De los lectores: cartas & mails

Sin justicia

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de requerir, en este momento político-institucional, el expediente en el cual tramita la causa en la que se investiga penalmente a Cristina Fernández de Kirchner por el direccionamiento de la obra pública santacruceña, sin lugar a dudas suspende indefinidamente el juicio oral llevado en su contra. Y, como en otras tantas causas en las cuales se investiga la corrupción, seguramente quedará en el olvido, impune y exenta (libre) de la autoridad de los magistrados. Sin justicia no hay república. Sin justicia no hay democracia.

Juan Pablo Bianchedi

DNI 22.094.123

No podemos aflojar

No dejo de escuchar las quejas cotidianas por las dificultades y penurias económicas, la falta de moral de algunos de nuestros representantes políticos, etcétera. No podemos aflojar como ciudadanos si queremos realmente a nuestro país -a pesar de los sacrificios que estamos haciendo-, para llevarlo entre todos a un lugar mejor. Para ello, debemos dejar de lado la queja y pasar a la acción, analizando con responsabilidad y seriedad a cada uno de los candidatos y elegir al que entendemos que propone con hechos concretos -y no solo palabras- una Argentina con mejor presente y mejor futuro.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Vuelo cancelado

Aeropuerto de San Luis. Martes 14 de mayo. Horario de partida del vuelo hacia Aeroparque: 20.50. El avión de Aerolíneas Argentinas/Austral debía llegar desde Aeroparque alrededor de las 20. Este vuelo llegó atrasado, cerca de las 22. ¿Qué ocurrió? El vuelo de San Luis a Buenos Aires fue cancelado porque los operadores de rampa no pueden trabajar después de las 22, según se nos informó. El avión regresó vacío. Todos los pasajeros quedaron en tierra. Por supuesto que pasajeros que tenían obligaciones que cumplir al día siguiente quedaron varados, como otros que debían tomar combinaciones aéreas para viajar al exterior.

La noche, plácida para volar, con el cielo lleno de estrellas. En el aeropuerto de San Luis hay solo dos vuelos diarios. Supongo que los operadores de rampa de San Luis deben estar muy cansados, con semejante tráfico de aviones. Por esto me pregunto: ¿es esta la revolución aérea tan pregonada?

Ernesto Harte

eaharte@hotmail.com

Drogas en la plaza

Tengo 11 años. Vivo en Palermo y voy al Colegio San Martín de Tours (mujeres). En la plaza donde está ubicado el Instituto Nacional Sanmartiniano (Mariscal Ramón Castilla al 2900) se instalan grupos de jóvenes que fuman cigarrillos de marihuana durante la hora de almuerzo del colegio y toda la tarde, horario en que circulamos las chicas del colegio. Hablé con el Instituto para que les impidieran estar allí, y me dijeron que no pueden hacer nada porque es un espacio público, y que en la madrugada y los fines de semana es todavía peor. También hablamos con mi mamá con unos policías que patrullan la zona, pero nos comentaron que retiran a los chicos y hacen la denuncia por consumo de droga en la vía pública, en la fiscalía que corresponde a la Comisaría 14C, pero que luego son liberados rápidamente porque es poca la cantidad que tienen en su poder. Además del daño que causan las drogas en los jóvenes, en la zona pueden juntarse las personas que las venden. Podría convertirse en un sitio de tráfico si esto no se detiene a tiempo, ya que es muy tranquilo y no circula mucha gente. Esto les permite pasar inadvertidos. Espero que la autoridad que corresponda de la ciudad tome alguna medida.

Delfina Büchi

DNI 48.459.814

Juicio en Río Negro

El doctor Leandro Rodríguez Lastra, médico ginecólogo en Río Negro, hace dos años recibió en su guardia a una joven embarazada de casi seis meses de gestación que había ingerido una droga abortiva. En cumplimiento de su deber, logró estabilizar la salud de la madre, y con su anuencia, junto a un equipo médico, se acordó realizar una cesárea dos meses después. Como estaba previsto nació el chiquito y fue dado en adopción a una familia que lo cuida como propio.

La diputada provincial Marta Milesi lo denunció por "incumplimiento de funcionario público" por no haber matado al chiquito de acuerdo con lo prescripto por el protocolo, dispuesto por el fallo FAL, uno de los más siniestros prevaricatos cometido por la Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia fue procesado por uno de los tantos jueces corruptos que abundan en la Justicia argentina. Y ya comenzó el juicio oral contra el doctor Rodríguez Lastra, en virtud de lo cual podría ser condenado por haber salvado la vida de un niño inocente, que estaba condenado a muerte por la ideología abortista, que avanza implacablemente.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Game of Thrones

Durante sus ocho temporadas, la serie Game of Thrones elaboró personajes de líderes femeninos cuyas cualidades muchas veces superaban a las de sus pares varones. Debido a su gran influencia, contribuyó a romper los estereotipos clásicos del líder hombre. Todo eso fue lanzado por la borda en el último capítulo, en el cual la líder en la que estaban fijadas las mayores expectativas -en un arranque de furia y de un plumazo- destruyó una ciudad sin tener piedad con sus habitantes. Una vez más, se impuso el viejo prejuicio machista de que una mujer con poder y despechada es capaz de hacer cualquier cosa por venganza. Una lástima.

Eugenio A. Marchiori

DNI 12.549.368

Supervivencia

Hasta hace un año, pedir un certificado de supervivencia en la comisaría cercana era un trámite sencillo, ya que a la mañana siguiente de la solicitud iban a hacer la verificación. Desde que este trámite pasó a Policía de la Ciudad, se convirtió en un hecho burocrático. Lo resuelven entre 24 y 72 horas después del pedido.

Cuando pasé por la seccional de Catamarca al 1300 vi que agentes "administrativos" no faltaban... pero evidentemente no se organizan para trabajar en forma eficiente y le piden permiso a una mano para mover la otra.

Graciela Bruno

brunograciela@gmail.com

