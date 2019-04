De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019

Piedrita

Cuentan que San Agatón, abad benedictino del siglo VII, durante tres años llevó una piedrita debajo de la lengua para que le recordara que no debía hablar más de lo necesario. Y dicen que alcanzó así la virtud del silencio. ¿No resultaría útil para nuestros políticos y funcionarios el "método Agatón"?

Raúl L. Carman

Dos realidades

Hace tiempo que el accionar del Gobierno refleja dos resultados bien diferentes. En lo económico algo no anda bien, pero hay que reconocer el acierto en lo institucional. Desde hace décadas que el país no tiene el nivel institucional actual y muchísimos temas vinculados: infraestructura, producción energética, combate de la corrupción y de la delincuencia, libertad de prensa y de expresión, seguridad jurídica, educación, inserción en el mundo, etcétera. Espero que se pueda corregir lo económico. Merece leerse el artículo de Carlos Manzoni, titulado "Facilitar el inicio de negocios, un desafío pendiente para el país". En este sentido cabe confiar en el cambio en lo económico de este gobierno y temer, en lo institucional, un regreso al poder de alguno de los otros partidos conocidos.

Osvaldo Solari Costa

Concepto del honor

Es sorprendente ver la diferencia de apreciación del honor e integridad que tienen los políticos argentinos con relación a los de otros países. En algunos de ellos, donde se han producido casos sonados de corrupción, los culpables van presos, y en casos extremos pueden incluso llegar al suicidio. En la Argentina se los habilita para postularse a nuevos cargos y el pueblo los vota para que, como miembros del Congreso, tengan un buen pasar económico y los protejan los fueros.

¿Estaremos haciendo algo mal los argentinos? ¿Por qué el concepto del honor es aquí diferente?

Luis Zorraquín

Aerolíneas

Todos nos alarmamos por el vergonzante nivel de pobreza, pero pocos hablan sobre sus causas. Este año, las pérdidas que ocasionará el mantenimiento de Aerolíneas Argentinas se calculan en US$100.000.000. Esto era la previsión, pero sabemos que la realidad supera las previsiones y el resultado final podría ser mayor. Preguntémonos: ¿es esencial mantener una aerolínea con esas pérdidas? ¿Es más importante mantener una empresa incompetente que utilizar estos inmensos fondos para luchar contra la pobreza?

Mariano Martínez

El voto católico

La afirmación del exvocero del Papa Guillermo Marcó, sobre la opinión de los católicos respecto del presidente Macri, es sumamente desatinada y carente de fundamento. "Nos desilusionó, los católicos no lo van a votar", dijo. Más allá de que luego ensayó una disculpa, tal vez el padre Marcó debería preocuparse más por los católicos que nos hemos alejado de la Iglesia. No es que hemos perdido la fe en Dios, pero sí hemos perdido la confianza en muchos hombres de la institución. El propio papa se ha mostrado inclinado políticamente hacia dirigentes que han sido condenados en su país por robo. Al mismo tiempo, siguen saliendo diariamente a la luz casos de curas abusadores, un flagelo que la cúpula de la Iglesia no termina de erradicar. Y sacerdotes como Marcó utilizan a su audiencia para dar un discurso desestabilizador en lugar de llamar a la unidad.

Padre Marcó, yo soy católica, seguiré votando a Macri y seguiré por el momento alejada de las puertas de la Iglesia. Pregúntese cuál es el motivo y ocúpese de su rebaño perdido.

Carolina Rawson

Contenedores

En esta sección se han publicado críticas y posibles soluciones al uso de los contenedores por parte de los cartoneros, actividad a la que tienen que recurrir muchas personas por la falta de un trabajo formal en otras actividades. Es esta (y no otra) la solución a la que deberían abocarse los gobernantes de este país, crear empleos, y así los contenedores cumplirían solamente con la función para la que fueron instalados.

Rodolfo Leandro Salomone

Mártires

La nota "Angelelli, el primer mártir argentino", del suplemento Ideas, se refiere a las dudas existentes sobre la muerte del obispo, ya que nunca se determinó bien si se debió a un accidente o a un asesinato y, aun en el primer caso, si murió por motivos políticos o por la fe católica. Más allá de esto, debe aclararse que oficialmente el primer mártir argentino fue otro: San Héctor Valdivieso Sáez, religioso nacido en Buenos Aires en el barrio de Boedo, y fusilado por revolucionarios izquierdistas en 1934 durante la revolución de Asturias, prólogo de la Guerra Civil Española. Fue beatificado en 1990 y canonizado en 1999 por el papa Juan Pablo II.

Roque A. Sanguinetti

FFCC San Martín

Quisiera explicarle al Ministerio de Transporte lo dificultoso que es viajar cada día en el tren San Martín. Desde hace más de un año que empezaron las obras en Paternal y desde entonces, el sistema ha decaído notablemente. Si bien es por una mejora futura, no puedo comprender que demoren tanto tiempo. No solo los trenes no llegan a Retiro, sino que ni siquiera todos lo hacen a la nueva "estación terminal", Villa del Parque. ¿Qué sentido tiene que los trenes terminen su recorrido en la estación Caseros? Desde allí no tengo cómo llegar a Palermo. Por otra parte, si bien han tenido la amabilidad de poner a disposición de los pasajeros unos colectivos que nos trasladan de Villa del Parque a Palermo, la estación "terminal" actual no está preparada en absoluto para esa función. Cuando el tren llega, los pasajeros que suben empujan como ganado para poder ocupar un asiento. La regla de permitir bajar antes de subir no se cumple, y se debe tolerar que nos arrastren y atropellen, incluso con riesgo de caer. Creo que se debería preparar la estación para poder funcionar como terminal. Mientras tanto tendré que soportar estas molestias y los 40 minutos de más que demoro cada día en ir y venir. Un infierno.

Rosario Palau

