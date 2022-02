Respuestas; Paloma sí, Baradel no; rumbo perdido

Respuestas

¿Cuántas probabilidades hay de que en los próximos tres o cuatro períodos parlamentarios sea reemplazada la ley de asociaciones profesionales y sancionado un nuevo régimen laboral? ¿Qué posibilidad existe de que Aerolíneas Argentinas vuele del presupuesto nacional? El FMI debería exigir las respuestas que los argentinos no tenemos.

Paloma sí, Baradel no

La nota del señor Luciano Román del 15/2/2022 debería ser un punto de reflexión para analizar en qué país nos estamos convirtiendo. El deterioro en las instituciones termina impactando en el vivir diario. Por ejemplo, en la baja calidad en la educación, principal formadora de ciudadanos que habitarán y gobernarán las siguientes generaciones. Quiero creer que en algún momento diremos basta y exigiremos un cambio radical a esta forma de inoperancia y chatura en la que vivimos. Y así transformar a una sociedad donde el mérito es mal visto y se confunde el esfuerzo con una igualdad impuesta y ficticia, que termina igualando a todos para abajo.

Rumbo perdido

El “ambientalista” Julio César Urien, impulsor de la marcha por la soberanía de Lago Escondido (el lago es público, pero las tierras, privadas), en Río Negro, es el mismo que en 1972, con 23 años, siendo oficial de la Armada, intentó tomar la ESMA, robar las armas y sublevarse, y al ser descubierto asesinó por la espalda al cabo Contreras, fue dado de baja, estuvo preso y luego fue liberado por el gobierno de Cámpora y se unió a Montoneros. Su nombre de guerra era “Felipe” o “Boina”, fue el autor del Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras, en 1975 fue detenido en una casa donde había una “cárcel del pueblo”, durante el gobierno de Raúl Alfonsín recuperó la libertad, en las presidencias de los Kirchner fue indemnizado tres veces por su tiempo en la cárcel, en total cobró US$351.078 –mientras tanto la familia del cabo Contreras sigue sin recibir nada– y en 2005 Néstor Kirchner le devolvió su grado de militar, se lo ascendió dos grados más y le reconocieron los 33 años de sueldos desde su baja por terrorista. Por otro lado, Julio Flores fue detenido desde 2014 y juzgado a cadena perpetua. La acusación se remonta a 1977. Flores, entonces de 19 años, era cabo de la Fuerza Aérea, el rango más bajo del arma. La razón de su detención es que su nombre figuraba en el libro de Guardia de la Brigada Aérea de El Palomar. Flores hoy tiene 64 años, padece cáncer, le niegan reiteradamente la prisión domiciliaria, fue operado recientemente y a pesar de que los médicos aconsejaron la internación domiciliaria fue retirado de la clínica y llevado al penal al día siguiente de la operación, poniendo en riesgo su vida.

¿En qué momento perdimos el rumbo y permitimos que un terrorista asesino que mató por la espalda fuera indemnizado, con cobro retroactivo, viva del Estado hoy esté libre, pero a un cabo cuyo único crimen fue que su nombre apareciera en un libro de guardia lo mantienen preso y enfermo?

Menem

Con sorpresa e indignación he escuchado declaraciones radiales por el aniversario del fallecimiento de Carlos Saúl Menem de Zulemita Menem ensalzando la gestión presidencial de su padre. Comprensible. No así el reconocimiento de un diputado mediático, recientemente elegido y de otras personalidades con acceso a los medios. Conocí recientemente la localidad de Capitán Sarmiento, me acerqué a la exestación ferroviaria, hoy museo, y me pregunté cómo pudo aceptarlo la sociedad: “Ramal que para, ramal que cierra”. Es honda la desazón que causa hoy el abandono de las instalaciones del ferrocarril por donde circulaba el progreso. Entre otros horrores, se hizo explotar una ciudad para ocultar un delito de contrabando de armas contra un país hermano que nos había ayudado de manera importante en el conflicto de Malvinas. En la mediación del conflicto bélico Perú-Ecuador somos país garante. ¿Hay mayor deslealtad política? Menem fue condenado a prisión, la sentencia no fue ratificada, como tantas causas en la política para quienes tienen fueros o militancia. En la historia no puede desconocerse que todo gobernante algo bueno pudo haber hecho. Pero esa gestión no fue para enorgullecerse.

Cultura nacional

Más allá de los gustos estéticos personales, resulta muy lamentable constatar la lamentable imagen simbólica que desde los altos circuitos del poder se desea transmitir de la cultura argentina. Intérpretes, como el apodado “L-Gante”, de expresiones reñidas con el buen gusto y cuyos contenidos hacen apología de delitos como la violencia de género y la homofobia, son elevados a la categoría de artistas nacionales dignos del auspicio institucional y financiero del Estado que pagamos todos. Me pregunto si esas instancias consideran la celebración de la marginalidad como una estrategia de promoción cultural y si, en ese caso, ello forma parte de la llamada “imagen país” como un valor edificante y digno de orgullo. Albergo aún esperanzas de que a los 130 años del nacimiento de Alfonsina Storni o al medio siglo de la desaparición de Alejandra Pizarnik –que se cumplen este 2022– el Estado aliente con el mismo entusiasmo a quienes han sido legítimos faros de la cultura nacional.

Apuesta

Me ha llegado la primera cuota del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, con un aumento del 45%, y de la tasa municipal de General Lamadrid, con un 68% de incremento. El ministro de Economía de la Nación calculó una inflación del 33% para este año. Todos viven en la Argentina, por lo tanto me imagino que los responsables de decidir los diferentes porcentajes habrán apostado un asado a ver quién acertaba la cifra, otra cosa no se me ocurre.

