Sensaciones y realidades, el problema es interno, la política y el Mundial

Sensaciones y realidades

Durante su anterior gestión, el ministro Aníbal Fernández declaró que la inseguridad era una sensación. Desafortunadas palabras que los hechos cotidianos, aún hoy, contradicen. La portavoz Gabriela Cerruti afirma ahora que hay una “sensación de estabilización”. A sus palabras también las desmienten lo que la ciudadanía vive a diario. El presidente Alberto Fernández atribuye nuestros problemas económicos a que el país está creciendo, aunque no sea lo que está sucediendo. La vicepresidenta Cristina Fernández apela a fotos viejas para sacar del medio a los fiscales de la causa Vialidad; sin embargo, las pruebas son abrumadoras y no pueden esconderse más. La lista sigue. Lo más grave es que los funcionarios del kirchnerismo y sus militantes viven en un mundo de sensaciones y los ciudadanos de bien, en uno de realidades bien distintas.

Espero que más pronto que tarde la realidad los despierte, porque hay un país que necesita soluciones urgentes.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

El problema es interno

Brasil tuvo deflación en julio; la Argentina tuvo un 7,4% de inflación. Pareciera ser que la guerra y el contexto internacional no es un problema para nuestros vecinos y para nosotros tampoco. El verdadero problema es interno y tiene padre y madre: déficit fiscal y emisión descontrolada de dinero. En ambos casos, la responsabilidad es 100% del Gobierno.

El resto se llama relato.

Alejandro Spika (h.)

DNI 24.016.607

La política y el Mundial

En nuestro pais, milagrero y futbolero, la política se ha entrometido malamente con el deporte, antes y ahora. Dentro de la actual crisis casi terminal funcionarios del Gobierno y cierto periodismo que se hace eco, se especula con “llegar al Mundial”, ya que noviembre va a estar dedicado a la pasión por la redonda, y si al equipo nacional le va bien, la tranquilidad llegará hasta febrero/marzo próximo.

Esto es un disparate total. Recurro a una anécdota del año 1986. En esa oportunidad, miembros de nuestro gobierno intentaron desplazar al DT del seleccionado nacional, el doctor Carlos Bilardo; fue lamentable y el propio presidente Alfonsín dio instrucciones de no inmiscuir a la política en el tema deportivo. Bilardo quedó al frente y la selección trajo un hermoso título desde México. El lunes siguiente a la consagración el Presidente llamó a mi despacho para tratar un tema importante, cuando atendí recuerdo haberlo felicitado y manifestado que el triunfo deportivo nos daría cierta tranquilidad ante una sociedad inquieta. Alfonsín, con total realismo, respondió algo así como: “No te confundas, Juancho, esto durará dos días como máximo”. Dicho y hecho, el miércoles siguiente la CGT ya estaba en la protesta y movilización.

Aparte del hecho destaco que cuando la selección visitó al presidente en la Casa de Gobierno, Alfonsín (confeso hincha de Independiente) se limitó a saludar y felicitar, pero no salió al balcón, dejando que la ovación popular fuera para quienes la merecían: el equipo. Tan distintas a las nobles y prudentes actitudes como estas son la de quienes gustan vestirse con ropaje ajeno, usufructuar triunfos de otros y exculparse de todo error, endilgando lo malo o perjudicial a terceros.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Cifras

Cuando asume Pellegrini como vicepresidente, tras la revolución del 26 de junio de 1890 que llevó a la renuncia de Juárez Celman, llamado “el Único”, el panorama económico era crítico. Al irse en 1892 lo querían linchar. Sin embargo, gracias a él la inflación 1890/1945 fue inferior a la de Estados Unidos. Es decir: ¡no había inflación! Frondizi, 1958/62, asumió con una inflación de 3 dígitos. En 1962 ya era de casi un dígito. Los empleados públicos, de un millón en 1958, habían pasado a 700.000 cuando fue derrocado el 26 de marzo de 1992. De ellos, 300.000 habían pasado al sector privado.

Es un recordatorio.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Tibieza

Un ciudadano desobedece las órdenes que la policía le dio en cumplimiento de sus funciones y las autoridades de la ciudad le piden disculpas. El policía que cumplía con su deber y siguió instrucciones de un fiscal es sancionado. Para colmo el gobierno de la ciudad se jacta de haber interferido con la competencia judicial requiriendo la liberación del infractor. En simultáneo, no hace nada para impedir los cortes de los piqueteros.

Cuánta tibieza populista.

