Salir, gobierno y oposición, que no se vayan

Sobre la carta de Carlota Ezcurra acerca del spot publicitario “vamos a salir” me gustaría agregar que hay que entender que el mensaje es subliminal: ellos, los K y sus adláteres, le hablan a la militancia, ellos ya salieron, salen y saldrán, y quedó demostrado sobradamente con las últimas fotos y videos que sugestivamente recién ven la luz.

Gobierno y oposición

En nuestro país se ha generalizado hablar “del gobierno y de la oposición” respecto de cualquier enfoque político, sea público en los medios o privado en el café de la esquina o en el ámbito familiar. Esta peculiaridad es coherente con “la grieta” de la que tanto se habla a pesar de que en nada contribuye a buscar consensos. ¿Podremos cambiar la expresión “la oposición” por la “minoría”, que en muchos casos puede acompañar las iniciativas gubernamentales que sean constructivas?

Que no se vayan

¿Por qué? Es una pregunta que me hago a diario cuando veo que casi todos los argentinos tenemos a Messi como un ídolo, entre muchos otros, cuando este se formó como profesional y como persona fuera de nuestro país. Ver al Presidente y a la vicepresidenta desesperados por una foto con el mejor del mundo es patético, son ellos mismos los que hacen que la gente joven tenga que irse de la Argentina buscando progresar. Qué lindo sería ver a nuestros ídolos pasando de club en club, pero dentro de nuestra querida Argentina, al alcance de todos. Estamos cerca de las elecciones, por favor pensemos si queremos seguir en esta situación, teniendo gente brillante en distintas áreas que se va y se forma en el exterior, o queremos ser un país donde otros quieran venir a brillar. Y Leo, para mí sos el mejor de la historia, te pido perdón por usarte de ejemplo.

Vuelos cancelados

El año pasado compramos dos pasajes, con destino a Madrid, uno, y a Nueva York, el otro. Por razones harto conocidas, se cancelaron en 2020 hasta nuevo aviso. Reprogramamos el de Nueva York y nuevamente lo cancelaron. El de Madrid no lo modificamos porque estaban cerradas las fronteras y por tema de vacunación los españoles admitían a algunos países que daban ciertas vacunas. Finalmente, volvimos a reservar para Nueva York para el 21/8, y a los pocos días lo cancelaron y no hay lugar para los próximos dos vuelos que salen. Adiós vacaciones. Ahora quiero reservar a Madrid, y nos avisa el operador (luego de la media hora de espera en el teléfono) muy alegremente que perdimos el pasaje, porque este venció el 2/8. Ahora bien, la única aerolínea de bandera es esta. ¿Por qué no avisa fehacientemente? ¿Por qué no atiende los teléfonos ni Whatsapp? ¿Por qué no atienden en sucursales? ¿No sabe la compañía que la pandemia nos afectó a todos y que cambió el mundo de una manera brutal? Hace parecer que lo único que quieren es recaudar y luego ignorar las condiciones de la vida que se ha modificado hasta para ellos. Estoy azorada. No solo pago impuestos, sino que además trabajo ayudando a los jóvenes a salir adelante con trabajo de calidad, aprendiendo a buscar un futuro mejor. Cada vez más estas cosas me quitan las ganas… ¡No viajamos porque no pudimos, Aerolíneas Argentinas! ¡Y no nos vacunaron sino hasta ahora! ¿Se puede ser tan intolerante?

Mercado Pago

Era hasta hace poco uno de los tantos jóvenes que en Argentina usan la aplicación de Mercado Pago para cuidar sus ahorros. Dejé de formar parte del grupo después de que el pasado viernes 13 –vaya coincidencia– me robaron el celular y, con él, todos mis ahorros. Ante la situación me encontré con que no todo lo que brilla es oro: Mercado Pago tenía serios problemas para proteger mi cuenta de las operaciones fraudulentas si no tenía el celular en la mano, a diferencia de los bancos tradicionales, con los que en pocos minutos pude bloquear mis tarjetas desde otros dispositivos.

Hoy tengo que lamentar no solo la pérdida de mi celular, sino también de mi plata producto de la falta de seguridad y de posteriores respuestas que permitieran resolver el problema por parte de la aplicación en la que había depositado no solo mi confianza, sino también mis ahorros, fruto del esfuerzo y del trabajo.

Paysandú

En la sección Espectáculos del viernes se hace un minucioso, intenso y merecido homenaje a lo que fue Festilindo. Un placer leerlo y recordar tiempos hermosos.

Solo quisiera comentar que se habla de una presentación en la ciudad de Paysandú, Uruguay, diciendo que tiene una población de 7000 habitantes, cuando en realidad son más de 70.000, capital del departamento del mismo nombre.

Segunda dosis

En ocasión de la primera dosis de la vacuna para el Covid, tuve una demora de más de un mes tras el primer llamado para la vacunación, ya que debía vacunarme en un hospital, por un problema de edema de glotis que tuve en mi adolescencia. El mismo día de la generosa publicación de mi carta en la nacion se comunicaron conmigo y me vacunaron en el Hospital Ramos Mejía. Por ese motivo vuelvo a recurrir al mismo medio porque ahora, pese a que han avanzado con la aplicación de la segunda dosis, no me han citado y el 25 de agosto se cumplen 3 meses de la primera.

