De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2019

Vidal I

Es el momento de dar un golpe de timón y dar un mensaje claro a los argentinos y al mundo. La Argentina no quiere volver atrás hacia el populismo ni hacia dirigentes ladrones y corruptos. Cambiemos no debe ser un proyecto personal, debe ser un proyecto de largo plazo que vaya más allá de nombres propios. Por el bien de la Argentina y de sus ciudadanos, que queremos un país serio y en el que nuestros hijos quieran vivir, le pido que reconsidere la opción del plan Vidal en un segundo mandato y dé un cambio inmediato en el Ministerio de Hacienda para generar confianza en mercados internos y externos, retomar el camino del crecimiento y así despejar cualquier duda en los votantes e inversores.

Raúl Casares

DNI 22.080.886

Vidal II

Tengo dos dudas: la primera es si los que reclaman al Gobierno el plan V (retirar la candidatura de Macri y llevar a Vidal como candidata a presidente) son los mismos que a principio de 2015 proponían el plan VV, (voltear la candidatura a gobernadora de Vidal y llevar a Massa en una alianza). La segunda es que si se lleva adelante el plan V (Vidal presidenta), ¿con quién tienen pensado ganar la provincia de Buenos Aires?

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Consenso necesario

Gran parte de la población argentina cree que un sector importante del peronismo es corrupto, mentiroso o que aún creen que políticas populistas van a sacar al país adelante. Pero el problema más grave no es ese; el problema es que todavía hay un porcentaje importante de la población que les cree o les conviene un gobierno corrupto. Por otra parte, hay políticos del peronismo que no terminan de distanciarse de aquellos que integran esa corriente y son corruptos. El peronismo le debe a la sociedad argentina una fuerte y profunda autocrítica no solo respecto de la corrupción, sino del daño que le han causado al país las políticas populistas. Asimismo, la mayoría de los argentinos cree que el país puede salir adelante sin reformar nada sustancial o sin renunciar a privilegios. Nos quejamos de la inflación, de las disparadas del dólar, de las recurrentes crisis en que vivimos, pero no queremos aceptar que si no hacemos los cambios que necesita el país, el ajuste lo termina haciendo el mercado. Hoy los argentinos no podemos perder más tiempo con mezquindades de política electoral o sectorial, esperando los resultados de los comicios. Es necesario ya un gran consenso de la coalición gobernante, de los socialistas y de los peronistas federales y avanzar inmediatamente en un plan económico, con las reformas estructurales que sean necesarias para bajar drásticamente el gasto público y simultáneamente simplificar y reducir la presión impositiva lo antes posible. Este consenso va a ser necesario aun cuando Cambiemos gane las elecciones. No veo por qué no salen a trabajar en esto ya. Estas son las señales que el mundo nos reclama. Si no se encara este problema en el corto plazo, con seriedad, objetividad y compromiso, quizá después sea tarde para todos.

Francisco J. Chevallier Boutell

DNI 13.180.364

Voto católico

En tanto ciudadano y católico, me siento movido a responder la carta de lectores titulada "El voto católico", publicada el jueves pasado. En primer lugar, creo necesario recordar que, como bien se reconoce en la carta, el padre Guillermo Marcó se disculpó por sus dichos, al admitir que las palabras que había utilizado no eran las correctas. El perdón es una de las bases fundamentales de la fe cristiana y los creyentes estamos llamados a perdonar. No es de buen cristiano "meter el dedo en la llaga", y menos aún, minimizar la validez de su arrepentimiento. Es triste que aún hoy sigamos observando al papa Francisco con los ojos de la mezquina y localista política nacional y no como el gran pastor y líder espiritual y humano que es a nivel mundial. Que si le regaló un rosario a tal o no le sonrió a cual? Ni la propia Inquisición era tan incisiva en sus análisis. Los creyentes deberíamos dejar a nuestros pastores ser simplemente eso, y no arrastrarlos a que se ubiquen políticamente de un lado bajo la pena de dejar de tener confianza en ellos o alejarse de la práctica religiosa. En el caso concreto del padre Marcó, doy fe de su inmenso y fervoroso trabajo apostólico, al que está 100% abocado, muy lejos de otra afirmación de la carta cuestionando que no se ocupa "de su rebaño perdido".

Rodrigo Fernández Madero

DNI 20.988.497

Ruidos molestos

No muchos ciudadanos de la ciudad de Rosario conocen la altruista labor del LEM. Es la empresa estatal que produce medicamentos genéricos en la explanta industrial de la firma Inelro, en la calle Lavalle al 300, barrio Agote. Difícilmente un particular hubiera logrado la habilitación industrial en una zona residencial. Mucho menos aún, modernizar la planta con nuevos equipamientos y mayores consumos energéticos. Y definitivamente hubiera sido clausurada apenas los niveles de ruido hubieran perturbado el bienestar y la tranquilidad de los vecinos. Incumpliendo las reglamentaciones vigentes, el LEM funciona generando excesivos ruidos en forma continua entre las 6 y las 22. Horario algo flexible pero nunca menos de 14 horas diarias. El 13 de marzo un grupo de vecinos ingresamos un reclamo por nota ya que los verbales fueron desoídos. El 26 de ese mes fuimos a una reunión algo disparatada, donde los presentes, a pesar de la nota compromiso que firmamos, no parecían preocuparse por la salud de los vecinos, desconociendo las mínimas normas de seguridad e higiene que regulan cualquier actividad industrial. Después vinieron expertos en medición de ruidos y al día de hoy aún no se han expedido, o por lo menos no nos han comunicado ningún avance. Toda la misión altruista de la empresa se desmorona frente al desprecio por el legítimo reclamo de los vecinos. Parece ignorarse que el Estado somos los contribuyentes, y que el Estado no tiene privilegios ante la ley.

Edgardo Juárez

edgardojuarez@hotmail.com

En la red

Facebook

El libro de Cristina Kirchner

"No sabía que la responsabilidad frente al Código Penal se llamaba 'Feroz persecución mediática'". - Silvia Saccomano

"¿No dice que los problemas de la hija (si son ciertos) fueron ocasionados por la propia madre?" - Beatriz Graciela Dalinesi

"Sinceramente: no conoce el significado de esa palabra" - Manuel Pezoa Muñoz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)