Sartre y Camus, poca generosidad, guerras

Sartre y Camus

La ambigüedad y constantes oscilaciones de este gobierno en política exterior respecto de las autocracias antidemocráticas mundiales me recuerdan el famoso cruce entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, cuando el primero le reprochó que con las denuncias que hacía de los campos de concentración stalinistas era funcional a la derecha, a lo que el segundo le contestó que a él solo le interesaba ser funcional a la verdad. ¿Con quién nos quedamos? En fin.

Juan Carlos Sorondo

Poca generosidad

El presidente Fernández se olvida de que en este país generoso hace más de cien años el entonces gobernador de Misiones Lanusse traía las primeras familias ucranianas a Apóstoles. Hoy el Gobierno no se interesa en ver si familiares de estas familias pueden querer venir y facilitarles el viaje. La embajadora se ha preocupado mucho y bien por los argentinos, pero ¿no sería hora de cierta generosidad argentina con los ucranianos? ¿O pesan más los intereses con Putin y el gobierno de Fernández, que es “la puerta de entrada de Rusia” en América Latina?

Alfredo Ricardo Lanusse

Guerras

Fui soldado al año siguiente de la Guerra de Malvinas. Durante seis meses acompañé a una asistente social proporcionada por el Ejército para ayudar y asistir a excombatientes con problemas físicos, pero especialmente psicológicos. Vi a mas de 100, unos sin brazos, otros sin piernas, otros con el cuerpo y la cara quemados, etc., etc. No querían salir de sus hogares por vergüenza, por cómo habían quedado. Todo esto por decisiones de los gobernantes de llevarnos a la guerra. Lo mismo hace Putin con los suyos; y así quedarán de los dos bandos. Muchas veces los gobernantes y los políticos toman decisiones que el pueblo no quiere. Y eso que ellos nos representan.

Cristián Bacigaluppi

Contrastes

El día 2 del corriente mes tenía una reunión en Montevideo y resolví recurrir al transporte por barco que une esa ciudad con Buenos Aires, ida y vuelta en el mismo día. Todo fue muy bien hasta que –esperando en la terminal, para la vuelta– se me ocurrió escuchar en mi celular el mensaje que el Sr. presidente, Dr. Luis Lacalle Pou, dirigía a la Asamblea Legislativa. La sensatez de las cosas que decía así como el tono cordial y respetuoso para con la oposición me hicieron caer en una profunda depresión por la comparación con la “sarasa” autóctona del 1° de marzo, donde nuestra “armada Brancaleone” saludaba a los palcos o se arreglaba la ropa o sus múltiples afeites, en mitad de un “minuto de silencio” por los muertos y la guerra, y se decía cualquier barbaridad con la convicción de los conversos. Al llegar a Buenos Aires, había unos cuantos taxis esperando, y el que mandaba a la manada me preguntó si quería uno, y me advirtió que el reloj no se usaba porque era precio fijo. Era la mafia del Aeroparque, trasladada a su nueva sede en la puerta de Buquebus. Me fui caminando y a 200 metros encontré un taxi normal, que me certificó que era como yo suponía. Y me informó –lo cual considero de valor para los lectores del diario– que en la terminal aérea les han pinchado el negocio a los mafiosos, porque hay una máquina en la que el pasajero carga la dirección a la que va y esta imprime un ticket con el precio, que los taxistas están obligados a respetar. Llegué a mi casa. Había vuelto a la “normalidad” argentina.

Patricio A. Navarro

Licencia de conducir

El problema que hay con las reimpresiones de las licencias de conducir me afecta en mi caso particular. El 9 de febrero inicié el trámite para la reimpresión de mi licencia ya que no puedo renovarla, pese a que venció en mayo de 2020. El 17/2/2022 recibí un mail que me informaba que mi trámite 00260793/22 estaba a cargo de “María”, que se estaba ocupando. Todavía no tengo noticias del estado del trámite y tengo que viajar al exterior a fin de mes. Al ritmo que van las cosas no

estoy seguro de que la pueda tener en tiempo y forma. Con el agravante de que no hay manera de solicitar información al gobierno de la ciudad. Esto pone de manifiesto, una vez más, la ineficiencia e impericia en el manejo de la cosa pública, que ocasiona serios perjuicios a todos los contribuyentes.

Ramiro Hernández Gazcón

Mi ombligo

En nuestra cultura nos hemos acostumbrado a culpar a terceros por nuestra realidad. Es imperioso que caigamos en la cuenta de que la solución está en nuestras manos. Desde el rol que nos toca (empleado, hijo, empresario, político, jubilado, etc.), debemos empezar a mirar más allá de nuestro ombligo, y seguro empezaremos a ver la luz al final del túnel. Pongamos el bien común por delante y empecemos ese cambio cultural ahora. Seguro nos vamos a sorprender.

Manuel Chiappe

Baños deplorables

Regresando de la costa, nos detuvimos en una importante estación de servicio, de una prestigiosa marca asociada con una casa real europea, que se encuentra en una de las entradas de la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Con gran sorpresa nos encontramos con los baños colapsados, inundados y prácticamente inutilizables. No es necesario explicar por qué en un largo trayecto encontrar servicios higiénicos y accesibles es de vital importancia. Hecho el reclamo al encargado, se me informó que no hay gente, que no consiguen personal y que nadie quiere trabajar. Naturalmente, dejé asentado mi reclamo y pedí que se resuelva esta situación, que afecta la más elemental dignidad. No es la primera vez que me encuentro en las rutas argentinas con servicios sanitarios en estado deplorable. La excusa de la falta de mano de obra o de que la gente prefiere un plan social antes que ser contratada en blanco es cuando menos modesta. Pero la reflexión final es que poco importa el bienestar de cliente, generalmente cautivo en estos casos, actitud que no habla bien de nuestra responsabilidad social.

Hugo Oberti

