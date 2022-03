Rezo, unos sí, otros no; veteranos

Rezo

Si el papa Francisco y los líderes de todos los credos se instalan en Ucrania, se acaba esta cruel guerra. Ellos, todos, conocen más que ningún humano lo que es el amor. De qué sirve que estadistas visiten el Vaticano como un gesto de diplomacia si cuando se necesita de verdad solo llaman a la paz con palabras que el mal no sabe escuchar.

Francisco, patriarcas, rabinos, líderes del islam, todos los premios Nobel de la Paz: vayan. Un niño muerto no vale la pena; una mujer, un hombre muertos no valen la pena que causa esta guerra. Júntense en el centro de ese país y recen desde allí. Dios va a escuchar.

Horacio Alejandro Gabrielli

gabriellihoracioa@gmail.com

Unos sí, otros no

El mundo asiste conmovido a la invasión de Ucrania por Rusia, una potencia nuclear que se siente amenazada y está ansiosa de retornar a lo que fue en épocas pasadas. La solidaridad hacia las víctimas y los refugiados se expresa en forma casi unánime, un justo clamor que nos debe recordar que en épocas recientes se produjeron otras guerras en otros países y continentes con similar saldo de víctimas y desplazados, acontecimientos que no han tenido igual repercusión en nosotros. ¿Por qué? Unos sí y otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Esa gente no sufre, ríe y llora como todos los seres humanos? ¿Esta asimetría será por la lejanía, la religión, por costumbres no occidentales o el color de la piel?

Esa pregunta debemos contestarla para deshacernos de los prejuicios y pararnos con dignidad ante las inevitables próximas tragedias.

Basilio Aristidis Kotsias

kotsias@yahoo.com

Veteranos

El encuentro de los veteranos de Malvinas, ingleses y argentinos, es una caricia para el alma. Muestran en el gesto de honrar a los muertos lo mejor del ser humano, su capacidad de ver el sufrimiento del otro. Dejan un gran gesto de amor y perdón mientras en otro lugar del mundo pueblos hermanos se pelean nuevamente por decisiones de personajes egoístas que solo buscan su satisfacción personal, sin considerar las consecuencias.

Los veteranos de Malvinas reunidos en nuestro país son un ejemplo de paz que ilumina a la humanidad.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Mujeres

“Estoy cansada de que se piense que las mujeres son el género débil. Estoy cansada de tener miedo cuando salgo a la calle. Ya es hora de que la mujer sea respetada como se debe. Todos somos iguales. Estoy cansada de los estándares dobles, de los estereotipos de belleza. Es momento de que la sociedad se dé cuenta de que no hay tal diferencia entre hombre y mujer. Pero más allá de esto, estoy orgullosa, porque hay mujeres que decidieron hablar. Decidieron ignorar la represión en la que muchas vivían en el pasado y darse su espacio, que bien merecido tenían. Estoy orgullosa, porque hoy en día tenemos la posibilidad de empoderarnos, agruparnos y ser más fuertes, al ser conscientes de los derechos que nos corresponden. Por esto y mucho más estoy orgullosa de ser mujer”.

Esto lo escribió Elena Areces, mi hija de 17 años. Creo que no hace falta agregar nada. ¡Está todo dicho! Una síntesis que me hace sentir muy orgullosa de ser mujer y, sobre todo, su mamá.

Alejandra Marinaro

DNI 18.411.502

Vaca Muerta

Contra sus principios, el presidente Frondizi no dudó en invitar a empresas extranjeras a extraer petróleo, logrando el autoabastecimiento en poco tiempo. YPF, Kicillof, no podían hacerlo pues no había, ni hay, un peso. Vaca Muerta espera, y el país, un invierno impensado con inflación descontrolada.

Patricio Avellaneda

DNI 5.274.847

Plásticos

La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente acordó el 5 de marzo la creación del primer tratado internacional vinculante contra la contaminación por plásticos, una iniciativa apoyada por la Argentina y que científicos caracterizaron como “histórica”, al tiempo que señalaron las dificultades para revertir esta crisis en un mundo donde hasta lo que tomamos, comemos y respiramos tiene partículas plásticas. Me pregunto si el Ministerio de Ambiente de la Nación, encabezado por Juan Cabandié, estará a la altura de las circunstancias para ejecutar las normativas de aplicación de dicho tratado internacional de cumplimiento obligado. A juzgar por su desempeño en el caso de los incendios forestales, diría que el ministro del área no es la persona más idónea para liderar la transición hacia un ambiente natural y humano con menos contaminación plástica.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Cansada de los robos

Mi hija volvió de Europa hace 15 días, para volver a irse. Y se fue precisamente por la inseguridad, porque estaba cansada de los robos. Hace un tiempo entraron y la metieron en el baño tres hombres con revólver. Ella estaba sola, y nos robaron todo, incluso el dinero de un auto que acababa de vender. Ni hablar de la cantidad de veces que le robaron el celular, la cartera. En una oportunidad bajó del tren y la siguieron dos sujetos que la quisieron violar, y se salvó porque justo paró una camioneta en el lugar. Y vivimos en Villa Pueyrredón, no en un lugar aislado o poco accesible. Ayer le entraron al auto y le robaron la mochila con la notebook y objetos personales. Estaba en pleno Palermo Hollywood, donde más robos hay, porque no se ve ni un móvil de la policía dando vueltas y abunda la mendicidad. Hace unos días, un “trapito” nos pidió dinero para estacionar, y como no le dimos nos llenó de insultos, a las 11 de la mañana y con la calle llena de gente. No había un policía en la zona.

¡Qué país! Se invierte en idioteces cuando lo más importante es invertir justamente en policía, en seguridad. Por eso todos los jóvenes que pueden irse se van.

Marta López

DNI 10.924.271

