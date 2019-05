De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019

Política en el aula

Una maestra de escuela pública del gobierno de la CABA me comentó sobre el fuerte accionar político que hacen maestros de nivel primario sobre sus alumnos, utilizando el espacio educativo, público y bienes del Estado para su diatriba a favor del gobierno anterior y descalificando al actual. ¿Por qué los directores de establecimientos o los supervisores lo permiten? ¿Por qué los padres que están presentes en esos momentos admiten que se use a sus hijos para esos fines?

La falta de control por parte del Estado y de los adultos en este aspecto termina perjudicando a nuestros hijos.

Gonzalo G. Arias

Fondos para ciencia

La participación de la doctora e investigadora Mariana Simian en el programa ¿Quieres ser millonario? para financiar su trabajo de investigación nos abofetea con una realidad más que alarmante. Los hechos son testarudos, están a la vista y no hay malabarismo lingüístico que el más hábil ministro o político pueda esgrimir para contradecirlos.

¿Qué futuro estamos diseñando para el país si ni siquiera los fondos acordados para la investigación científica se pagan? Y si lo hacen, es con atrasos que devora la inflación. Muy triste.

Andrés Scheimberg

Posverdad

He leído cuidadosamente el artículo de la doctora Carla Yumatle sobre la posverdad y el "verdaderismo". Y creo que su enfoque es erróneo. En la Argentina de hoy no se trata de posverdad o "verdaderismo". Se trata de que resulta evidente, para cualquier observador atento, la decadencia que sufre el país desde hace ya muchos años (unos dirán 50, otros 70 y algunos dirán más), en casi todos los aspectos de la vida pública: justicia, educación, eficiencia, tecnología, transporte, servicios sociales, de salud, etc. Y el problema es más grave aún porque en muchos aspectos de la vida privada también hemos retrocedido mucho: contracción al trabajo, respeto por los demás, observancia de las normas, aceptación de la ley. Si pensamos que en esos 50 o 70 años hemos probado todos los sistemas políticos y económicos imaginables, sin constancia ni mirada a largo plazo, entonces el problema tiene que ver con nosotros, los argentinos, en su totalidad (el que escribe incluido). Por ende, si aspiramos a una transformación virtuosa que permita modificar el rumbo, es imperioso cambiar. Y para cambiar es necesario que todos, sin excepción, estemos dispuestos primero a reconocer nuestros errores y luego intentar un camino distinto. No se trata de "verdaderismo". Es vergonzoso que la Argentina hoy tenga un 30% de pobres, miles de compatriotas sin agua potable o vivienda digna. Y ello no es, evidentemente, obra de este gobierno.

Mario Benvenuto

Grabois

Lo de Juan Grabois y mercadolibre.com se parece a lo de los tejedores manuales rompiendo telares mecánicos o, ya en nuestro tiempo, a los taxistas agrediendo a conductores de Uber. Hace décadas ya que el austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950) llamó "destrucción creativa" a la secuencia que surge de la innovación exitosa, la destrucción de empleos que provoca pero también la creación de nuevas fuentes de trabajo resultante del abaratamiento que genera esa misma innovación. Dada la relación de Grabois con el papa Francisco, sus comentarios parecen inspirarse en enunciados de la Doctrina Social de la Iglesia, enunciados que muchos usan mal o en demasía, en provecho propio. Si bien las jerarquías eclesiásticas no suelen ser generosas con el elogio del espíritu de lucro o de la competencia y la innovación, no he oído ni leído que las condenen o que nieguen su rol catalizador del progreso económico y social. Existiendo la supervisión adecuada, una transacción llevada a cabo por dos partes circunstancialmente localizadas bajo un mismo techo es tan sujeto de impuestos como si la misma transacción se perfecciona entre partes conectadas por una simple carta postal, o por un par de teléfonos o empleando computadoras conectadas bajo un sitio virtual. Pero por lo que se ve, nunca faltan los Grabois que esgriman la eventual ausencia de supervisión estatal, la potencial evasión de impuestos y la inevitable destrucción de empleos y riqueza como excusas para liquidar innovaciones capaces de beneficiar a muchas más personas que las que perjudican.

Martín Lagos

Sumideros cloacales

En tiempos preelectorales, con propuestas de objetivos básicos que (en buena hora) se sacarían de la puja política cotidiana, subsiste una seria deficiencia y una grave amenaza en el área de la salud pública del país. Sorprende que en este tema esencial nadie, ni el Gobierno ni la oposición, haya mencionado una situación aberrante y muy extendida: algunos reservorios de agua potable de grandes centros urbanos se utilizan como sumidero de líquidos cloacales sin tratar. Hay informes oficiales sobre lo que sucede en el Nahuel Huapi, en el lago San Roque (y seguramente otros que no conocemos), para no hablar del mismo Río de la Plata.

Parece que no estaba errado el periodista norteamericano que afirmó que somos una Ferrari... que no funciona.

Juan Carlos Ardalla

Jean Vanier

Ha fallecido Jean Vanier, mundialmente conocido por ser el fundador de las comunidades de El Arca, movimiento ecuménico que brinda talleres y hogares donde conviven familiarmente personas con discapacidad mental y sin ella. Vanier sostenía que enfrentamos un mundo de extrema debilidad, pobreza y sufrimiento, con gente que a menudo es rechazada. El papel de El Arca es anunciar la buena noticia a los más débiles con la expresión "yo te amo, tú eres importante para mí". Hoy existen 154 Arcas en los cinco continentes. Los voluntarios de El Arca Argentina le rendimos un merecido homenaje reafirmando nuestro compromiso de continuar por la huella que ha marcado nuestros corazones.

José María Ugarte

En la red

Facebook

El ataque en el Congreso

"La zona del Congreso de la Nación está liberada. Estudio cerca... más seguridad, por favor" -Cecilia Luisa

"Que salga Gendarmería a la calle. ¿No se dan cuenta de que es necesario? Ya mismo" -Ana María Valdés

"Espero que se haga justicia y que los responsables paguen por esto. ¡Basta de impunidad!" -Santiago Nicolás Guzmán

