Revocación, se llevaron su vacuna, cambio en Seguridad

Revocación

En una audiencia judicial bochornosa, la procesada señora Fernández de Kirchner se autoproclamó absuelta por la historia. Las PASO se encargaron de revocar esa autoproclamación. Esperemos que ahora se la juzgue en serio.

Juan José Ávila

DNI 4.299.944

Se llevaron su vacuna

Leo por ahí que algunos en el Gobierno se están preguntando qué hicieron mal. Lo primero, para mí, es que se metieron la vacuna en el bolsillo. Y así mataron a miles de personas. Entre ellos, a Fernando… y dicen que aman a la patria. Y la patria era Fernando, son sus hijos, hermanos, amigos y yo, su mujer. Eso no me suena que sea amor. Yo, con tristeza infinita, todavía busco a alguien que me diga que hicieron todo mal, y sigo esperando que pidan perdón. Pero no. Quieren que nos olvidemos. Cómo me voy a olvidar, si mataron a mi marido. No puedo. Y seguiré así hasta que alguien se haga cargo, porque hasta ahora… por lo que veo, para ellos, la fiesta continúa, porque entre ellos se supieron cuidar bien. Se llevaron la vacuna de Fernando.

Carmen Garzón Maceda

DNI 13.735.648

Cambio en Seguridad

Transcribo un pasaje de lectura ineludible del artículo publicado en la nacion del 19/9/21 por el académico José Claudio Escribano, referido al nombramiento de los nuevos ministros: “… Aníbal Fernández tiene, de todos modos, la personalidad aguerrida, al menos, para que dentro del propio oficialismo no lo confundan con la ministra a la que viene a suceder. Si el ministro de Seguridad bonaerense llegara a imputarle lo que le imputaba a Sabina Frederic, tal vez la respuesta lo obligue a repensar dónde mete la motocicleta a la que sube el afán de notoriedad”.

Jorge M. Tiscornia Gondra

DNI 4.144.071

Pujas internas

El sistema democrático argentino ha incluido una instancia eleccionaria más con las PASO, en que los partidos debían dirimir sus listas de forma transparente y con la participación ciudadana. Ese costoso instrumento, de dudosa eficacia e instituido por un gobierno peronista, no ha sido empleado justamente por ese segmento, que presenta listas únicas, con candidatos designados por decisión inconsulta de sus jefes. Ahora la nación sufre las consecuencias de las pujas internas, al borde de la violencia institucional y con flagrantes irrespetuosidades y desaires, como consecuencia de las ambiciones extremas de sus caciques, inescrupulosos hacia el daño institucional. En su lucha por el poder y la impunidad, no trepidan en seguir afectando la destrozada economía y hasta dejar al país mal parado ante foros internacionales. Si el pueblo fuera verdaderamente soberano, el Presidente no debería volver a designar funcionarios ya repudiados en sucesivas elecciones generales.

Alberto G. Otamendi

DNI 16.602.796

Con dinero ajeno

Con dinero del contribuyente, previo a elecciones, se regalaban cocinas, bicicletas, etcétera, cuando había trabajo. Hoy no lo hay y la inflación es de vértigo. Igual se insiste con el sistema, sin atacar el problema. El resultado está a la vista.

Patricio Avellaneda (p.)

patoave48@gmail.com

Diferencia

¿Cómo interpretar la actitud de nuestros gobernantes ante una elección perdida? Por un lado, un presidente que en 2019 recapacita y asume como su responsabilidad el resultado por una mala gestión, principalmente económica. ¿Qué hace? Sale a la palestra y arenga a sus votantes con un “Sí, se puede”, recorriendo el país, convocando a miles de argentinos. Y por el otro, como el actual presidente, adoptando una actitud dadivosa con los fondos de la república, para comprar voluntades temporalmente, sin tener en cuenta los perjuicios posteriores por una decisión de la sociedad que de otra manera seguramente con su voto opinaría desfavorablemente sobre su gestión.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Desperdicio

La Argentina es un país rico que increíblemente enfrenta un grave problema de nutrición, que afecta a gran parte de la población. Sin embargo, cada día se tiran a la basura toneladas de alimentos frescos y costosos (¡hoy en día todos lo son!). Esto sucede principalmente con grandes supermercados, con sus comidas preparadas frescas y listas para consumir, junto con panaderías, almacenes, fruterías y verdulerías u otros negocios de alimentos con venta al público que desechan directamente lo que no venden en el día, sin rebajar su precio o donarlo. El egoísmo, la ignorancia, el desinterés, la codicia, la falta de conciencia y empatía para con los demás produce esta absurda situación en una sociedad muy injusta y desigual. Hay muchas cosas y actitudes por cambiar en nuestra nación, no solo a los gobernantes.

Marcelo Manuel Mansilla Vidal

CI 6.917.068

Un país que olvida

Cuando uno se pregunta qué le pasa a la Argentina, lo que se me viene a la cabeza es que es un país que olvida.

Olvida sus valores, a sus próceres y a la gente que se brindó al bien común. Mi papá, Carlos M.A. Mosca (murió el 16/9/21) tuvo toda una vida dedicada al país, con una gran trayectoria y una gran influencia en la restauración de la democracia. Fue concejal, senador provincial y diputado nacional, y en su desempeño supo proyectar y aplicar en su propia vida todo aquello aprendido en una familia con valores democráticos y sociales, algo que hoy falta en nuestra sociedad. Honorable, ético, trabajador, buena gente, y muchos calificativos más que merecen que la Argentina lo honre, ese país al que tanto quería y le dio.

Creo que es nuestra responsabilidad recordarlos y tomarlos de ejemplo, porque si bien los tiempos cambian, los valores no.

María Daniela Mosca

DNI 20.671.744

En la Red Facebook

Afirman que en un año estará lista aquí la planta para producir la Sputnik V

“¿Para qué? Si después con esta vacuna no podes entrar en ningún otro país, solo en Rusia”- Nancy Camilletti

“En un año está el Covid-30. ¡Gracias por nada!”- Alejandro Carrizo

“Pero cuando abrías la app Mi Argentina, decía ‘estamos produciendo vacunas’”- Fiorella Policastro

“Con esto confirman la gran mentira del relato”- Danilo Ingaramo