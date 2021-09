Resultado, compra de votos, por una bicicleta

Resultado

Cuando ganaron te sacaron lo que ten铆as, cuando perdieron te lo quieren devolver.

M谩s vale que no ganen.

Rafael L贸pez Saubidet

DNI 13.416.528

Compra de votos

Cuenta Salvador de Madariaga que en tiempos de la rep煤blica espa帽ola un pol铆tico andaluz compraba, por un par de duros, los votos del bajo pueblo. Hasta que un sencillo jornalero se neg贸 a venderle su voto y pronunci贸 la hist贸rica frase: 鈥淓n mi hambre mando yo鈥.

Ricardo Juan Cavallero

DNI 7.737.489

Jugada

En una jugada magistral para emparejar la fuga de votos que podr铆a tener el oficialismo con la llegada al gobierno de personajes como Manzur y An铆bal Fern谩ndez, el electorado ve c贸mo la oposici贸n hizo reaparecer en p煤blico a Nicol谩s Dujovne y Marcos Pe帽a.

Adri谩n Blanco

DNI 17.199.272

Ver claramente

Las elecciones generales se acercan y el pa铆s se encuentra enfrascado en la campa帽a. La discusi贸n pol铆tica es de muy bajo nivel o inexistente. Candidatos y votantes han renunciado a debatir cu谩l es el ideal de pa铆s a la hora de tomar decisiones. Y sin un ideal no hay futuro ni desarrollo. Albert Camus afirm贸, en su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura, el 10 de diciembre de 1957, que cada gobierno se cree destinado a rehacer el pa铆s. Y se enfrenta, sin embargo, a la certeza de que no podr谩 hacerlo. La tarea aqu铆 es quiz谩 mayor: consiste en impedir que la Argentina se deshaga. La clase pol铆tica tiene el deber de aclarar varios temas claves para el futuro del pa铆s: la 茅tica (qu茅 clase de pa铆s queremos ser); la matriz productiva (con qui茅nes queremos asociarnos para desarrollarnos); su visi贸n del mundo (qui茅nes ser谩n nuestros aliados); la educaci贸n (c贸mo vamos a igualar oportunidades); la pobreza; la justicia y el imperio de la ley; la divisi贸n de poderes; la sostenibilidad; las minor铆as, etc. Y contrastar la realidad con el modelo de pa铆s propuesto. El candidato debe encarnar los valores en los que cree y dar muestras de coherencia entre el decir y el hacer.

Como ocurr铆a en el 谩gora en el nacimiento de la democracia, aquellos ciudadanos que vean claramente el bien que esas propuestas contienen se comprometer谩n realmente con un capit谩n que sabe a qu茅 puerto quiere llegar. Nos merecemos hacernos las preguntas importantes. Y comprometernos con las respuestas.

Ver贸nica Berhongaray

DNI 24.517.403

Por una bicicleta

Leo con profunda pena el caso del repartidor que recuper贸 su bicicleta robada y mat贸 a golpes al ladr贸n en un claro caso de justicia por mano propia. Si consideramos que la teor铆a garantista justifica al delincuente, ya que este es resultado de sus injustas condiciones de vida, tambi茅n deber铆amos admitir que el justiciero reacciona en forma desmedida ante la ausencia de seguridad. Un Estado elefanti谩sico y ausente como el que tenemos no ayuda ni protege ni a unos ni a otros, y es caldo de cultivo para la delincuencia y el linchamiento.

Mar铆a Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Trigo transg茅nico

Los organismos relevantes de Brasil, nuestro principal comprador de trigo para consumo humano, no aprueban a煤n la introducci贸n de trigo transg茅nico. Por su parte, la industria molinera de ese pa铆s anunci贸 que no comprar谩 ese trigo aun cuando sea aprobado. Dado que se acerca la cosecha de trigo para diciembre en la zona n煤cleo, me pregunto si en la Argentina haremos algo al respecto o continuaremos mir谩ndonos el ombligo, cuando el mundo entero est谩 eligiendo alternativas de productos naturales para el consumo humano. Por otra parte, ser谩 煤til tomar medidas para aislar esa producci贸n, de las que hay ya sembradas 50.000 hect谩reas, a fin de que no se mezcle con la producci贸n no transg茅nica y as铆 se pierda la confianza en la producci贸n total por confusi贸n. Una vieja muletilla del marketing rezaba hace a帽os: 鈥淓l cliente siempre tiene raz贸n鈥.

Luis Federico Kenny

DNI 11.478.448

Exportaci贸n de carne

驴Qui茅n nos devolver谩 la plata que perdimos los que vendimos la denominada 鈥渧aca china鈥 de aproximadamente 40 pesos por kg sobre 390/400 kg, o sea 16.000 pesos por vaca? 驴El ministro Dom铆nguez?

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Ruidos en Palermo

He vivido en la zona del Hip贸dromo de Palermo desde hace unos a帽os y he disfrutado de la experiencia. Sin embargo, en los 煤ltimos meses en mi caso (desde diciembre de 2020) y desde 2017 en el caso de otros vecinos, lograr una vida normal se ha transformado en un reto. Los eventos y bares habilitados en el Hip贸dromo, en la Asociaci贸n Argentina de Polo y el Paseo de la Infanta han convertido la zona en una disco al aire libre, con m煤sica superando los decibeles permitidos de mi茅rcoles a domingos de 20 a 4 todas las semanas del a帽o. Est谩n infringiendo las ordenanzas existentes que regulan el ruido en la ciudad y las autoridades no limitan el horario ni la cantidad de d铆as permitidos para estos eventos. No estoy en contra de que la gente trabaje y se divierta, m谩s despu茅s de tantos meses de cuarentena, solo quiero descansar cuando llego a mi casa despu茅s del trabajo y pasar una noche tranquila, sin que la m煤sica haga vibrar los vidrios de mis ventanas o ahogue el programa que estoy viendo.

Pido que as铆 como respeto el derecho de los otros se respeten los m铆os tambi茅n.

Mar铆a Queirolo

DNI 16.618.860

En la Red Facebook

El Gobierno anunci贸 la jubilaci贸n anticipada: los cambios y a qui茅nes alcanza

鈥淢edidas que toman porque perdieron las PASO y porque est谩n en campa帽a鈥- Ana Mar铆a Rossi

鈥淛ajaja, manotazos de ahogado鈥- Jorge Jaime

鈥淐uando nada de esto les funcione y tengan que pagar durante 2 a帽os lo que prometieron, los quiero ver鈥- Andrea Cricco

鈥溌縔 los pol铆ticos? 驴No se jubilan a los 4?鈥- Hern谩n Federico