República a la carta, no aprendimos nada, lejos de la sociedad

República a la carta

À la carte” es una expresión cuyo sentido original significa “a elección” (del consumidor o usuario), en oposición a “del menú”, que impone una selección preestablecida (Wikipedia), A la luz de esta concepción, para muchos personajes dedicados a la política en la Argentina, la república se construye según la elección de sus usuarios y no como un orden preestablecido. Las apetencias o el hambre de poder insaciable los motiva a establecer un sistema de reelecciones indefinidas, incluso utilizando artimañas como pedir licencias, no cumpliendo la totalidad de su mandato, para poder postularse a un nuevo período. Esto es una demostración más de que para muchos políticos, auténticos barones y baronesas, la preocupación número uno es la de perpetuarse en el poder, gozando de los beneficios que les da el cargo, más allá de pensar en el bien común, para luego (sentados en cómodos sillones) votar una suba de impuestos y poder seguir gastando a piacere.

Modelo de república fallida, atrapada en las redes del egoísmo de su clase dirigente.

Claudio Jorge Blanco

DNI 12.532.853

No aprendimos nada

¿Cuán equivocados estamos? Llevamos 38 años ininterrumpidos de democracia, y nada en absoluto aprendimos. Supuestamente con 38 sería una democracia madura, pero no. Grieta (Lanata dixit), economía en picada y una clase política inoperante. ¿Por qué? Porque nunca planificamos a mediano y largo plazo. Es siempre importante saber hacia dónde se va. Sobran ejemplos en el mundo para imitar.

¡Argentinos, a las cosas!

Juan Andrés Maciel

juanomaciel@gmail.com

Lejos de la sociedad

La república está de luto. La provincia de Buenos Aires acaba de aprobar la re-reelección de sus intendentes, con apoyo del PJ y –para mi sorpresa– gran parte de Juntos por el Cambio. Mientras la provincia tiene cifras alarmantes de pobreza, inseguridad y desempleo, sus políticos votan en sesiones extraordinarias (es decir, de urgencia) perpetuarse en el poder. Esto demuestra lo alejada que está la casta política de las necesidades de la sociedad. La alternancia es fundamental para limitar el poder. Tal como decía Juan Bautista Alberdi, “la reelección desnaturaliza el gobierno republicano, pues de algún modo introduce algo de los gobiernos monárquicos”.

Nicolás Durrieu

DNI 29.150.189

Educación, de 1952 a hoy

Al terminar de leer el artículo sobre educación escrito por Guillermina Tiramonti no me llamó la atención lo que ocurre con este tema. Yo terminé la escuela secundaria en 1949 y siempre recuerdo a los profesores que tuve los cinco años que cursé. Todos ampliamente ilustrados, con una vocación docente que era de valorar. Recuerdo aún hoy acontecimientos que me llenan de satisfacción. Pero tres años después de haber terminado el secundario me enteré de que esos profesores que tuve, si no se afiliaban al peronismo, debían dejar sus cargos. Por supuesto que no lo hicieron y renunciaron, y sus lugares fueron ocupados por los afiliados, que sin duda no se parecían ni a la sombra de sus antecesores.

¿A partir de ahí alguien puede pensar que hubo algo distinto?

Rubén Rigalli

DNI 6.210.149

Listas sábana

La errática trayectoria legislativa de nuestros diputados y senadores, votando de manera extraña a sus postulados partidarios (reelección de intendentes, Bienes Personales, cambio de bancada) hace pensar en la necesidad de acabar con las listas sábana y que cada legislador sea elegido por el voto de sus representados, quienes seguramente le harían pagar sus infidelidades.

Jorge Blaquier

DNI 4.289.633

Volvamos a la grieta

Los argentinos debemos estar contentos porque en menos de un mes desde que asumieron los nuevos legisladores se logró un amplio consenso sin grieta: Juntos por el Cambio arregló con Massa llamar a una sesión sabiendo que no le alcanzaban los números para habilitar que votaran un aumento en Bienes Personales en las categorías más altas. Tres gobernadores radicales se suman a un nuevo pacto fiscal para aumentar y crear nuevos impuestos. Ellos dicen que no van a aumentar, pero nadie les cree. El Congreso de la provincia de Buenos Aires aprobó sobre tablas la reelección por un período más de los intendentes, hasta que dentro de 4 años seguramente haya otro amplio consenso para prorrogar otros cuatro años la reelección.

