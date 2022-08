Salir de la crisis, reactivar el agro, circo y rebaño

Salir de la crisis

La heroica salida de esta crisis será posible solo si la sociedad toda asume su papel. Los políticos, la Justicia y las fuerzas de seguridad tendrán el desafío de cumplir roles nuevos. Pero nosotros, el actor más importante, debemos convertirnos en auditores implacables. El margen de tolerancia a la corrupción debe ser cero. Con ajenos y con propios más. Los millonarios apalancados de la política y el narco darán batalla, pero es vital que les hagamos sentir que el juego sucio no va más. En todos los niveles. Como alguna vez dijo nuestro presidente, la Argentina de los vivos se terminó. Pero de verdad. Una vez que se hayan recuperado las instituciones, discutir si por derecha o por izquierda será una etapa superior, muchísimo menos dolorosa que la actual.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Reactivar el agro

Sobre el nuevo ministro Sergio Massa dicen que es productivista y que está obsesionado por la generación de divisas. Le propongo entonces cuatro medidas para la reactivación del sector agropecuario, que ya han probado su efectividad, a saber: 1) Liberación del tipo de cambio. 2) Baja de los derechos de exportación de todos los productos agropecuarios hasta eliminarlos. 3) Eliminación de los cupos de exportación de carne y de los cortes prohibidos de exportar. 4) Eliminación de los volúmenes de equilibrio y las limitaciones para el registro de exportaciones de trigo y maíz.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Circo y rebaño

Este gobierno es un circo de varias pistas donde en ninguna pasa nada importante. Solo se trata de distraer al público (el rebaño).

Martha C. Pichon Rivière

DNI 4.533.083

Privilegios

Con relación al escueto tiempo en que la señora Silvina Batakis estuvo a cargo del Ministerio de Economía, me pregunto: ¿corresponde que cobre “jubilación de privilegio” por haber estado menos de un mes en esa función? Espero que la respuesta sea negativa. Caso contrario, los ciudadanos debemos expresar nuestro total rechazo, para que se termine con estos “privilegios” que no guardan ninguna relación con lo que cobran la mayoría de nuestros jubilados –que justamente aportaron durante décadas–, y que podamos de una vez por todas contar con representantes que verdaderamente nos representen.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Desmentida del FMI

Nuestro presidente inventa un llamado y apoyo del FMI, que este desmintió pocas horas después.

Sin más comentarios.

Carlos Bledel

cbledel@gmail.com

Comparación

Inglaterra parecía encaminada a perder la guerra. Londres sufría los bombardeos de los cohetes V2 nazis. Un primer ministro tuvo la hidalguía de hablar a su pueblo y decirle que solo podía prometerle “sangre, sudor y lágrimas”. El pueblo le creyó, aceptó el reto, y el enorme esfuerzo y sacrificio colectivo contribuyeron a que la guerra se ganara. La Argentina, sin guerra, aparece hoy tan deteriorada como si la hubiera tenido. Tiene una dirigencia tripartita compuesta por un presidente que solo ha mostrado incapacidad e indignidad, una vicepresidenta que carga con claras pruebas de actos de corrupción y un superministro que transpira ambición personal. Ninguno de ellos tiene ni un asomo de las agallas de Churchill. Y si repitieran sus palabras, nadie les creería porque han destruido la confianza de la gente a fuerza de traicionarla. El pueblo no tiene guías y no percibe –como lo percibió el pueblo inglés– el objeto de más esfuerzos y sacrificios.

Esta guerra parece perdida.

Héctor Pastorino

pastorino.hector1@gmail.com

Lenguaje inclusivo

Disiento con el lector Víctor Monti en su carta sobre este tema del lenguaje inclusivo del viernes pasado. El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó este lenguaje en sus escuelas y con eso la propaganda marxista del gobierno. Rodríguez Larreta hizo muy bien en prohibirlo en la Capital, ya que en cualquier momento esa moda se imponía o se obligaba por órdenes de “arriba”. Los niños de la provincia de Buenos Aires merecen al menos las mismas oportunidades que los de la ciudad. No es justo que el presente les quite oportunidades para su futuro y todo por un capricho populista, ya que piensan que tienen más llegada a los jóvenes con estas pavadas. Todo esto es pasatista, ellos no son eternos, pero sí lo es la educación, que en el caso de esos niños queda comprometida para siempre, y a ellos no les importa.

¡Todo por el voto!

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Orban

Excelente el artículo de Luisa Corradini sobre Orban, el premier ultraderechista de Hungría. Su discurso sobre “razas mixtas” no resiste un análisis sin asumir un tono nazi. Lo único que faltaba era que Orban dijera: “Yo también tengo un amigo judío”.

Jorge Wasserman

jwasserman63@gmail.com

Restos de Frondizi

Respetuosamente discrepo con los argumentos presentados por el nieto del doctor Arturo Frondizi sobre el traslado de los restos de su abuelo a Concepción del Uruguay. Creo que a los muertos hay que dejarlos descansar en paz, más allá de la admiración que pueda sentir por el general Urquiza. Entiendo que la decisión solo les cabe a los familiares, mi opinión es la de un simple ciudadano admirador del difunto presidente.

Ángel Zaninovich

DNI 18.852.998

En la Red Facebook

Tirador de ATE: dictan la prisión preventiva al sindicalista que disparó a un fotógrafo en San Martín de los Andes

“Los sindicatos y sindicalistas atrasan y hay demasiados, y atornillados”- Rosana Vallenari

“Una cosa es reclamar y otra vandalizar el reclamo”- Esteban Federico Anuch Cabiche

“Se creen totalmente impunes en un sector como el sindicalismo”- Javier Ignacio Rodríguez López