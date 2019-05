De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019

Doble vara

El tratamiento dispar para medir situaciones se ha dado en llamar "doble vara". Hago referencia a esto a raíz de los desgraciados momentos vividos en la Rural por la periodista de TN María Eugenia Duffard. Fue salivada, tirada de los pelos y objeto de improperios irreproducibles. Este hecho, que es un adelanto de fe antidemocrática que expresan los seguidores de la expresidenta, se ha agravado porque ella no ha hecho mención alguna para repudiarlo. Y lo que más alarma es que organizaciones siempre prestas a rechazar actitudes similares no lo han hecho hasta ahora, como las dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

¿Será difícil conocer la razón?

María Salomé de Oule

Consejo

Qué bien le vendría a Cristina seguir el consejo de aquel antiguo proverbio árabe que dice: "Si no tienes que decir algo que sea mejor que el silencio, cállate".

Delia de la Canal

Camus en la Argentina

El editorial publicado el sábado pasado termina con una cita de Albert Camus, premio Nobel de Literatura en 1957. Nunca más apropiada y adecuada esa referencia, porque en 2019 se cumplen 70 años de la vergonzosa y frustrante visita de ese escritor, filósofo y periodista francés a la Argentina. Quizá recordar lo ocurrido entonces sirva para entender la matriz ideológica de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Feria del Libro cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro.

En junio de 1949, el gobierno, del mismo color político al que dice pertenecer la expresidenta prohibió las representaciones de una obra de teatro (El malentendido) escrita por Albert Camus y que estaba representando en Buenos Aires la famosa actriz Margarita Xirgu. Las autoridades de entonces no titubearon en censurar a un escritor consagrado en el extranjero para cuidarnos a los argentinos de ideas tan peligrosas como la libertad o la tolerancia. Pocos meses después, en agosto, cuando se anunció la visita del autor de esa obra, auspiciada por el gobierno francés, funcionarios gubernamentales argentinos, torpemente, presionaron a la embajada francesa en Buenos Aires para exigir que Albert Camus les diera a conocer, por anticipado, el tema y el contenido de las conferencias que daría aquí. Camus proporcionó, sí, el tema: "La libertad de expresión" y, consecuente con las ideas que expondría, se negó a anticipar el contenido de sus palabras. Ante una mayor presión (y ante lo que la embajada describió como "un posible segundo escándalo"), desistió de dar sus conferencias. Camus habló en varias ciudades del Brasil, en Montevideo y en Santiago de Chile, pero no en la Argentina. Prefirió recluirse durante toda su estadía en la casa de Victoria Ocampo, que le dio albergue y comprensión. Por supuesto: pocos años más tarde, ella también iría presa. Pero esa es otra historia.

Muchas son las conclusiones que pueden extraerse de esta historia. Espero que a la opinión pública no se le escape ninguna.

Juan Javier Negri

Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo en 1963

javier_negri@negri.com.ar

Peronismo

El gobernador de Córdoba dijo que no puede haber república sin el peronismo y que no habrá futuro para el peronismo si no es republicano. Pienso que el peronismo no debería gobernar en la medida que sus integrantes apañen y consientan -de sus correligionarios- conductas delictivas o "mafiosas", ni presiones del grupo sindical que olvida al trabajador, impidiendo con sus continuos planteos y aprietes el desarrollo del país, al generar temor entre los propios argentinos y desinterés en los extranjeros. Lo que importa es la Patria, el crecimiento de la Argentina, con nuestro trabajo y nuestras ideas. Y los que se sumen de afuera, bienvenidos sean.

Patricia Vidal Harris

Inmigrantes

Como descendiente de primera generación de inmigrantes, y orgulloso de mi nacionalidad argentina, formado en escuelas y universidades públicas y en el espíritu liberal de nuestra Constitución, debo disentir en un todo de la carta del lector Ricardo Blanco sobre la reciente inmigración de ciudadanos venezolanos, encuadrada perfectamente en el Preámbulo de nuestra Carta Magna y en las previsiones del Mercosur. Por otro lado, los venezolanos no llegan para cubrir una labor de argentinos y su deseo generalizado es regresar a su país cuando finalice el calvario dictatorial impuesto por los gobiernos chavistas. Muchos de los inmigrantes que llegaron a la Argentina huían de sus países por razones políticas, raciales o económicas (rusos del Volga, armenios, españoles, italianos, judíos, croatas, etc.) todos ellos con la esperanza de su regreso. Pocos lo hicieron: formaron familia aquí y tuvieron hijos y nietos argentinos, de los que hoy nos sentimos orgullosos. Una lista de ellos contiene hasta un papa, un Nobel, científicos, artistas, empresarios, investigadores, etc. Lamento mucho cuando nuestros hijos, por razones políticas o económicas, abandonan el país, perdiendo así un capital humano formado en la Argentina. Por otro lado, disiento de muchos modelos inmigratorios que puedan presentarse como referencia, provenientes de sociedades con diferentes culturas, tradiciones, historia y antecedentes sociológicos (debe recordarse que los primeros inmigrantes de Australia fueron personas condenadas en Gran Bretaña). Como liberal, considero que el contenido de la carta se aparta de nuestra actual normativa constitucional, la que podemos interpretar libremente, pero estamos obligados a cumplir en su espíritu y contenido.

Cayetano Mario V. Carvajal

Pascua Joven

Respecto de la respuesta a la carta de lectores de Mariano Silveyra considero prudente aclarar que esos 1700 jóvenes católicos durante la celebración de la Pascua de Resurrección deben estar acompañados por quienes obviamente defienden el derecho a la vida de los niños por nacer, de lo contrario qué sentido tiene esa celebración.

María Laura Farías

