Rumbo, otra oportunidad, Patricia Bullrich

Luego de conocerse los resultados de las PASO, aproximadamente a las 22 del domingo, el Presidente dijo: “Hemos cometido errores y de eso debemos aprender”. Pasadas 12 horas, señaló: “Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar”. Esto es similar a que un capitán de un avión va a estrellarse contra una montaña y los pasajeros le advierten de la situación y el capitán sigue con su rumbo, sin alterarlo.

Un paracaídas por favor, que me quiero bajar.

Rafael López Saubidet

Otra oportunidad

Estas PASO no podemos decir que nos han dado una alegría, porque son tan grandes las dificultades que estamos atravesando que sería como festejar, en un barco incendiado y que se está hundiendo, que el pronóstico anticipa buen tiempo. Pero de lo que sí no me cabe ninguna duda es de que toda la oposición, y en especial Juntos por el Cambio, debe tomar este triunfo como una segunda oportunidad que le brinda la sociedad. Pero sin perder de vista lo que todos sabemos: que la primera la desperdiciaron.

Gustavo Garavilla

Patricia Bullrich

Le debemos un gran gracias a Patricia Bullrich, excelente artífice de lo logrado por Juntos a nivel país en estas PASO. Aceptó con hidalguía no ser candidata en CABA y sin perder tiempo comenzó a caminar la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, conociendo la realidad bien a fondo. Hablando con la gente, mostrando empatía y compasión.

¡Felicitaciones, Patricia!

Denise N. Gallagher

Gobierno de las leyes

En la interesante entrevista al profesor Gargarella que publicó el excelente suplemento El Berlinés, me extraña que, con mezcla de tristeza y asombro, afirme: “Hicimos crecer exponencialmente los derechos, pero el poder sigue concentrado”. Sabemos que no se incrementan los derechos por el simple recurso de escribirlos. Es que una de las primeras cosas que perdimos en este país fue el “gobierno de las leyes”, retrocediendo a la forma más primitiva del “gobierno de los hombres”. Perder la posibilidad de gobernarnos mediante la ley –uno de los instrumentos más poderosos que recibió el hombre, según Hayek– ha sido la causa de nuestro desquicio. Es una utopía pensar en expandir los derechos a fuerza de leyes devaluadas, irreales, votadas alegremente sabiendo que no serán cumplidas (82% móvil, el derecho a la vivienda digna...) o la misma reforma de 1994, que, en sus palabras, “dio estatus constitucional a todos los derechos que andaban circulando por el mundo”. Antes que la destrucción de nuestra moneda, aniquilamos aquel concepto. La primera virtud de la ley es ser posible de cumplir, como enseñaba El Principito (V. El gobierno de las leyes, Lynch-del Carril, la nación, 17/May/77. En esta línea parecería que cambiar la estructura del poder en la Constitución solo generará una nueva desilusión.

Horacio M. Lynch

Casi no voto

El domingo pasado, poco antes de las 9, fui a votar a un colegio la vuelta de mi casa, en Coghlan. Primera vez que voto allí. Llegué con mi DNI plástico con el que voto siempre, vigente hasta 2026. Cuando lo vio la presidenta de mesa me dijo que no podía votar. Extrañada, pregunté por qué, a lo que me contestó que yo tenía un DNI nuevo, que ese era viejo. Le mostré que la foto del padrón era igual a la de mi DNI, pero mantuvo su postura. Vino una autoridad de la Justicia Electoral e insistió en preguntarme si yo no perdí alguna vez mi DNI y saqué otro. Le dije que no, que siempre voté con ese documento. Reiteró que no podía votar, que sacara una foto de una dirección de mail (electoralcaba.justificar@pjn.gov.ar) para que me justificaran que no pude votar. Volví en 10 minutos con la libreta celeste, que tiene adentro el mismo DNI que la tarjeta plástica, y me repitió que no podía votar, molestándose y diciéndome que era una mal educada porque yo insistía. Mientras, yo le mostraba todos los comprobantes de mis votos anteriores. Por última vez pregunté por qué no puedo votar y me dijo: “Porque debe decir ejemplar 1”. Y eso es lo que decía mi DNI. El compañero de mesa le señaló: “Entonces puede votar”.

Conclusión: ni siquiera pienso en trampa. Peor, en ignorancia. Seguramente a otras personas les habrá pasado lo mismo y no pudieron reaccionar.

Nora Petralli

Mitre y los Taboada

Valoro en mucho el artículo de Roberto Azaretto sobre Mitre y el noroeste argentino, donde narra del apoyo de Manuel y Antonino Taboada al desarrollo de su trascendente obra de gobierno. Y lo valoro en particular, pues en 1866 el general Antonino Taboada envía un regimiento de santiagueños en apoyo al ejército nacional en su lucha contra Paraguay. Entre sus hombres va un tambor mayor de solo dieciséis años, pariente del general, que hará en el frente toda la campaña bélica y luego de una amplia carrera militar integrará la columna del general Rufino Ortega en la Campaña del Desierto comandada por el general Julio Argentino Roca. Ese mozalbete que acompañó al regimiento de santiagueños y que culmina su carrera como coronel en Mendoza fue mi abuelo Zacarías Taboada. El sostén de los Taboada a la obra gubernamental de Mitre fue esencial y la batalla de Pozo de Vargas, en abril de 1867, donde vence Antonino Taboada sobre la montonera de Felipe Varela, quien pretendía debilitar el frente oeste de la Nación, constituye un punto basal de la consolidación nacional y de su ulterior progreso, del cual el presidente Mitre fue artífice inicial.

Jesús Fernando Zacarías Taboada

Segunda dosis

Soy la madre de Charly, persona con discapacidad intelectual severa, que recibió la primer dosis de la vacuna contra el Covid-19 el 4 de junio. Ya pasaron más de 90 días . Las autoridades deben tomar conciencia de la necesidad urgente que tienen las personas con discapacidad de recibir la segunda dosis.

Ángeles Moy Peña

