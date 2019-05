De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019

Rejunte

En junio de 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al armado político de Sergio Massa (peronista pero opositor) como "un rejunte de gente para ganar una elección". El miércoles pasado, viendo la fotografía de la reunión de dirigentes del PJ, sabiendo todo lo que se han dicho y criticado y amado y odiado y denunciado y criticado, todos esos peronistas juntos son también lo mismo que criticó Cristina Kirchner: un patético rejunte de gente para ganar una elección.

César Monicat

DNI 16.844.933

El negocio del juego

La buena política tiene como último fin lograr el bien común de la población. Una política maquiavélica consiste, en cambio, en una técnica para obtener y conservar el poder. Es bien sabido por todos que el juego es la peor de las adicciones, afecta a gente de todas las clases sociales, pero especialmente a los pobres. Sin embargo, los gobiernos anteriores generaron un "festival" del juego, permitiéndolo en todo el país. El gobierno actual no cambió este tema. El fin es claramente recaudatorio.

Espero que algún candidato presidencial proponga su prohibición en su plataforma electoral. Solo así sabré que busca el bien común de la gente y que es digno de ser votado.

Ricardo F. Crespo

DNI 12.639.610

Toma de un colegio

Somos muchos los padres profundamente preocupados por el deterioro constante de la calidad de la educación en nuestro país, situación de la que lamentablemente no escapa nuestro Colegio Nacional de Buenos Aires. Les ruego por este medio a las autoridades que por favor hagan los máximos esfuerzos posibles por evitar/ prevenir/ detener las tomas, ya que lo único que logran es contribuir a la ruina del sistema y dañar más la reputación de lo que fuera en el pasado un colegio modelo de educación pública en nuestro país. Hay muchas familias preocupadas, que ya piensan en colegios alternativos para enviar a sus chicos. Una pena, después del gran esfuerzo que significó ingresar. Por lo tanto, les pido encarecidamente que recurran a todos los medios posibles por evitar las tomas. Dialoguen, convoquen a las autoridades de la UBA, apliquen el reglamento, defiendan el derecho a la educación de la mayoría de los estudiantes que no quieren esto. Necesitamos que los chicos tengan clases. No queremos más pérdidas de días de clases, que se suman a las que ya debemos sufrir por los paros de diferentes gremios. Ejerzan su autoridad, eviten este deterioro, y luchen, como responsables del colegio, para que no se instale la creencia de que "es mejor una escuela privada, al menos tienen clases". Somos muchos los padres que queremos una buena educación para nuestros hijos, y los apoyaremos en la tarea de evitar o desalentar las tomas.

Rosana Felice

Exalumna y exprofesora durante 11 años del Colegio Nacional de Buenos Aires

DNI 18.128.020

Debajo del viaducto

Con motivo de la inauguración del nuevo viaducto del ramal Retiro-Tigre, que va desde la avenida Dorrego hasta el barrio de Núñez, han sido numerosos los elogios a la obra, tanto por los pasajeros que utilizan el servicio como por quienes día a día circularán con sus vehículos y que muy pronto verán mayor seguridad y fluidez en el tránsito.Sin embargo, también el proyecto ha traído cierta preocupación en los vecinos con respecto al destino que tendrá el recorrido de las antiguas vías, es decir, el trayecto que va por debajo del actual viaducto. Si bien se ha sostenido que la conveniencia de realizarlo de esta manera y no mediante túneles, a diferencia de lo que ocurre en el trayecto de Rivadavia hasta Tigre, obedecería a obtener ingresos por el alquiler de dichos espacios, no debe perderse de vista el peligro que estas zonas deshabitadas puedan generar en la antigua traza, propicios para nuevos asentamientos o lugares inseguros. Se ha puesto mayor atención en el espacio que linda entre el Hipódromo de Palermo y el Buenos Aires Lawn Tennis, ya que en la actualidad se puede observar detrás de dicho club, sobre la Plaza Paquistán, la presencia de travestis y algunas estructuras precarias, lindantes a las vías.

En el afán por encontrar una solución, ha trascendido que podría instalarse en ese corredor, mediante el pago de un canon, un estacionamiento para varias líneas de colectivos, (vendría a reemplazar la antigua playa de barrancas de Belgrano) con ingreso por el actual paso a nivel de la calle Olleros. Dicho espacio pertenece al Parque 3 de Febrero, catalogado por el Código de Planeamiento Urbano como Área de Protección Histórica y que en uno de sus artículos prevé la "expresa prohibición" de realizar obras o actividades de carácter permanente o transitorio que por sus características impidan la libre circulación, alteren su paisaje o constituyan fuente de contaminación. Por ello, sería aventurado pensar que un proyecto de esta naturaleza pueda sortear el examen de impacto ambiental que exige la Constitución de la ciudad o bien eludir el control permanente que ejerce la Asociación Amigos del Lago de Palermo en la preservación del parque, en beneficio de los vecinos que lo visitan diariamente.

Lucas Possi

lucaspossi@hotmail.com

Campo de Golf

En relación con la inquietud despertada por los comentarios del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tomaron estado público, vinculados con la intención de clausurar el Campo de Golf de Palermo para convertirlo en una plaza pública, en abril pasado, en el marco de la ley 104, cursé una nota al gobierno de la ciudad para indagar sobre la veracidad de esa información y, en caso afirmativo, el estado de avance del proyecto. El 14 de mayo recibí una respuesta del señor Mariano Rusconi (director general de Infraestructura Deportiva), que textualmente dice: "Actualmente no obran constancias de la formalización de un proyecto cuyo objeto sea la clausura del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para convertirlo en una plaza pública".

Javier A. Sanz de Urquiza

DNI 7.613.894

En la red

facebook

La Corte Suprema confirmó que el juicio contra Cristina Kirchner comienza el martes

"No sé quién será el próximo presidente, pero que la sociedad cambió y quiere los delincuentes presos eso no hay duda" -Osvaldo Casas

"Yo no les creo, esto dicen para calmar los ánimos? ¡Sigamos firmes exigiendo justicia!" -Josefina Campos

"El pueblo se hizo escuchar" -Florencia María Pía

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.aro a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)