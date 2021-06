República o dictadura, vacunas y caso Chocobar

República o dictadura

Si en la elección de este año el oficialismo consolida su dominio del Congreso, el país derivará hacia una dictadura y hacia su ruina. Ello solo podrá evitarse si el oficialismo pierde la elección. ¿Qué sería que el oficialismo pierda? ¿Que el total de votos en todo el país sea menor que los que consigan los partidos opositores? ¿Que pierda legisladores?

Hay quienes creen que la concurrencia de más de una lista podría aumentar la suma de votos opositores. Aunque pueda ser matemáticamente cierto, en la Argentina de 2021 tal cosa sería suicida. No estamos, como en 2019, frente a la posibilidad de que el kirchnerismo “vaya por todo”. Ahora estamos frente a la certeza. La historia dice que el oficialismo perderá si en la provincia de Buenos Aires saca un voto menos que un partido o alianza opositora. Por supuesto, mejor sería que también pierda en otros distritos. Pero si gana Buenos Aires será muy difícil que merme el número de sus legisladores. Se sentirá ganador y rápidamente “irá por todo”. Si pierde la provincia, en cambio, sentirá la humillación de la derrota en su bastión histórico. Para maximizar su convocatoria, Juntos por el Cambio deberá tener la inteligencia de ceder espacios en sus listas a liberales y a peronistas moderados. Aunque no coincidan 100% en temas económicos y culturales, ellos deberán coincidir en la decisión de bloquear el camino del oficialismo hacia la dictadura. Para los dirigentes de Juntos por el Cambio este será el momento de la inteligencia y del patriotismo. Y si no estuvieran a la altura, para liberales y peronistas moderados será el momento de taparse la nariz y votarlos de todos modos. A unos y a otros, nuestros próceres desde la historia y nuestros hijos y nietos desde el futuro, se lo agradecerán.

Martín Lagos

DNI 4.561.711

Vacunas

¿Dónde están los fiscales de mi país? ¿Nadie tomó de oficio una investigación por las vacunas Pfizer? ¿Cómo honramos la verdad? ¿Cómo nos honramos como nación? ¿Acaso no es el Poder Judicial el mayor garante que tenemos los ciudadanos de una república?

Alfredo Lavalle

DNI 11.683.781

Caso Chocobar

El subcomisario Garrido, que abatió a dos motochorros que intentaron robarle, está detenido acusado de “doble homicidio agravado por uso de arma de fuego”. Pocos días después de ese suceso, otro policía, el señor Chocobar, fue condenado por haber dado muerte a un sujeto que apuñaló, con reiterada saña, a un turista extranjero al que intentó robar. Si este reino del revés llegó para quedarse, el próximo policía al que se intente asaltar o el que presencie un delito de sangre, solo dudará entre facilitar su arma a los delincuentes o, lisa y llanamente, unirse a ellos. Porque le resultará menos engorroso que cumplir con su deber y, casi de seguro, menos punible.

A este paso, a la sociedad no la defenderá nadie.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Sin medalla de oro

Les escribo para contar una experiencia poco o nada difundida. Me refiero a la Escuela Argentina en Washington, que por 52 años ha brindado una educación paralela a hijos de argentinos residentes en la capital norteamericana y de aquellos cuyos padres cumplen funciones en la embajada de nuestro pais o en diversos organismos donde la Argentina tiene representantes. En 2019 James Frucht, uno de mis nietos, fue medalla de oro de la Escuela Argentina. Mantuvo un promedio de 10 (A en los EE.UU.) durante los doce años que asistió a la escuela. La semana pasada, como hace tres años, presencié la ceremonia de graduación de otro nieto, Mark Frucht. Siempre he tenido en alta consideración los valores intelectuales que supimos conseguir en nuestra escolaridad nacional y laica. La ceremonia de graduación de la clase 2021 fue sencilla y emotiva. El esfuerzo del personal docente por hacer que cada minuto de presencialidad fuese de la intensidad necesaria para implementar la información equivalente a la que reciben los estudiantes en la Argentina es encomiable. Con la salvedad de que los de Washington lo recrean el sábado: en un solo día se brinda el currículum de toda la semana en las escuelas de nuestro país. Eso implica un gran esfuerzo durante la semana para implementar los trabajos requeridos, cuando ese tiempo es habitualmente usado para la recreación intelectual o deportiva. Por más de medio siglo la Escuela Argentina en Washington premia con la medalla de oro al mejor alumno, aquel que por su excelencia se destacó y obtuvo el mejor promedio. La fiesta de graduación realizada el 29 de mayo pasado terminó con un bochornoso alegato de nuestro embajador, que entregó un vale en lugar de la medalla de oro que bien había ganado mi nieto por su dedicación y brillantez. El silencio asombroso aún puede oírse, como también recordarse la expresión de asombro, desconcierto e ignominia de mi nieto, que continuará su vida universitaria nada menos que en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia.

La decrepitud e incapacidad demostrada con esta actitud ya no me asombra, me sobrepasa.

Mario L. Gospodinoff

mariogospo@hotmail.com

Exportación de carne

El Gobierno no pagó un vencimiento de 2400 millones de dólares por no tener los recursos suficientes. Paralelamente tenemos suspendidas las exportaciones de carne, donde se podrían generar recursos genuinos.

Dijo Konrad Adenauer: “Dios se equivocó, le puso límites a toda su Creación menos a la estupidez humana”

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Formación técnica

Tras haber leído la carta de lectores escrita por el señor embajador de Alemania en la Argentina, Ulrich Sante, “Capacitación técnica”, no tengo otra palabra más que felicitarlo por la clara interpretación del presente y futuro de la educación y de la formación de los jóvenes.

Miguel Schiavoni

DNI 10.460.622

En la Red Facebook

Vizzotti: “Ni los de Pfizer pidieron los glaciares ni el Gobierno pidió coimas”

“¿Y... qué pasó entonces?”- Carlota Ezcurra

“De una u otra forma se va a conocer la verdad que no quieren decir”- Carlos Selun

“No aclares que oscurece...”- Marcela Milanesi

