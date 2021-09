Sin caretas; extremos; fiscalizar, no emigrar

Sin caretas

Ya no importan la tercera ola ni los pretendidos cuidados, si los números no dan bien y el pan no alcanza… ¡vamos con más circo! Cancha llena y chau Covid. Saquémonos la careta y apelemos a todos los recursos, y vamos viendo.

Lo que importa son los votos; la salud va y viene.

“Vermú con papas fritas”, diría el inolvidable Tato.

Guillermo Giambastiani

DNI 4359734

Extremos

“Con mi plata hago lo que quiero” . Días pasados, así respondió la precandidata por el nuevo Movimiento al Socialismo, Manuela Castañeira, cuando le hicieron notar que presumía de un costoso iPhone.

Y me quedé pensando si una respuesta así no encuadraba, perfectamente, en el pensamiento libertario de Javier Milei.

Está demostrado: ¡los extremos se tocan!

Guillermo D. Fernández Boan

DNI 10.964.867

No emigrar, fiscalizar

Año 2015. Domingo de elecciones generales. Mis amigos Fernando, Pía y yo éramos fiscales generales en una escuela de Malvinas Argentinas. A las 11 de la mañana se acerca el fiscal general del Frente para la Victoria, nos abraza a Pía y mí y nos dice: “Chicas, que estén ustedes acá le hace bien a la democracia. Porque si ustedes no estuvieran, a las 18 horas, cuando suena la campana, entre los del Frente Renovador y nosotros (los dos partidos mayoritarios), no abrimos ningún sobre, no contamos los votos, vamos mesa por mesa y nos repartimos los votos un poco para cada uno”.

Esto no me lo contaron, lo escuché yo misma en las elecciones de 2015, con mis oídos. Cambiemos no ganó esa escuela, pero los votos que sí obtuvimos hubieran desaparecido… Así, escuela por escuela, se ganaron esas elecciones.

Como leí hace poco: argentinos, no hay que emigrar, hay que fiscalizar. Votar solamente no alcanza, hay que involucrarse. Queremos un país con trabajo y dignidad para todos, con ciudadanos con educación que participen activamente en la vida civil, con niños bien alimentados, capaces de soñar con un futuro.

Valeria Dellavedova

DNI 20.380.088

El sistema político

Nuestra pobre nación sufre muchos problemas, que ningún gobierno enfrenta y resuelve eficazmente. Como es imposible solucionarlos al mismo tiempo, aprovechando que estamos en un proceso electoral, pondré la mira en el sistema político. Hasta el más atento e informado ciudadano tiene inconvenientes para interpretar las posiciones y la ideología de los candidatos, que nos martillan con eslóganes vacíos. Los partidos deben reordenarse del modo tradicional: peronistas, radicales, socialistas, conservadores, comunistas, así todos sabríamos a qué atenernos porque hasta el menos formado sabría. Se debe simplificar el control electoral, implementando la boleta única para sufragar y, en consecuencia, para el recuento de votos. Por último, pero no menos importante, se lograría una gran reducción de los gastos. Esos fondos ahorrados podrían destinarse a fines más útiles que sostener este juego político.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

¡Chapeau, Esteban!

Mirar la actualidad de la Argentina me genera mucha angustia. Veo que en otros países muchas personas se acuestan y se levantan pensando cómo huir de allí sin perder la vida; otras en cómo recuperar esa libertad que hace años les robaron; otras ocupándose con mucha responsabilidad para que la pandemia no se lleve más personas; otras regalando vacunas al mundo para que podamos salir de esta emergencia sanitaria. Luego vuelvo a mirar mi querida Argentina y veo a los candidatos peleando por quién hace el TikTok más indeseable… cuando la gente no para de morir. ¡Tremendo! No lo puedo creer. Por suerte siempre aparece un destello de luz en el camino, como Esteban Bullrich, que a pesar de la enfermedad tremenda que está enfrentando, nos habla de esperanza (palabra que envuelve tanto en este momento). El nos pide que la trasmitamos y que no la perdamos, porque es nuestro primer paso para cumplir nuestros sueños: una Argentina con educación, sin pobres y con libertad.

Gracias, Esteban, por enseñarnos tanto, por ser esa luz enorme entre tanta oscuridad, entregando todo tu ser, tu fortaleza y tu amor incondicional por esta Argentina que necesita con urgencia gente como vos. Eternamente agradecida.

¡ Chapeau, Esteban!

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

mercedesfllanos@yahoo.es

La guerra gaucha

En la nacion del 8 de este mes, obra un artículo del señor Pablo de Vita referido a la filmación de La guerra gaucha, film emblemático de nuestro cine, producido por Artistas Argentinos Asociados. Allí se señala que, ante las dificultades económicas que se afrontaban al filmarlo, el apoderado de la empresa “…Emilio Zolezzi interesó a Miguel y a Narcisa Machinandiarena para que ingresaran a la sociedad y de esa manera sustentaran el proyecto en pleno desarrollo”.

Es así. Y a ello agrego que mi padre, Emilio Zolezzi, fue el abogado de Asociados desde su nacimiento, pues redactó su contrato constitutivo, del que conservo un ejemplar (fue una sociedad de responsabilidad limitada). Si interesó a los Machinandiarena para que aportaran capital, fue por la gran amistad que lo unía a uno de ellos, Narciso, compañero suyo en la Facultad de Derecho. Hizo esa gestión, porque desde Salta –donde se filmaba– sus amigos, los integrantes de Asociados, lo llamaban pidiéndole que interesara a algún posible inversor, para que La guerra gaucha no quedara inconclusa. Conservo alguna carta de Enrique Muiño agradeciendo esas gestiones.

Por si a algún cinéfilo pudiera interesarle, esta pequeña historia se relata muy bien en el libro de César Maranghello, Artistas Argentinos Asociados, una epopeya trunca, quien entrevistó a mi padre y lo cita textualmente. También en el libro de este último, Noticias del Viejo Cine Criollo.

Daniel Zolezzi

dzolezzi@zgls-abogados.com.ar

