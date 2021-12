Resultados, todos ponen, trabajo legislativo

Resultados

El año pasado, ante un leve incremento de casos en CABA, escuchamos al Presidente decir: “Querían salir a correr... bueno, ¡ahí tienen los resultados!”. Dada la situación actual, quizás se podría parafrasear al Presidente diciendo: “Querían mostrar plazas llenas... bueno, ¡ahí tienen los resultados!”.

Rodolfo E. Szelest

Todos ponen

La incertidumbre en los tiempos previos a las últimas elecciones tornaba su resultado final en algo así como una ruleta. Los votantes de la oposición celebraron el triunfo como si hubieran acertado con un pleno el número elegido. La insensata e injustificada derrota que sufrió la oposición en la sanción de la ley del impuesto sobre los bienes personales, sumada a las negociaciones con el oficialismo para suspender la ley que prohíbe la reelección de los intendentes bonaerenses y la adhesión al pacto fiscal que el gobierno nacional firmó con las provincias, lo cual permitirá el aumento de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, más la instalación del debate sobre un futuro gravamen a la herencia, conducen a inferir que el sufragio de los votantes de la oposición terminó siendo, más que un acierto en la ruleta, una perinola, cuya cara cae siempre del mismo lado: “todos ponen”. Dicho en otros términos, la oposición está demostrando tristemente ser más de lo mismo.

Oscar E. García

Trabajo legislativo

No deja de resonar en mi conciencia el sorprendente caso de la diputada nacional cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, del bloque Evolución, que creyó que había terminado el año legislativo y se ausentó del país, y que afirma que tal actitud no fue indolencia ni desidia y que, obviamente, no piensa renunciar. El hecho de que la sesión en la que estuvo ausente no estaba en la agenda parlamentaria no es excusa, ya que es trabajo de los diputados concurrir diariamente a su despacho, tramitar los temas de día, formalizar las audiencias otorgadas y estudiar, con sus asesores, los muy diversos asuntos en tratamiento en la cámara y, por qué no, abocarse al estudio de algún tema específico para plasmarlo en proyecto de ley, entre otras responsabilidades para las cuales la Nación les paga un sueldo. Nada de esto pareció estar en consideración de la señora diputada, que dos semanas después de asumir decidió viajar a Disney World, situación impensable en cualquier empleo privado. Los ejemplos que necesitamos tampoco lo dan sus colegas de partido y bloque, quienes con espíritu de cuerpo muestran una complicidad indolente que agravia a la ciudadanía democrática.

Rubén Svidovsky Singer

DNI 10.124.935

Envío del exterior

Es época de Fiestas, y esa costumbre de recibir pequeños presentes de amigos perdurables en el exterior. Primero llega un telegrama de dos páginas. Después de leerlo de cabo a rabo, detectamos, entre normas y requisitos, que se trata del envío de un amigo que vive en Israel, que nos avisa que su obsequio ya había salido de ese país. El envío queda retenido en Aduana Postal, en Retiro. Una vez superados los trámites, pagado el timbrado o tasa, y sacado un turno, viene el “manyamiento”, el aduanero nos abre el sobre y nos pregunta para qué queremos jabones de Israel. La respuesta es simple: “Para estar limpito para las Fiestas” parece complacer al cancerbero, quien nos despacha previo pago de otra tasa aduanera, por las dudas.

Saliendo de la Aduana uno no puede menos que recordar al querido Daniel Della Costa y a su querido personaje el reo de la cortada San Ignacio, quien, parafraseándolo, seguramente diría: “Y, por añadidura, con la peor sensación: la de haber sido tomado por otario. Lo que no tiene consuelo”.

Alberto Gesualdi

Vuelos cambiados

Miguel padece de distrofia muscular de Duchene, enfermedad cruel que hemos aceptado no sin mucho dolor. Irnos de vacaciones con los otros cuatro hijos importa un esfuerzo logístico y económico, donde cada movimiento que falle puede representarle a Miguel dolores por largos meses. Separamos la familia: viajamos todos en auto, pero Miguel conviene que lo haga en avión, junto a su madre. Recibimos un mail arbitrario de la aerolínea cambiando el horario del vuelo. Al llegar al mostrador, le advierten que también le habían cambiado… ¡el aeropuerto! Jamás sabremos la razón. Debía embarcar en Ezeiza en… dos horas. Imposible. Los hicieron esperar un vuelo siguiente (el del horario original, sí, increíblemente), pero después de la larga espera les avisaron que no había lugar. La solución: “Puede tomar el vuelo de mañana que despega 7 a.m. desde Ezeiza”. Despertar a las 3 a.m., preparar todo para el viaje, para llegar a Ezeiza a esperar alguna nueva arbitrariedad de parte de nuestra “línea de bandera”. La decadencia argentina nos pega a todos sin piedad. Ahí tenemos el resultado de tantos militantes cobrando jugosos sueldos sin ninguna capacidad profesional. Qué crueldad.

Damian Donnelly

Hisopado en Quilmes

Quiero hacer pública la situación en el dispensario Ramón Carrillo de Quilmes. Mientras la municipalidad sostiene que se realizan testeos de Covid-19 de lunes a viernes, de 10 a 12, los ciudadanos deben esperar 4 horas para ser atendidos. Prometen dar un resultado en 5 días hábiles, pero en ocasiones no cumplen. Cabe preguntarse dónde está el dinero destinado para tal fin, cuya administración corresponde a la intendenta Mayra Mendoza.

Silvina Martínez

DNI 22.823.265

Distanciamiento

Pese a los reiterados recordatorios de las autoridades e infectólogos para mantener el distanciamiento social en medio del aumento de nuevos casos de Covid, en la terminal Plaza Constitución de la línea Roca solo está abierta una de las dos salidas a la calle Brasil, lo que hace que en la única habilitada se amontone un gran número de personas, lo que se agrava aún más cuando el semáforo del cruce peatonal sobre dicha calle está en rojo.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

