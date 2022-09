Represión populista, inconsistencias, falta de coherencia

Represión populista

Con motivo del fallido atentado contra la vicepresidenta, distintos voceros del oficialismo argumentan que las incitaciones al odio del poder mediático, judicial y político han llevado a un clima de violencia extrema que ha provocado la agresión. Y ante “los discursos del odio que expresan los referentes políticos, comunicadores y redes sociales”, Victoria Donda convocó al Consejo Federal de Políticas Públicas para iniciar la redacción de un proyecto de ley contra el odio, para que sea debatido en el Congreso nacional. Esta ley tiene antecedentes en Venezuela y Nicaragua, donde ha sido utilizada para silenciar al periodismo y los medios de comunicación, al penalizar la disidencia política como delito, estableciendo penas de 20 años de prisión y haciendo posible el cierre de medios de comunicación. Cuando en los gobiernos populistas se evidencian la inflación, la pobreza y la corrupción, impulsan la sanción de leyes que restringen las libertades y terminan transformándose en autocracias totalitarias con detenciones, torturas y asesinatos.

Inconsistencias

En estos días se han informado aspectos que resultan insólitos en el ataque a la vicepresidenta. ¿Cómo puede ser que recién ahora tendría un auto blindado, y solo porque el Presidente tiene dos que no usa? Por otro lado, el titular de la AFI dice que no falló la custodia presidencial, ya que no tenían “ninguna alerta” ¿Esperaría tal vez que lo llamaran por teléfono? El supuesto atacante estuvo en varios programas de TV y no hay en el arma ninguna huella digital del susodicho. El celular que portaba fue reformateado. La verdad es todo demasiado raro e inconsistente, y por si esto fuera poco, el senador Mayans quiere frenar el juicio de Vialidad, ya que aduce que ese es el germen de la violencia extrema.

¿Continuará esto, o el último que apague la luz?

Falta de coherencia

“El odio, afuera”, cerró el documento leído por la actriz Alejandra Darín durante el acto en desagravio a la vicepresidenta Cristina Fernández en la Plaza de Mayo el pasado 2 de septiembre. Muy bien, así sea, roguemos. Lástima que mientras se leían frases como la citada, su voz era tapada –aunque ella hacía inteligentes silencios para permitir que no hubiera superposición total– por cánticos “de amor”, como “Macri, compadre, la c… de tu madre”. O “si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar”, entre otras expresiones de creatividad militante. ¿En qué quedamos? Se adueñan de nuestra vida decretando un feriado absolutamente inútil, ya que el repudio puede hacerse trabajando –aunque algunos no lo crean–, yendo a la escuela, funcionando como sociedad. Y ni siquiera aprovechan ese día para hacer un verdadero y honesto llamado a la unidad. Solo militancia, toda militancia y nada más que militancia. ¿Y el pueblo y sus necesidades? ¡Ah, pero el pueblo…!

Eficiencia

El intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner nos brinda una pequeña muestra del funcionamiento del sector público: 120 personas asignadas a su custodia y el agresor fue detenido por dos militantes.

Custodia de Máxima

Cuando Máxima era en su momento prometida del príncipe de Holanda, mi empresa (privada), y en particular por mí, le hacíamos la custodia personal. Si bien tenía su seguridad oficial de Holanda, la responsabilidad en la Argentina era mía. Así fue que pasó, según ella, unos días maravillosos, en partidos de polo, equitación, servicios para la mujer y paseos por calle Florida, entre otras actividades. Todo porque había excluido a la PFA, dado que cada vez que llegaba al país los paparazzis le coartaban su libertad, siempre anoticiados por personal de esa fuerza. Pero cuando se casó, la seguridad pasó a ser “responsabilidad del Estado” y quedamos afuera. Pregunto, si en ese entonces me excluyeron de esa responsabilidad, en el caso de la vicepresidenta, ¿cómo puede ser que ahora tenga en primera fila una custodia de “barras” pertenecientes a La Cámpora? ¿Quién es entonces el responsable del acto del jueves pasado?

En carne propia

Atento a los últimos acontecimientos ocurridos el jueves pasado respecto del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, he observado que con gran preocupación y premura salió el periodismo indignado a justificarse y dar explicaciones de por qué ellos no son los responsables de tal acción. Ahora yo me pregunto… ¿saldrá el periodismo en algún momento a hacerse responsable de las mentiras y atrocidades que dijeron durante tantos años sobre los años 70? ¿O sobre las falsas acusaciones a las FF.AA. y de seguridad, civiles, jueces, integrantes de la Iglesia que desde hace 20 años sufren injusta e ilegal prisión? Porque de mentir, ocultar y mirar hacia el costado, de eso muchos sí son responsables.

Párroco en Malvinas

En Malvinas el cura párroco de la iglesia católica St. Mary, donde rezaban nuestros combatientes durante la guerra, es nombrado desde Londres, cuando corresponde que lo haga el obispo de Río Gallegos, bajo cuya jurisdicción están las islas. Hay un papa argentino. Este es el momento para cambiar la situación. Ahora o nunca. Por añadidura, el obispo de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva, lleva el glorioso apellido de un Halcón caído en combate.

