Señores jueces, mal gusto, extraño

Señores jueces

“¡Sed fuertes y valerosos! No temáis ni os asustéis ante ellos, porque tu Dios marcha contigo: no te dejará ni abandonará” (Deuteronomio 31:6).

Señores jueces: ¡no teman!

Los ciudadanos también estamos con ustedes. Queremos y necesitamos vivir en paz. Lo merecemos. Sin justicia no hay república. Sin justicia no hay libertad. Sin justicia no habrá paz.

Mercedes Moreno Klappenbach

Mal gusto

Las declaraciones del señor Dalbón sobre cómo pueden terminar los fiscales Luciani y Mola son de muy mal gusto. Debería recordar el señor Dalbón que el fiscal Nisman, tras haber presentado una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes en la causa AMIA, terminó asesinado.

Raúl Davaro

Extraño

En la década del 50 era habitual no poder completar un álbum de figuritas por la imposibilidad de conseguirlas en su totalidad, un simple negocio para aumentar la demanda. Era un niño en esa época y lo recuerdo. Parece ignorarlo el señor secretario de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, que aparentemente no tiene temas más importantes para solucionar. Es muy extraño su comportamiento, mientras millones de habitantes tratan, por lo menos, de comer más de una vez al día.

Norberto Carlos Naso

Relato sin memoria

El presidente del país Nac&Pop (antes República Argentina) actúa como el jefe de una etnia diferenciada del 80% de su población. Le habla a ese minúsculo grupo diciendo lo bien que su gobierno está construyendo el futuro para nuestros hijos. Pareciera que dentro de la cápsula donde lo escondió el PJK viven de ese relato e ignoran la miserable realidad que sufre la mayoría. Como si fuera un multimillonario jeque árabe, viaja con un séquito de 50 personas a una reunión mundial de países y todos se alojan en uno de los hoteles más costosos de ese destino. Para confirmar nuestra incapacidad de mantener una coherente política de Estado en su discurso bolivariano critica y acusa a los bloqueos como un ataque a los derechos humanos, culpables de los atrasos y miserias que sufre la región (donde solo su país atrasa, y sin bloqueo). Como el relato populista no tiene memoria, él olvida que en tiempos de las relaciones carnales de su partido con el “imperio” se enviaron dos corbetas al Golfo Pérsico para ser parte del bloqueo a Irak autorizadas por el Congreso Nacional, cuya mayoría era del mismo sello que nos gobierna y que hoy son parte de este circo errante sin gracia ni futuro.

Patricio MacManey

Sonrisas

Kristalina Georgieva, ante la foto que le mostró Fernández sonriente con su pequeño hijo, dijo: “Quisiera ver sonrisas similares en las caras del pueblo argentino”. Ella sabe que ciertamente aquí hay sonrisas, y que son de quienes nos gobiernan. Se ríen de nosotros, y más lo hacen cuando creen que nos engañan cuando dicen y se desdicen; cuando se aumentan exponencialmente las dietas y no atienden las necesidades de los jubilados; cuando nombran en el Estado a sus amigos y militantes con sueldos altísimos; cuando ante el naufragio, ellos primero, como en el caso de las vacunas. Sabia Georgieva, lo describió todo, y en muy pocas palabras.

Jorge Augusto Cardoso

Hablando a las abejas

La ceremonia de notificar a las abejas la muerte del amo, comentada en la nacion por la periodista Dolores Graña y mencionada por el Daily Mail a propósito del fallecimiento de la reina Isabel II, es una antigua tradición de la que todavía hay recuerdo en el País Vasco. Nos cuenta Julio Caro Baroja, antropólogo, que en Bera, provincia de Navarra, se les notifica a las abejas en las colmenas con la siguiente estrofa: “Erletxuak, erletxuak / Egizute argizaria / Nagusia il da, ‘ta / Behar da elizan argia”..(Abejitas, abejitas/ haced cera/ el amo ha muerto y/ en la iglesia hace falta luz). Que refiere a la costumbre de encender una particular vela enroscada en una tabla de madera (la argizaiola) en memoria del difunto sobre la tumba familiar en la iglesia. Esta antigua costumbre europea tiene otras variantes, documentadas en Francia, Alemania y otras regiones en la Edad Media, según las cuales se creía que si no se les avisaba, dejarían de producir miel o se irían de la colmena, ausente el amo de la casa.

Enrique J. Aramburu

Consejero de la Fundación Juan de Garay

Caso García Belsunce

En breve se cumplen veinte años del homicidio de la socióloga María Marta García Belsunce de Carrascosa. Quiero felicitar al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Isidro por ejercer sus funciones con total imparcialidad y compromiso, para que después de tanto tiempo se pueda llegar a un final y saber quién fue el responsable de su crimen. Asimismo, agradecer la oportunidad de poder presenciar las audiencias. Tanto para mí como para varios otros estudiantes de Derecho, esta fue una oportunidad única para poder interiorizarnos de nuestra futura profesión, y realmente percibir tanto profesionalismo del tribunal, como de los fiscales, fue una experiencia totalmente enriquecedora.

Juan Cogo

Bocinas

¿Estamos teniendo conductas prehistóricas? Pregunto esto porque así como el hombre primitivo antes de salir a buscar alimento pintaba al animal que quería cazar y le pegaba o le dibujaba flechas creyendo que al tener su imagen le sería fácil matarlo, hoy más de un conductor que circula con su automóvil, ante una cola interminable de vehículos, hace sonar y sonar la bocina como si esta, mágicamente, fuera a hacer desaparecer las cuadras y cuadras de congestionamiento automotor.

Ahorremos energía.

Norberto Marenco

