abuelos repetían hasta el cansancio: “No hagas nunca a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti”, máxima que ha guiado mi proceder en la vida.

Liliana R. Bueno

DNI 11.478.573

Demagogia monetaria

Días atras leí la propuesta de tener un Banco Central independiente. No se necesita ser un experto para saber que esa fue la herramienta que se utilizó en el mundo para eliminar la inflación. Sin embargo, recibió comentarios descalificadores por parte de Aníbal Fernández y Fernanda Vallejos. De Aníbal no me voy ocupar, porque alguien que afirma que la Argentina tiene menos pobres que Alemania no justifica ningún comentario. En cambio, el de Fernanda Vallejos, sí. Ella afirma que se perdería la soberanía monetaria. Raro comentario dado que no se puede ser soberano sobre algo que no se existe. La moneda argentina no existe, porque durante muchas décadas los políticos se encargaron de destruirla sistemáticamente. Pienso que tuvo un lapsus, quiso decir “demagogia monetaria “. No deja de ser triste.

Juan Sotelo

juansotelo1943@gmail.com

En la Red Facebook

Imputaron al policía que le disparó a Chano por “lesiones gravísimas”

“¿Y si lo mataban al policía? ¡Claro no pasaba nada! Qué injusto es todo”- Alicia Liliana Cal

“¡Se defendía igual si le tiraba a las piernas!”- Marta Naldini

“Se sigue defendiendo a los delincuentes y criticando a la policía. La pregunta es: ¿hasta cuándo?”- Carlos Rasmussen

