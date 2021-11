Siempre en campaña, la casa de todos, defensa equivocada

Siempre en campaña

Qué bueno sería que algunos de nuestros legisladores y funcionarios que nos representan y dirigen los destinos de nuestra Nación votaran por modificar la Constitución en lo que se refiere al período de los mandatos, de manera que las elecciones sean generales y cada 4 años. De esta manera, además de ahorrar esfuerzo y, sobre todo, dinero, ahorraríamos tiempo que se dilapida con este calendario electoral, ya que los dirigentes gestionan 6 meses y los 18 meses siguientes están en campaña, restándole tiempo a su gestión.

Ojalá así sea.

Cristina Wakim

La casa de todos

Dice el título de la noticia: “El Presidente recibió en Olivos a candidatos bonaerenses y porteños del Frente de Todos” (sic).

Debe comprender el Presidente que la Quinta de Olivos no es de su propiedad para usarla a su libre albedrío. Ese inmueble es de todos los argentinos, y está “a préstamo” para que la utilice como mandatario y no como jefe de un partido político.

Roberto A. Meneghini

Defensa equivocada

El viernes 5 de noviembre, a las 17, vi cómo un joven robaba el celular a otro sobre la calle Güemes. El ladrón fue detenido por una patrulla policial en la esquina de Gallo y Güemes. Estaban interrogándolo correctamente cuando la víctima del robo y yo nos acercamos a dar nuestro testimonio. Una vecina que pasaba por la calle Gallo con su perro comenzó a amenazar a los policías con denunciarlos por amedrentar a un menor. No les permitía tomarle los datos al ladrón. Se acercó a mí un policía mayor y me dijo: “Señora, esto nos pasa todos los días, la gente no nos deja trabajar”. Desgraciadamente, gran parte de nuestra sociedad ha sido instruida para defender a los criminales y no a las víctimas. Aseguro que la policía estaba actuando correctamente y el ladrón se cansó de insultarme al ver que yo quería salir de testigo del robo.

Ana Lidia Abalo

DNI 6.165.178

Delincuencia

Al kiosquero de Ramos Mejía no lo mató la inseguridad, lo mató la delincuencia. Mientras las autoridades piensan qué hacer, propongo abandonar el eufemismo “inseguridad”, dejárselo a los teóricos garantistas y, para que a la sociedad no le quepan dudas, empezar a llamar las cosas por su nombre. Delincuencia.

Frank Marmorek

DNI 4.518.253

Cambio climático

Si alguien se pregunta por qué es tan difícil, después de las cumbres de Kioto, París y Glasgow, detener las causas y mitigar las consecuencias del cambio climático, encontrará la respuesta en la ya famosa frase “es la economía, estúpido”. Se estiman unos US$800.000 millones por año hasta 2050 a nivel global de inversiones para lograr el objetivo de “carbono neto cero”. Es que hay que modificar muchos aspectos de una economía construida para ser abastecida por combustibles fósiles: centrales térmicas, vehículos terrestres, aviones y buques. Muy complejo aprobar semejantes presupuestos, principalmente en países con necesidades primarias insatisfechas. No justifico a nadie con esto. Menos a los gobiernos que vienen haciendo promesas desde la primera crisis energética de la década del 70. Si hace 50 años hubieran comenzado a tomar medidas, la realidad hoy sería diferente. El cambio climático ya está acá, 1°C más en promedio, con sus primeras consecuencias. Vamos camino a los 2°C como mínimo. Ojalá, por mis nietos, que esté equivocado y las inversiones se hagan.

Julio Torti

DNI 11.956.090

Defensor del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución independiente, con autonomía funcional, cuya misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en nuestra Constitución. Esta institución tiene su origen también en nuestra Carta Magna, en su artículo 86, desde la última reforma constitucional, de 1994. Hace 12 años que el cargo de defensor del Pueblo está vacante; es hora de que los desacuerdos políticos pasen a un segundo plano cuando asuman los nuevos diputados y senadores en el Congreso. Es una asignatura pendiente de nuestros legisladores. Ojalá alcancen el consenso necesario para que esta institución constitucional pueda volver a funcionar con normalidad, tal como lo están pidiendo muchísimas ONG y simples ciudadanos de todo nuestro país.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Ideología de género

Ante la discusión entre Cynthia Hotton y el artista llamado Florencia de la V, quisiera dar mi humilde opinión. Hotton tiene razón. Florencia de la V no es una mujer. Es un varón que se autopercibe mujer y que trata de actuar como tal. Lamentablemente, la confusión del mundo occidental ha producido este distanciamiento entre lo natural y biológico y lo cultural, transformándolo en legal.

Jesús María Silveyra

ĎNI 11.045.065

Correo

El 4 de noviembre mandé por Correo Argentino una carta desde CABA a la provincia de Santa Fe. Me cobraron $830. Entre otros requisitos, en un formulario tuve que consignar el contenido del sobre (?). Verificado diariamente el recorrido, resulta que aún no ha sido entregada. En su página institucional, esta empresa estatal expresa: “El desafío de Correo Argentino es ser la empresa líder en paquetería y servicio postal, centrado en el cliente, sustentable, eficiente, moderno y competitivo…”. Observo que ninguno de estos objetivos se cumple y es otro ejemplo de lo que nuestro Estado no brinda a sus ciudadanos.

Eduardo Caballero

DNI 4.526.174

