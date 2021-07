Sacrificios y éxito, lección, Plan Qunita

Sacrificios y éxito

Sobre la obtención de la Copa América, algunos periodistas expresaron que “a estos chicos les tocó ganar”. Un lector de LA NACION les respondió: “A ellos les respondo: no les tocó, se la ganaron con humildad, trabajo, sacrificio, lealtad y trabajo en equipo”. Ambas expresiones son acertadas. No hubieran obtenido la Copa sin un trabajo duro, pero la obtuvieron con esa cuota de suerte que se necesita para los logros. Lo contrario sería creer que las demás selecciones no hicieron esos sacrificios... Uno debe poner lo mejor de sí sin escatimar ningún esfuerzo. No siempre llegan los éxitos, pero si en cualquier orden de la vida uno deja todo, siempre termina festejando... a veces sale campeón.

Lección

Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos, y especialmente los menores de aproximadamente 35 años, vieron cómo un grupo sin diferencias e individualidades, pero unido en la búsqueda del interés común, consigue la victoria tan anhelada en el deporte más seguido y querido del país. Esperemos que todo el espectro político haya aprendido la lección.

Patriotismo

La foto del festejo por la Copa América 2021 es emocionante e impensada en este momento de pandemia, pero el fervor y la alegría por la victoria argentina desbordaron. En estos momentos de urgentes reclamos a las autoridades, se demostró que el amor al país y las ganas de ser mejores sacan ese patriotismo que muchas veces parece oculto en las fechas patrias.

Pidamos así, juntos, por los ideales que todavía tenemos: libertad y un futuro con educación, trabajo y derechos. No se dejen engañar por la dádiva que se come la esperanza.

Un pueblo unido

Mientras veía el sábado pasado los festejos por la victoria de la Argentina, me emocionó ver cómo el fútbol une a los argentinos sin diferencias. Me acordé de Nelson Mandela, que unió al pueblo a través del deporte, y pensé lo extraordinario que sería hacer lo mismo en la Argentina y así poder realmente avanzar desde la unión y no desde la división. La Argentina hoy duele mucho y va directo al precipicio. Solo es una idea.

Plan Qunita

El editorial de la nacion del 10 de julio referido al Plan Qunita –entre otras acertadas reflexiones– muestra el riesgo de exagerar el sistema acusatorio dejando la acción penal exclusivamente en manos de los fiscales y relegando a los jueces. El editorial resalta la contradicción entre dos dictámenes del Ministerio Público: el del doctor Taiano de 2016 que acompaña la denuncia de la diputada opositora Graciela Ocaña, por groseros sobreprecios en una licitación, y el reciente de la doctora Baigún, que solicita el sobreseimiento de los conocidos exfuncionarios involucrados. Se trata de la licitación pública convocada en 2015 por el Plan Qunita para la compra de 140.000 kits para embarazadas por un total de $1097 millones (US$81.200.000, a $13,50), en el que aparecen sobreprecios y un indisimulado direccionamiento hacia unas empresas sin expertise ni capacidad económica (a una en especial se le adjudica el 85%).

La gravedad del tema justifica un juicio oral y público. Pero las 70 páginas del dictamen de la doctora Baigún pidiendo el sobreseimiento son más un escrito de defensa que de acusación. Extremando el sistema acusatorio, ante la falta de acusación el tribunal debería sobreseer. Así podrían consumarse las ‘impunidades selectivas’ a las que me referí en esta misma columna en 2015 y, en estos días, en una nota en Visión Liberal. Felizmente todavía no llegamos a esos extremos y es de esperar que el Tribunal Oral Federal convoque al juicio.

Las PASO

Recuerdo que en 1976, frente al ministro-presidente del estado de Hessen (Alemania), de visita en el país, un señor expresó su satisfacción porque “fueron barridos los políticos”. El dirigente alemán le contestó que “es imposible pensar un país sin política y eso sería un Estado totalitario”. Era lo que empezábamos a sufrir en ese momento. Sin perjuicio de ello, los políticos no se salvan de la crítica, y a eso voy: no entiendo cómo los peronistas se estén dejando llevar por las narices al desastre por Cristina Kirchner. No entiendo a los peronistas de alma, como por ejemplo Landau, que no se resisten a ello y no dejan surgir nuevas personalidades. Eso va también para Máximo Kirchner, al que no le quiero desconocer méritos, que aún no le conozco, Por ahora solo tiene el de ser hijo de Néstor y Cristina. Pero los mismos rasgos negativos tiene la oposición. Soy simpatizante de Pro y veo con simpatía los acercamientos de los radicales y de otros partidos. Pero que los dirigentes se estén peleando por los cargos me llena de vergüenza. Son los votantes quienes deciden quiénes son los mejores candidatos, y para eso están las PASO. Parte del periodismo también mete mucha cizaña. Los votantes no deberíamos dejarnos confundir. En definitiva, en noviembre los peronistas deberían votar por el mejor peronista votado en las PASO y lo mismo debería hacer la oposición. Después se vota y gane quien gane, chau grieta.

Aprendamos a respetar las reglas de juego.

Tuteo

Tuteo a la bartola: medio fácil y rápido de alcanzar una supuesta igualdad sin esfuerzo ni méritos. Su general difusión en textos de organismos privados y públicos presenta un panorama nada halagüeño de quienes mueven los hilos. Suenan pedestres, ordinarios, baratos. La falta de calidad de quienes los permiten salta a la vista. Coincido en todo con lo expresado por el lector Pablo Matallana en su carta del 8 de julio.

En la Red Facebook

Histórica ola de protestas en Cuba

“Felicitaciones, ya era hora de que luchen por su libertad y progreso”- Silvia Rosso

“Bien, pueblo, los dictadores, que vivan como predican... basta de sumergir a un pueblo en la miseria”- Silvia Mezer

“¿Dónde están ahora los inmaculados defensores de los derechos humanos?”- Jorge Eduardo Roca

