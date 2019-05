De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019

Previsibilidad

El gobierno nacional, en un intento de búsqueda de previsibilidad, presentó diez puntos concretos para lograr el consenso y compromiso de cumplimiento de las diferentes fuerzas políticas nacionales que concurran a las elecciones de 2019. Esto provocó la adhesión con reservas de algunos presidenciables y las críticas de otros. Roberto Lavagna, además de criticar, como contrapartida formuló sus propios diez puntos, pero en este caso limitados solo a los que adhieran a su propuesta para formar una coalición que intente llegar al gobierno, algo así como una plataforma del futuro partido político. Son dos cosas distintas: la primera propuesta, con sus más y con sus menos, es estratégica y la segunda, de menor vuelo, solamente partidista.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Gastos de la política

Ya es vox populi que la Argentina es el país más ineficiente de América Latina a la hora de gastar (ver último informe del BID), lo cual ya es mucho decir, y por lo tanto urge que la clase política se ponga a la altura de las circunstancias y de una vez por todas avance con decisión sobre este despilfarro que viene derramando pobreza y estancamiento desde hace más de 30 años con consecuencias nefastas a la vista. Un informe de Roberto Cachanosky de marzo de este año, da cuenta de que la Argentina, con 24 distritos y una población de 44 millones de personas, queda muy mal parada en cuanto a eficiencia si se la compara con Estados Unidos, que administra un país con 326 millones de ciudadanos a través de una estructura de 50 distritos. Esto da un ratio que impresiona: mientras en Estados Unidos 6,5 millones de personas sostienen cada distrito, en la Argentina lo tenemos que hacer solo 1,8 millones de personas, esto sin tomar en cuenta las diferencias de poder adquisitivo y de niveles de evasión impositiva de cada país. El informe incluye además comparaciones demoledoras de España vs. Argentina en cuanto al costo de cada diputado y sus beneficios adquiridos, siempre sin tener en cuenta que España más que duplica a la Argentina en PBI per cápita.

En LA NACION también se informa otro dato muy irritante, esta vez aportado por el experto en impuestos Ezequiel Passarelli, que marca que en 2018 la Argentina gastó en 1199 legisladores provinciales (sí, leyó bien, provinciales) la friolera de 29.726 millones de pesos, mientras que en la construcción de nuevas escuelas se gastaron tan solo 2500 millones, o sea, más de diez veces menos. ¿Hasta cuándo sigue esta "fiesta política"? ¿Qué estadista, de qué partido o alianza, se animará a ponerle el cascabel al gato? No pueden seguir con esta farra y no se dan cuenta. ¿Cuándo viene el verdadero "cambio"? Lo estamos esperando desesperadamente.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Pascua Joven

Respecto de la carta del lector Mariano Silveyra del 28 de abril, debo decir que sí, en Pascua Joven hay mucha gente (unos 1700 jóvenes) y eso lleva a que muchas cosas no salgan como han sido planeadas, o que algún chico se distraiga, alguno se duerma en las celebraciones, alguno no entienda el sentido de lo que está viviendo. Pero ¿y los otros 1697 chicos? ¿Que vibraron, que sintieron, que rezaron? ¿Que se bautizaron? ¿Que comulgaron y se reconciliaron? Creo que como humanos caemos en la tentación de no ver a Dios en el mundo. La tentación de creerse que uno haría las cosas mejor que el mismísimo Dios. La tentación de pensar que para encontrarse con Jesús solo hay un camino claro, bueno, único, impoluto, perfecto, que es para unos pocos seres especiales, aquellos que cumplan con los requisitos exigidos. Ese no es el Jesús que vino a la tierra, o por lo menos no del que me hablaron a mí. Confío mucho más en el juicio que Jesús tiene de ellos que el mío. "Verdaderamente cristiano" es aquel que, con Jesús en el corazón, busca mirar con sus ojos misericordiosos, aprende de lo distinto, abraza al hermano y busca siempre, siempre, la unión.

Estoy segura de que este año Jesús sonrió los cinco días que esas 1700 almas rezaron, sintieron, conocieron, vibraron. Y que lo hicieron como están hoy, como les sale, como pueden. Así los llama Jesús. De eso no me queda duda.

Consuelo Reyser

DNI 40.192.488

Firman además

Juana Ramallo, Pedro del Campo, Luis Aguirre y María Delfina Charlot

Curso de inglés

Quiero contarles que llegué al Centro de Formación Profesional Municipal Nº 1 de Tomkinson 2130, San Isidro, sin saber nada de inglés. Adquirimos vocabulario, gramática y casi todos los verbos solo en cuatro niveles, pero nos están faltando más gramática y oralidad, para lo cual necesitaríamos contar con el quinto y el sexto nivel; sabemos que en los municipios de Vicente López y San Fernando ya cuentan con esos dos niveles. En el HCD, nos escucharon y en una sesión todos los bloques coincidieron por unanimidad en que debería abrirse el nivel 5 para completar nuestra formación. Reclamamos a la directora general de Educación del municipio, que nos dijo que no tenían presupuesto. Firmamos un petitorio para pedir este curso (se requieren solo cuatro horas cátedra semanales), ya que su falta afecta no solo a la promoción 2018, sino a la de años anteriores y a la promoción de este año y los siguientes. La gobernadora Vidal dijo: "En la provincia de Buenos Aires crece la educación para adultos".

Laura Victoria Labrador

DNI 29.077.604

Línea 57

Se cambió presidente, gobernador e intendente, entonces, ¿quién protege a la línea 57? Es la pregunta que nos hacemos diariamente los usuarios del servicio Pilar Express. Se viaja parado y aglomerado como en otros medios de transporte público, pero la diferencia está en que los colectivos no cuentan con puerta trasera, por lo tanto no están habilitados para llevar pasajeros de pie. Que la tarifa siga siendo diferencial es una anécdota comparada con el peligro que representa hacer un viaje de 30 km por autopista con una sola puerta para subir y bajar pasajeros. Esperemos que no haga falta un nuevo Once para que los funcionarios exijan a la empresa que ponga unidades adecuadas para el servicio que realmente brinda.

Carlos A. Raffinetti (h.)

DNI 17.283.853

En la Red

Facebook

Juan Grabois y su ataque a la empresa Mercado Libre

"De envidia nada más ataca. Al dueño de Mercado Libre ¡lo aplaudo y de pie!" - Silvana Durante

"Yo no lo escuché decir nada sobre Austral Construcciones o sobre las empresas de Cristóbal" - Matías Bernal