Marcos A. Figueroa

marcosfigueroa@fibertel.com.ar

Los ricos ahorran

Los noticieros televisivos han mostrado cómo varios países europeos toman medidas para disminuir el costo de energía en el invierno próximo. Las medidas son duras. Nosotros, viviendo ya el invierno y mucho más pobres, no hemos tomado ninguna: limitar la calefacción, prohibir la iluminación en festivales y canchas, apagar vidrieras, disminuir las luminarias prescindibles, etcétera. Los ricos ahorran, nosotros los pobres seguimos derrochando. Parece que la única solución es el aumento de tarifas. No es difícil entender lo que nos pasa, irremediablemente.

Miguel J. Maxit

DNI 5.810.625

Consensos

Nuestra economía viene mostrando desde hace tiempo indicadores macro que registran un estancamiento. Esto afecta el desarrollo del país y la calidad de vida de su gente, con niveles de pobreza y marginalidad inaceptables en un contexto inflacionario desbordante. La angustiante realidad que hoy nos envuelve y se repite cíclicamente no es solo resultado de políticas o planes económicos errados o diagnósticos equivocados, sino especialmente por la falta de consenso en su formulación. Nos hemos tenido que adaptar a períodos de alta inflación, pérdida de ahorros y empleos y devaluaciones de nuestra moneda que han pulverizado el poder adquisitivo. Esta sociedad, desprotegida frente a la “mala praxis” de funcionarios y dirigentes, es a la que, sin embargo, permanentemente se le exige financiar los desajustes y los déficits por el desmanejo de la economía. Así, las bondades que pueda tener un plan económico probablemente se esfumarán rápidamente si no cuenta con el respaldo de oficialismo y oposición y la aquiescencia de la sociedad. Todos los actores políticos, empresariales, gremiales y sociales deben trabajar para consensuar políticas que reviertan la preocupante decadencia en la que estamos sumergidos. Es su responsabilidad. No hay tiempo para más desencuentros. El diálogo es el camino. En el acuerdo se sustentará la fortaleza del plan. Quiera Dios nos encuentre unidos transitando el camino del bien común.

Hugo L. Casonú

hugocasonu@yahoo.com.ar

Inauguración

Da mucha tristeza y marca el nivel de la situación lamentable al que ha llevado al país este gobierno al ver la foto del Presidente muy sonriente con Axel Kicillof y Martín Insaurralde inaugurando como si fuera una gran obra un mercado en Lomas, en lugar de estar cortando una cinta de una autopista o del tan necesario gasoducto de Vaca Muerta, que hasta ahora es solo un anuncio.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

El Colón, ayer y hoy

La nota titulada “Un Colón multiuso con un público para el que todo vale”, firmada por Cecilia Scalisi, me invita a las siguientes reflexiones. Provengo de una familia en la que mi abuelo materno fue, como bajo profundo, integrante del coro estable del Teatro Colón durante más de treinta años. Su hijo mayor, músico y compositor, dirigió dos prestigiosas instituciones de la música clásica argentina, una de ellas por más de 58 años. El Teatro Colón fue parte de las vivencias de mi infancia y adolescencia, casi como un paseo obligado. Ciertamente, el contexto por el que transcurrió el emblemático lugar en el transcurso del tiempo fue fluctuando. Durante los primeros 60 años fue un escenario exclusivo de la música clásica y lírica. El público asistente tenía en su mayor proporción conocimiento del tema, era entendido, y conocía los códigos en cuanto a silencios y aplausos, tema que a la cronista parece preocuparle por demás y es uno de los epicentros de su nota. A partir de 1972 aproximadamente, el Colón se fue abriendo a diversos géneros musicales, el tango, el rock, el folclore y demás manifestaciones musicales de tono popular que lejos están de adherirse a los códigos de la élite de la música erudita y no me consta que los artistas se quejen del bullicio o las expresiones de júbilo del público asistente. Sí, tengo registro fehaciente de las desventuras de los músicos clásicos por la pobre resonancia que este género tiene actualmente en nuestro país y muchos de ellos se ven obligados a migrar.

Entiendo que la opinión de Scalisi, con su tono hipercrítico, la coloca en el lugar del “custodio” y como decía Hans Kelsen: “¿Quién custodia al custodio”. Concluyo con una frase de Alcide De Gasperi, importante político italiano: “Uno debe cambiar con la época a menos que sea tan importante para hacer que la época cambie”.

Jorge Eduardo Dimov

DNI 7.596.899