Siempre los mismos, la “planera influencer”, Evita

Siempre los mismos

Es lógico y saludable que se produzcan múltiples cambios de funcionarios ante la gravísima crisis que atraviesa el país, y cuando es evidente la muy mala gestión en casi todos los ámbitos. Lo que sorprende (en realidad ya no sorprende tanto) y va en contra del sentido común más elemental es que se designe para esos nuevos puestos a los mismos funcionarios que ya ocuparon esos lugares con anterioridad, y con fracasos estrepitosos. Además, la mayoría de los funcionarios desplazados por incapaces, en lugar de volver a sus casas, son reubicados en otros puestos importantes y continúan percibiendo sueldos del Estado. Sergio Massa, exjefe de Gabinete, pero sin ninguna experiencia en finanzas, ocupa el Ministerio de Economía, en reemplazo de Silvina Batakis, que irá como presidenta del Banco Nación. Carlos Castagneto fue designado como titular de la AFIP, en lugar de Marcó del Pont, que pasó al cargo de directora de Asuntos Estratégicos. Daniel Scioli dejó la cartera de Producción, pero vuelve a Brasil como embajador. Alexis Guerrera, que mandaba en Transporte, ahora será secretario de esa misma dependencia. Algo similar ocurre con José Ignacio de Mendiguren, que ya fue ministro de Desarrollo hace 20 años, con Eduardo Duhalde. Todos ellos son apenas unos pocos ejemplos de un listado que podría ocupar varias páginas. Está claro que esas nuevas (viejas) designaciones y los cambios de funciones son movimientos harto conocidos que no pueden generar confianza. Imposible ilusionarnos y tener esperanza con más de lo mismo. Como decía Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

En la Argentina hay mucha gente con capacidad, ideas nuevas y ganas de transformar el país. Después de décadas de un tobogán descendente que solo genera más pobreza y decadencia, me pregunto: ¿y si intentamos con otra gente y otras recetas?

Emilio Perasso

La “planera influencer”

La “planera influencer” desnuda una tristísima realidad. Con ignorante desparpajo se jactó públicamente de cobrar sin trabajar y ahora se quedó sin su plan. Seguramente “se lo merece”. Sin embargo, todos nos merecemos una reflexión más seria y profunda. ¿Cómo se lleva a tanta gente a esta situación sin salida? ¿Qué futuro tiene esta persona sin plan, sin educación, sin trabajo? Ahora tiene una representante para cobrar las entrevistas que le hagan. Quizás pueda cobrar una antes de que su caso pase al olvido. Muy triste.

María Teresa Reynal

Evita

Excelente descripción de Loris Zanatta del desastre que significó (y sigue significando) Evita para la cultura del trabajo y el resentimiento de clase de nuestro país.

Ignacio de Uribelarrea

Sin privilegios

A los diputados y senadores futuros: por el bien del país, saquen una ley que quite todos los beneficios y privilegios a todos los que ocupen puestos en el gobierno. Así, los que nos gobiernan que deben ser personas preparadas, lo harán por convicción y no por conveniencia. La democracia debe comenzar por las jubilaciones: un solo régimen y todos cobrando en proporción a lo aportado.

Así se comenzará a poner orden en las cuentas públicas.

Martha Lucía Flórez

Ley de alquileres

Con la “nueva” ley de alquileres se intentó beneficiar a los inquilinos. Pero, lejos de eso, terminó perjudicando a todas las partes implicadas en una posible transacción al respecto. Por un lado, los inquilinos no encontramos alquileres disponibles y, en caso de lograrlo, los aumentos regidos por el ICL resultan, en gran medida, impagables. Por otro lado, la mayoría de los propietarios quitaron sus propiedades en alquiler y las pusieron a la venta. Ellos piden seguridad jurídica, en concreto: desalojo exprés y derogación de la ley de alquileres. Los inquilinos y propietarios estamos juntos en esta “batalla” (que no tendría por qué ser así). Lo que no entendemos es por qué los gobernantes no nos escuchan. Por favor, deroguen la ley y habiliten el desalojo exprés. Creo que no es tan complejo.

Patricia Ortemberg

Corrupción

Algunos medios se equivocan cuando informan que Cristina Kirchner está acusada de “presunta” corrupción. Está acusada de corrupción. La presunta corrupción no es un delito.

Carmen Peña

Barrido de las hojas

El gobierno de la ciudad utiliza para barrer las hojas máquinas que contaminan doblemente: el aire, por los emisión de los gases de su combustión, y auditivamente, por el ruido que producen. Las grandes capitales que realmente se preocupan por la polución utilizan ramas de palmera para barrer las hojas.

Hugo Perini

Digital vs. analógico

Cuando hablamos de discriminación no debemos olvidarnos de la gente mayor, u “homo analogicus”, ya que ellos viven cada vez más a menudo situaciones de angustia y desesperación, donde el aislamiento y la imposibilidad de actuar son algo habitual. Hoy todo está diseñado solo para el bienestar del “homo digitalis”, el mundo se transformó en una gigantesca base de datos, con millones de programas, apps, mails, plataformas, home banking, etc., que sin conocimiento o un manejo cuasi profesional de teléfonos inteligentes, tabletas y notebooks es una experiencia dolorosa.

Yo propongo para todas las organizaciones que han reemplazado el papel y la persona física que mantengan estos procesos, aunque reducidos en tamaño, por un tiempo razonable, y así no seguir discriminando a los mayores y hacerles la vida más sencilla.

Daniel Vajnenko

En la Red Facebook

Causa Vialidad. El fiscal dijo que Néstor y Cristina Kirchner montaron “un auténtico y eficaz sistema de corrupción”

“¡Que se haga justicia!”- María Ester Rey

“Ojalá los jueces estén a la altura de los fiscales que se juegan el pellejo... como los testigos que declararon”- Alicia Pety Castañeda Sokoloski

“Cuidemos al fiscal”- Eleonora Pupillo