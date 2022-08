Sin respeto al prócer, situación de calle, ¿y mañana?

Sin respeto al prócer

Desde hace un tiempo nuestros próceres mueren cuando al Estado le conviene. En un país en caída libre, ya ni siquiera se respeta a quienes lucharon por hacer grande a nuestra patria, hombres valientes que dejaron sus vidas para hacernos libres. Parece que hoy ya nada tiene valor. El respeto pasó a ser un felpudo en el que los inescrupulosos se sacuden el barro de sus vidas mezquinas y miserables. Nos quejamos, una y otra vez, por el deterioro educativo, pero nos sentamos a esperar que las cosas cambien por arte de magia, sin involucrarnos, sin chistar, mansamente, como si fuésemos corderos. ¿Qué mensaje le transmitimos a un niño al decirle que el lunes se conmemoraba la muerte del padre de nuestra patria, pero que en realidad su muerte ocurrió dos días después? No se confundan, el juego que hacen con las muertes de nuestros próceres no es un detalle menor, es el reflejo de una sociedad a la que ya todo le da igual. Una sociedad enferma a la que adormecieron con políticas oportunistas y paliativas. San Martín dijo: “La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos”. ¿Será por eso que quieren despojarnos de la educación, nuestra arma más poderosa? No hace falta ser muy sabio para advertir que nos están destruyendo desde los cimientos. Les están robando a las generaciones venideras la posibilidad de crecer. Hablo de crecer en dignidad, en valores. Nos están robando el futuro mientras elegimos seguir durmiendo en un presente falsificado de sueños colgados con alfileres...

M. Gabriela Sirignano

Situación de calle

En la nota “Perderlo todo” del domingo pasado, veo con preocupación que el 83% de las personas en situación de calle evitan los paradores que funcionan para albergarlas, por temor a los robos y a la violencia. ¿Esto no puede ser controlado por las autoridades? De ser así, creo que debería haber una mayor vigilancia en esos aspectos para así disminuir la cantidad de personas (cada vez son más) que duermen, día y noche, en la calle.

Lucía Bogdanić

¿Y mañana?

Estábamos muy bien. En 1895 la Argentina tuvo el PBI más alto del mundo. El proceso virtuoso duró hasta 1945, tuvimos mejor alfabetización que Francia, Canadá y Australia, éramos la América rica, la que eligieron para emigrar mis cuatro abuelos italianos. Quisimos estar mejor. Con la asunción en la primera presidencia de Juan. D. Perón, el Banco Central estaba colmado de oro, la clase media era mayoritariamente la mejor del mundo. Comienza la debacle. Hoy estamos aquí. Con una educación pauperizada, los alumnos terminan el secundario sin saber leer un libro de texto, tres dígitos de inflación interanual, dos dígitos de pobreza y una dirigencia política y sindical con siete dígitos en dólares en sus cuentas.

¿Mañana? ¿Chi lo sà?

Pedro C. Matteucci

Aerolíneas

Nuestra aerolínea de bandera nunca se ha caracterizado por su eficiencia, pero de un tiempo a esta parte ha sumado además el maltrato, el abuso y la mentira para con los pasajeros, que se ven a diario en situaciones increíbles en las no se respeta lo se pagó y lo que dice el pasaje al momento de sacarlo, en la mayoría de los casos, con mucho tiempo de anticipación. Es lo que le sucedió a una sobrina que salió de Bariloche a las 7 de la mañana del domingo pasado con destino a Tucumán, con sus cuatro hijos menores de edad, con escala en Buenos Aires para combinar con el avión a Tucumán. A poco de salir de Bariloche los desviaron a Viedma por desperfectos técnicos. Luego de estar tres horas en Viedma, llegó a Aeroparque sin tiempo para abordar el vuelo a Tucumán, porque se lo habían cambiado y salía de Ezeiza en lugar de Aeroparque. Ante su reclamo, le dijeron que no correspondía ubicarla en otro avión ni devolverle el dinero porque había sido por problemas climáticos, que estaba contemplado en los derechos de la aerolínea. Ante su insistencia en que no era cierto, porque el motivo de la demora no había sido el clima, le dijeron que volviera al día siguiente. No le pagaron el hotel (con el mismo argumento del clima), y como tiene la suerte de tener familiares en Buenos Aires, la alojaron por esa noche con sus hijos. Ya eran las 12 de la noche. Al día siguiente, cuando volvió a Aeroparque le dijeron que recién el miércoles podían darle lugar en un vuelo. ¿Por qué no se lo dijeron el día anterior? En resumen, no tuvo más opción que aceptar, y terminó llegando a Tucumán tres días después y haciendo faltar a sus hijos al colegio, porque la aerolínea no respetó su derecho a viajar en tiempo y forma. El nivel de ineficiencia y destrato ya es flagrante, y lo peor es que la pagamos con nuestros impuestos como si fuera buena.

Carolina Arias

Valores

Me emocionó la columna de Jorge Búsico sobre los chicos de Los Horneros, mostrando la formación recibida a través de un deporte rudo, como el rugby. Esta dedicación en transmitir normas y conductas de este deporte en las cárceles en el caso de Los Espartanos ha logrado una gran reinserción de exdelincuentes en la sociedad del trabajo y la convivencia civilizada. Sin embargo, no he visto que se repliquen suficientemente estas experiencias valiosísimas, que estimulan a la sociedad de los valores, la disciplina con un sentimiento digno, y el trabajo en grupos con un objetivo valioso indudablemente puede ayudar a una mejor convivencia en sectores postergados. No se pueden reducir los niveles actuales de pobreza y de violencia solo entregando dinero a los gerenciadores de la miseria. Hay que actuar en consecuencia de esos valores.

Ricardo Bordman

En la Red Facebook

Urge un plan para devolverle al ferrocarril su razón de ser

“¡Empecemos condicionando a Moyano! El es uno al que no le interesa la reactivación del ferrocarril. Con un tren de carga habría menos camiones en la ruta y más seguridad para circular”- Carmen Ruiz

“¿Los ferrocarriles vienen con los sindicalistas que los destruyeron?”- María S. Etchegno Mele

“Para llegar a eso se necesitan inversiones”- Alberto Latini

“¡Con los Moyano en Camioneros olvidate!”- Juan Manuel Zabala