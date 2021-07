Se la ganaron, doble criterio, máquina de impedir

Se la ganaron

La Argentina fue gran ganadora de la Copa América 2021. Luego del partido escuché que varios periodistas dijeron “a estos chicos les tocó ganar”. A ellos les respondo: no les tocó, se la ganaron con humildad, trabajo, sacrificio, lealtad y trabajo en equipo.

Por favor, démosle a este equipo el valor que corresponde.

¡Felicitaciones!

Leónidas Facio

Doble criterio

Asumo que, en este contexto social de encierro, crispación y agobio, era casi imposible impedir el festejo desbordado en el Obelisco y en muchos otros sitios del país por la obtención de la Copa América. Sin embargo, hubiera sido oportuno que el gobierno nacional propiciara el respeto de las medidas sanitarias contra el Covid-19. Así como fue, parece que si los argentinos nos reunimos masivamente para protestar contra el Gobierno somos irresponsables e irrespetuosos con los trabajadores de la salud. Pero cuando copamos las calles para realizar un piquete, un acto militante o cualquier otra cosa “no pasa nada”.

César Monicat

Máquina de impedir

Ojalá que los responsables de las áreas de industria y producción de nuestro desgobierno lean el artículo publicado el sábado pasado en la página 8 del suplemento Comunidad de Negocios, y se compenetren fehacientemente con las causas por las cuales nuestros desarrolladores se van del país, dejando en él a una población trabajadora que cada vez tiene menos chances de ser empleada. Es un desafío también para los sindicatos, que deberían colaborar en la creación de actividades asalariadas.

Alejo Neyeloff

Ideología vs. salud

En general, los funcionarios del Gobierno critican la medicina y la educación privadas, recomendando los servicios que ofrece el Estado. Pero sus hijos van a colegios privados y si tienen algún inconveniente médico van a los sanatorios privados. Esto ocurrió con varios funcionarios, desde la expresidenta hasta Mayra Mendoza, la joven intendenta de Quilmes. Esta forma de proceder provoca inevitablemente la crítica opositora o de, por ejemplo, los médicos del Hospital de Quilmes. Y esta crítica me parece algo injusta, porque los funcionarios serán populistas, pero no son estúpidos. Una cosa es la ideología y otra la salud propia... Ya lo decía el general Perón: “Mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar”. Y lo actualizó Néstor Kirchner, cuando aconsejaba: “No hagas caso de lo que digo, sino de lo que hago”. Entre ambas frases pasaron varias décadas… pero no parece notarse una mejoría.

Horacio G. Gotta

Planificación federal

En un país con gran extensión territorial como la Argentina, es inconcebible que no cuente aún con un ministerio que se ocupe de planificar la ocupación habitacional de sus residentes en concordancia con similares de cada una de las provincias. Cuando Alberdi, Sarmiento, Roca o Pellegrini fomentaban poblar el país, coherentes con lo legislado en la Constitución, hicieron las tareas necesarias para atraer y arraigar población, como también extender redes ferroviarias que nos intercomunicaban y a la vez creaban poblaciones estables en cada estación, dando nacimiento a pueblos y ciudades en su recorrido. Dicha exitosa tarea de gobierno debía complementarse con un ordenamiento y asignación a quienes venían a poblar; hubo un intento breve con el plan de colonización en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, principalmente, que luego se dejó de lado. Hoy, muchos años después de ese intento de organización nacional, con tristeza observamos en el interior de nuestro país infinidad de poblaciones que han disminuido considerablemente la cantidad de habitantes. Muchas de ellas desaparecieron o están por llegar a ese extremo. Colaboró a este lamentable panorama el cierre de la mayoría de ramales ferroviarios en la década del 90 aislando aún más a esos ciudadanos del interior profundo. A su vez, las grandes ciudades vieron crecer en su entorno villas de emergencia que luego se han convertido en definitivos lugares de residencia de aquellos a los que se les antoje localizarse, sean argentinos o extranjeros.

Es hora, en consecuencia, de que el Estado intervenga en su condición de árbitro geopolítico para designar lugares de establecimiento de personas y empresas en el interior, restableciendo el servicio ferroviario que poseíamos, y otorgando facilidades para la radicación, haciendo cesar la caótica voluntad de quienes se radican en las grandes ciudades o sus alrededores, como ocurre en la actualidad.

Guillermo G. Erbetta Macgrath

A la intemperie

Desde que, hace 5 años, nos mudamos al municipio de San Isidro, nos sentíamos afortunados. Pero bastó que frente a nuestra casa se rompiera un caño maestro, para darnos cuenta que, ante una emergencia, estamos totalmente desprotegidos. Llamamos a Aysa en busca de ayuda y nos atendió un disco telefónico que nos ofrecía numerosas opciones, menos la que estábamos necesitando. Intentamos hablar con la asistencia técnica de la municipalidad, y nuevamente vimos frustrada nuestra urgencia de encontrar una voz humana que respondiera el auxilio. Ni siquiera nos atendió el cuartel de bomberos, cuyas líneas daban ocupadas.¡ Qué razón tienen las numerosas cartas de lectores defraudados por funcionarios que sólo se ocupan que paguemos puntualmente los impuestos, tasas y contribuciones, pero cuando llega la hora de la verdad, nos hacen sentir que vivimos a la intemperie.

Luis E. Luchía-Puig

En la Red Facebook

Copa América: los festejos en el Obelisco

“Gran alegría por el triunfo, ¡pero cuánta irresponsabilidad!”- Marité Ferrarini

“El velorio de Maradona parte 2”- Johana García

“Estoy feliz porque mi Argentina ganó, pero tengo mis dudas de que esto no haya sido para tapar algo que el Gobierno esté haciendo. ¡Cuando uno se quema con leche, cuando ve la vaca llora!”- Ángela Silicani

“Todo muy lindo y mucha alegría… lástima que olvidaron que estamos en pandemia y el virus no entiende de festejos”- Liliana Villavicencio

