Sin condena, Constantino del Esla, palabra denegada

Sin condena

Ninguna de las organizaciones que se creen dueñas de los derechos humanos en la Argentina salió a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es así porque cuando el dictador tiene tu misma ideología, no es dictador, sino estadista.

Gustavo Gil

Constantino del Esla

Leí con interés la nota de Fernán Saguier de reconocimiento a los corresponsales de guerra publicada en la nacion el 27 de febrero. Muy merecidos los comentarios que se hacen de cada uno de ellos. A medida que avanzaba en la lectura imaginé que iba a encontrar el nombre de mi padre, Constantino del Esla, quien bajo ese seudónimo fue corresponsal de LA NACION los tres años que duró la Guerra Civil Española. Sin embargo, no fue así, lo que me generó un sentimiento de tristeza y una sensación de vacío que me impulsó a escribir esta carta. Mi padre comenzó a escribir para LA NACION con menos de 30 años de edad, cuando Fernando Ortiz Echagüe, en aquel entonces jefe de la agencia de LA NACION en París, el mismo día que lo conoció, le ofreció el puesto de corresponsal en Madrid. El drama español tomó dimensiones que hicieron estremecer al mundo y las páginas del diario publicaron diariamente sus crónicas hasta el último día de la guerra. Al finalizar la contienda, fue invitado por la dirección del diario a incorporarse a la Redacción en Buenos Aires y pudo viajar desde Francia en el vapor Massilia, que trasladó a nuestro país a cientos de refugiados españoles. Las crónicas de ese viaje, escritas por mi padre, se publicaron diariamente en la primera plana de LA NACION del 5 al 15 de noviembre de 1939. Y las múltiples evocaciones presentes en ese relato dejan entrever los traumas que le produjo la crueldad bélica de la que fue espectador durante la Guerra Civil Española. A partir de 1940 comenzó su actividad periodística en la vieja Redacción de la calle San Martín, la que continuó en forma ininterrumpida hasta su fallecimiento, el 18 de noviembre de 1968, cuando ocupaba el cargo de prosecretario general de Redacción. Compartió su escritorio con Manucho Mujica Lainez, quien precisamente escribió la cálida y extensa nota necrológica que publicó el diario en ocasión de su muerte.

En su nota, Saguier menciona a Ignacio Ezcurra. Fui testigo presencial de varias conversaciones en mi casa, en las que mi padre intentaba convencer a Ignacio de que no debía ir a la Guerra de Vietnam. Ezcurra le decía: “Usted es un periodista de guerra, no me puede negar esa posibilidad”. Mi padre respondía: “La Guerra Civil Española era mi sangre, mi familia, mi país, mis amigos, pero vos no tenés nada que ver con Vietnam, estás recién casado y esperando un hijo”. El final es conocido. Yo tenía un gran aprecio por Ignacio y me emocionó al visitar Vietnam el encontrar en el museo de guerra recuerdos de él. En un lugar muy destacado del mencionado museo están sus fotos, su máquina de escribir y su carnet de periodista de LA NACION. Tomé fotografías de ello y las envíe a Claudio Escribano, con quien mantengo la relación iniciada por mi padre cuando lo contaba entre sus discípulos preferidos junto a otros destacados periodistas del diario, como Mariano Grondona, José Ignacio López y el mencionado Ignacio Ezcurra.

Constantino era el verdadero nombre de mi padre y García Martínez su verdadero apellido, pero siempre actuó en el periodismo con el seudónimo Constantino del Esla, en homenaje al río que pasa por León, su tierra natal. El río simbolizaba para él fuerza, no retroceder, renovación constante y por eso eligió un río como seudónimo. Tuve la satisfacción en algunas visitas al diario de ver la foto de mi padre, en un cuadro en la oficina de Claudio Escribano, ya que lo reconocía como uno de sus maestros en el periodismo.

Lamenté mucho que en la nota, al hablar de corresponsales de guerra, no se lo haya mencionado. LA NACION era su vida y, de todos los aportes que hizo al diario, el que lo llenaba de orgullo era precisamente el haber sido su corresponsal en la Guerra Civil Española.

Horacio García Igarza

Palabra denegada

El duro momento vivido por parte del jefe del bloque opositor, diputado Mario Negri, en la Asamblea Legislativa, es un ataque a las instituciones por parte de quien la presidía. Negarle la palabra a quien la había pedido previamente en el inicio de la sesión fue una decisión desacertada, que además conlleva una manifiesta arbitrariedad y sobre todo un desembozado ataque a la libertad de expresión en el recinto del Congreso, ya que se le impidió pedir un minuto de silencio para condenar la invasión rusa a Ucrania. Si bien luego se cumplió, el hecho de negar la palabra al presidente del bloque es lo suficientemente grave, además de un antecedente contrario a toda democracia republicana.

Mario A. Parafati

Jóvenes sub-35

En la revista del 27 de febrero se publicó un artículo que presentó a 35 jóvenes de menos de 35 años seleccionados por su talento, trabajo y creatividad. Lejos de juzgar la capacidad o calidad de cualquiera de ellos, quisiera señalar que no encontré entre ellos ninguno relacionado con actividades productivas centrales de nuestro país: no aparece ningún joven destacado en la producción agrícola o ganadera, en la planificación o ejecución de obras de infraestructura, en el desarrollo de energías alternativas, en la investigación científica, en la explotación sustentable de petróleo, gas, pesca o minera, todas ellas actividades generadoras de trabajo, bienestar, riqueza y divisas para nuestro país. Uno solo de los jóvenes destacados desarrolla actividades relacionadas con la medicina. Mi comentario apunta a que, al aparecer en la nacion, los 35 jóvenes presentados reciben un claro reconocimiento social y serán modelos para otros jóvenes que lean este artículo, y me hubiera gustado encontrar entre ellos a otros que se destacan en actividades de la producción y el desarrollo, tan necesarios para los argentinos, de manera que también ellos sean modelos a seguir y reciban el correspondiente reconocimiento social.

Javier Bellati

DNI 10.155.529

En la Red Facebook

El discurso del Presidente al abrir las sesiones del Congreso

“¡Basta de saquearnos los bolsillos! La mitad de mi jubilación es para pagar impuestos”- Susana Iorio

“El discurso fue una vergüenza y una gran mentira”- Magdalena Laiolo

“Lenguaje político. Todo lo que dicen no es sí...”- Guillermina Puertas

“Qué país que les están dejando a las generaciones futuras...”- Georgina Vera