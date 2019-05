De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2019

Oportunidad

El juicio al que es sometida Cristina Kirchner debería ser una excelente oportunidad para que la expresidenta demostrara públicamente su extensa experiencia como "abogada exitosa", tal como se jactó cuando en una ocasión le preguntaron en EE.UU. por el origen del desmesurado crecimiento de su patrimonio. Tendremos ocasión, entonces, de escuchar sus atinados comentarios, sus brillantes alegatos, sus citas profesionales, y seguramente no necesitará casi asesoramiento de los colegas que la acompañan.

Antonio Castiglione

acastigl@hotmail.com

Transfuguismo

Según el diccionario de la Real Academia, el vocablo "tránsfuga" identifica a la persona que pasa de una ideología a otra, o al militar que cambia de bando en tiempo de conflicto. Alberto Fernández se desempeñaba dentro del Ministerio de Economía en tiempos de Sourrouille y Alfonsín. Operó dentro de la oposición a Menem en el peronismo, pero después fue funcionario del menemismo como superintendente de Seguros de la Nación. Al distanciarse de Menem, se fue con Duhalde al grupo Bapro. Cuando se cansó de Duhalde, buscó refugio con Domingo Cavallo como primer diputado de Acción por la República. Al caer Cavallo en desgracia, halló su oportunidad de cambio con Néstor Kirchner. Al fallecimiento de este último continuó un tiempo con su esposa, Cristina, con quien se peleó para irse con Sergio Massa. Posteriormente, no vio mucho futuro con Massa y se jugó hacia Florencio Randazzo, sin éxito. Hoy vuelve a juntarse con Cristina, a quien él mismo calificó como la responsable de un "mal gobierno". Incluso le resultaba difícil encontrar algo ponderable en su gestión.

Alberto Fernández: un símbolo perfecto del transfuguismo político.

Hugo Lomanto

htlomanto@yahoo.com.ar

La salud en Cuba

Los Kirchner destruyeron todo lo que tocaron. En poco tiempo más, van a destruir el concepto que tiene mucha gente acerca de que la calidad de la medicina en Cuba es excelente. Si eso fuera cierto, Florencia debería ya estar dada de alta.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Fiestas patrias

En mayo (día 25, Revolución de Mayo), junio (día 20, Bandera Nacional) y julio (día 9, Independencia) se celebran nuestras principales fiestas patrias. Los colores celeste y blanco deberían aflorar por todos lados, para demostrar la unidad y la confraternidad del pueblo argentino, situación que ahora suena "irreal". En esos mismos meses se destacan varias fiestas religiosas católicas: mayo, mes de María; junio, mes del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María; julio, Nuestra Señora del Carmen. En las tres fechas patrias tuvieron intervención Dios, la Virgen María y el clero. Una de las versiones sobre el origen de los colores de la bandera argentina -que inspiró a Manuel Belgrano- se basa en que fueron los mismos del manto de la Virgen María (celeste y blanco). El culto al Sagrado Corazón de Jesús es una de sus más importantes devociones (según las revelaciones privadas de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque). En ellas, Jesús prometió que todas las naciones que grabaran su Sagrado Corazón en sus banderas y se consagraran a Él recibirían protección divina. En este período preelectoral hago un llamado a la Iglesia Católica, a los políticos y a todo el pueblo a obviar intereses personales y rezar unidos, en todas las misas celebradas hasta las elecciones, la Oración por la Patria, en pos de la salvación de la Argentina.

Marcos A. Machado

marcos53arg@hotmail.com

Aviones publicitarios

En Florencio Varela seguimos sufriendo la tortura ambiental de los aviones publicitarios, que practican vuelo bajo y temerario con altoparlantes. Esto impide estudiar, reposar por enfermedad, que duerman bebes o que trabajen quienes lo hacen por la noche, etc. ¿Habrá por allí algún funcionario que nos proteja de la contaminación sonora? ¿Alguno en los organismos dedicados al medio ambiente, a la educación, a la aviación civil? Y la gobernadora Vidal, ¿por qué permite que suceda esto?

Raúl Dessy

ricardo.dessy@gmail.com

Uso del plástico

Es encomiable la campaña para reducir el uso de plásticos, pero sorprende que algunas empresas privadas y públicas sigan enviando facturas y comunicaciones en sobres de ese material. Lo mismo que empresas relacionadas con la industria del papel (servilletas, papel higiénico, rollos de cocina, etc.), que presentan sus productos en envoltorios de material plástico.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Ángeles en Twitter

Suelo ser de las que participan en la red cuando hay que dar una mano. El miércoles pasado me tocó solicitar ayuda para mí. Una droga necesaria para hacerme un estudio importante y que está en falta por un tema comercial de laboratorios. En cuestión de un par de horas, 129 personas, algunas que me conocen y la mayoría no, replicaron el mensaje en el que preguntaba si alguien sabía dónde conseguirla. Quiero agradecer, con sus arrobas de Twitter muy especialmente a las siguientes personas que me ayudaron: @uliapaga, que se ofreció a gestionarla en Uruguay; @italodaffra, que me pasó datos muy buenos que ya agendé para un futuro; @smutsipou, que enseguida impulsó el "erreteo"; @arielmun, que me llamó ofreciéndose para ver si lo conseguía en Bélgica; @stebanlib, que inició una cruzada entre droguerías; @Houseano, que me avisó que alguien tenía la respuesta y necesitaba que la siguiera para asesorarme por DM; @Me_dicenKaty, que fue la que trabajó toda una mañana buscándome la droga, moviendo laboratorios y farmacias para que finalmente yo pudiera adquirirla.

Es cierto que la red está llena de haters, trolls y stars. Pero también están ellos y muchos otros que tienen esa bonhomía solidaria que supieron tener los radioaficionados. La comunicación por amistad y la colaboración por fraternidad. Y especialmente, agradezco a @psirven, por este espacio.

No toda la sociedad está alienada. Nos rodea muy buena gente.

Silvina Manzi

DNI 22.981.885

En la red

Facebook

Inusual mensaje a la Corte Suprema del tribunal que juzga a Cristina Kirchner

"Este es el único país donde las cortes de primera instancia le tienen que recordar a la Corte Suprema cómo debe hacer su trabajo" - Gonzalo Salvador

"Y sí. Abre el paraguas ante tanta nulidad" - Marcelo García

"A la Corte no hay que sacarle los ojos de encima, ¡todos alertas!" - Zoe Miranda

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)