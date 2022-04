Risas, muertes en Ucrania, Día de la desmemoria

Risas

Con respecto a la foto de la página 15 del sábado último, ¿de qué se ríen el gobernador y un diputado de la provincia de Buenos Aires? Los que vivimos estos amargos momentos que está pasando la Argentina no tenemos ganas de reír, todo lo contrario.

Muertes en Ucrania

¿Cuántas muertes, huérfanos e imágenes desgarradoras serán suficientes para que los gobiernos de todos los países accionen frente a esta invasión? ¿Cómo las sociedades podemos seguir viviendo con normalidad sabiendo que en Ucrania se vive un infierno? ¿Cuántos civiles deben morir para concientizar a los gobiernos de interceder inmediatamente y no quedarse solo en discursos, declaraciones a favor de la paz o de investigaciones de crímenes de guerra, o ayuda con armamentos? Porque los ucranianos pelean la guerra día a día solos, en desventaja. Como dijo Zelensky al principio cuando comenzó la invasión: “¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie”. Los soldados rusos están masacrando, torturando todos los días, matando a la población civil a sangre fría, claramente estamos frente a un genocidio. ¿Qué están esperando la ONU, la OTAN y las potencias militares para intervenir directamente? El 24 de febrero comenzó la invasión del territorio ucraniano por tropas rusas; hasta el día de hoy, ningún país ha intervenido militarmente en apoyo del pueblo ucraniano. Ningún gobierno quiere entrar en un conflicto armado en resguardo de sus intereses políticos y comerciales, pero la humanidad no puede seguir mirando para otro lado, el mundo debe intervenir, porque no hacerlo sería en detrimento de nuestros valores como seres humanos.

Día de la desmemoria

El 24 de marzo se conmemoró en todo el país el Día de la Memoria, en recuerdo de las víctimas de la represión ilegal. Esta fecha parte del equívoco de pensar que esta se inició el 24 de marzo de 1976, ignorando sus orígenes en el período constitucional anterior. El 6 de octubre de 1975 la entonces presidenta Isabel Perón firmó un decreto que dice textualmente: “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”

Dice taxativamente la palabra “aniquilar”. No habla de apresar, condenar, combatir, perseguir, disminuir, etc. Además, menciona al Ejército como ejecutor de la medida represiva. Las connotaciones de la palabra “aniquilar” son claras e inequívocas. Es más, dice “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. No alude al genérico subversión, sino explícitamente a las personas (humanos) que la ejercen. Por otro lado, la mayoría de los convocados a los actos y marchas de homenaje apoyaron desde lo explícito o desde el silencio los indultos dispuestos por el entonces presidente Menem que dejaron en libertad a los genocidas del Proceso. Y reafirmaron su no oposición a la controvertida medida reeligiéndolo presidente en 1995 con casi el 50% de los votos. El mismo grupo votó en 1983 al candidato Luder, que no se comprometió a anular la ley de obediencia debida decretada e impuesta por el presidente de facto Bignone, mientras su rival Alfonsín en dichas elecciones prometió anularla, y de hecho lo hizo.

Por otro lado, en los actos del 24 no hubo mención ni recuerdo ni minuto de silencio por los miles de civiles asesinados por las acciones de los grupos guerrilleros. La Historia se sigue escribiendo con tinta de un solo color y cambiando una letra para transformarla en Histeria.

Alfonsín y Fernández

El 7 del actual la nacion publicó un informe acerca de la etapa política –sin dudas camaleónica– del presidente Fernández vinculada a la UCR. Fue cuando el ministro de Economía Bernardo Grinspun lo nombró en 1984 –recién graduado de abogado– como director de Sumarios. Luego siguió con Sourrouille y posteriormente con Cavallo. Empero, la publicación referida contiene un dato erróneo, pues dice que Fernández, al arribar al Ministerio de Economía durante el gobierno del presidente Alfonsin, “provenía del peronismo”. La verdad es que el actual presidente venía del Partido Nacionalista Constitucional, que no fue nunca peronista, pero sí republicano y partidario de defender nuestros intereses sin confundir nacionalismo con estatismo. Alberto Fernández cuando se fue con el gobierno radical era el presidente de la juventud del PNC, hoy partido UNIR.

Caos de tránsito

Quiero expresar mi total desacuerdo con el recital organizado este viernes 8 de abril en la cancha de polo de Palermo. No pueden las autoridades enloquecer a una ciudad por un recital. Los ciudadanos reconocemos las obras en la ciudad, pero estamos agotados por los piquetes, impiadosos con la libre circulación. A esto hay que sumarle la pandemia, la inflación y demás. No hace falta agregar la locura en las calles de la zona que causó ese recital.

Excepciones

Por este medio le pido al señor Rodríguez Larreta que no se preocupe más por el bienestar de los porteños, porque desde que se preocupa por nosotros la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un lugar invivible por las excepciones al Código de Planeamiento Urbano, edificando moles como la de Libertador y Juan B. Justo o no utilizando como espacio verde toda la parte inferior del viaducto del ferrocarril Mitre. ¿Dónde piensa el jefe de gobierno que va a estacionar su vehículo la gente que visite este nuevo centro comercial cubierto? Y podría seguir enumerando los múltiples avances –producto de las excepciones– sobre la vida cotidiana de aquellos que desde hace más de 50 años pagamos los impuestos que nos imponen los diferentes gobiernos municipales, pero ninguno tan invasivo como el actual.

El debate sobre la hora más de clases