Señores de JxC, les pido que volvamos a la grieta, así no siguen destruyendo a la actividad privada, a los ciudadanos y a la república.

Ricardo López Anadón

DNI 8.481.279

Educar al votante

Creo que en democracia es bueno que haya una alternancia entre quienes tienen a su cargo la conducción de la Nación. Pero no me parece que esto tenga que estar impuesto por ley. Lo terrible, de acuerdo con mi criterio, es que la gente vote una y otra vez a personajes ineptos o corruptos. No me parece mal que quieran que sigan quienes son eficaces y honorables en la gestión. Lo dramático es cuando votan a alguien a sabiendas de que no cumplirá con sus promesas ni sus obligaciones. Creo que más importante que leyes limitantes de los plazos es insistir en la educación de los votantes para que lo hagan con plena conciencia de las personas que están eligiendo.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Aerolíneas Argentinas

La nota sobre el proyecto de implementar tarifas mínimas para vuelos de cabotaje pone de manifiesto una vez más el desatino de mantener a Aerolíneas Argentinas como empresa del Estado. Para terminar con esto, propongo la siguiente solución: invitar a los gremios aeronáuticos a que formen una empresa para su explotación. El Estado le transferirá, por un monto simbólico, los activos físicos y las rutas y se hará cargo de las deudas de la actual Aerolíneas. Esa empresa deberá estar constituida y registrada como tal dentro de un plazo de tiempo acotado (digamos treinta días). De no ser así, se liquidará la actual Aerolíneas y se licitarán las rutas. De constituirse la nueva empresa, para financiar el primer año de las operaciones, el Estado nacional le otorgará un préstamo por una cantidad acotada de tiempo y a un interés también simbólico, por un monto equivalente a un año de los actuales subsidios. Al término de ese año, el Estado nacional abrirá la competencia, licitando las rutas.

Esta propuesta no debería recibir oposición de ningún sector, ya que es una auténtica situación “gana-gana”. En efecto: los gremios podrán demostrar su aptitud para gerenciar la empresa (como argumentan reiteradamente cada vez que hacen paros), el Estado se librará de la sangría de subsidios, los contribuyentes en general se verán liberados de sostenerlos y los pasajeros se verán beneficiados al tener una nueva y supuestamente eficiente aerolínea, y libre competencia.

Guillermo Reges Lavalle

DNI 8.389.007

Toda vida vale

Con la legalización del aborto todos perdimos. Fallamos como sociedad. La “victoria” del aborto ha sido una derrota existencial.

Hoy hay quienes promueven “graciosamente” el aborto legal, gratuito, seguro y saborizado con gusto a menta. El aborto, legal o ilegal, no es la solución de ningún problema. El aborto no es justicia social: hay alguien a quien privamos de sus derechos.

El aborto no es inclusivo: el más débil e indefenso es excluido. No es bueno para nadie: lastima a la mujer, al bebé y a toda una sociedad. El aborto no es el camino. El camino es la educación y la contención legal, segura y gratuita.

A un año de la legalización del aborto en nuestro país seguimos gritando: ¡toda vida vale!

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@designar.com.ar

Cazabobos en la ruta 56

El 28 de diciembre, a las 8.55 AM, viajando a Pinamar, encontré nuevamente un radar del municipio de Gral. Lavalle ubicado en el km 23 de la ruta 56, que une Gral. Conesa con Gral. Madariaga. La velocidad en ese sector es de 110 kilómetros por hora, según las señalizaciones que hay en la ruta. Antes del radar (fotomulta) que estaba en una camioneta del municipio estacionada en la banquina rumbo a la costa, había un cartel en el piso que decía “máxima 120 km”. Lo considero una trampa. El año pasado para esta fecha en el mismo lugar me hicieron una multa por ir a 92 km cuando allí la velocidad seguía siendo de 110 km, según obra en la infracción que pagué, de $6000. La máxima según el municipio era de 80 km. Varios cayeron en la misma trampa.

No es la forma de hacer plata que un municipio ponga trampas cazabobos en la ruta, con señalizaciones falsas. Hoy corroboro lo que digo, pues advertido de lo ocurrido el año pasado, circulé a baja velocidad y constaté en el km 23 de la ruta 56 lo aquí expuesto. Este tipo de sanciones no cumplen lo establecido en la ley nacional de tránsito 24.449, actualizada en 2019 por ley 27.510, porque además no actúa un funcionario que se haga reconocer y no tengo copia de la infracción, entre otras arbitrariedades más.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com