De los lectores: cartas & mails

Artículo 109

Uno de los candidatos a presidente de la Nación, Alberto Fernández, abogado y profesor de Derecho, anuncia que cuando sea elegido procederá a rever las sentencias de los jueces en alusión a las que se han dictado y se dicten en los casos de causas penales por "corrupción" contra exfuncionarios del gobierno al que él mismo perteneció y que dejó el poder en 2015. Y simultáneamente, en su programa de gobierno, asegura que no promoverá ninguna reforma constitucional. El profesor Fernández debería releer la Constitución nacional por la que juraría en caso de asumir. Al hacer la jura se promete "observar y hacer observar fielmente" la Carta Magna (art. 93). En su artículo 109, la Constitución claramente establece la imposibilidad total de semejante propuesta: "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

Clarísimo.

Marcelo Ricardo Zarazaga

DNI 7.646.547

Traspaso de mando

En estos días se dio a conocer que el orfebre Juan Carlos Pallarols comenzó a cincelar el bastón presidencial para el ganador de las próximas elecciones. Me detuve a pensar en caso de que triunfe la fórmula Fernández-Fernández (espero que esto no ocurra), cómo sería la ceremonia de traspaso de mando. La imagino plena de tensiones y de toda clase de especulaciones. Pero estoy segura de que esta vez sí seríamos testigos de este acto tan representativo de nuestra democracia. En diciembre de 2015 esto no sucedió porque la expresidenta no lo permitió. Y fue una clara burla a las normas constitucionales.

Tengamos memoria, porque no es un dato menor.

Gloria Estrella Valdovinos

DNI 16.124.593

Energías renovables

En su columna del 16 del actual, el ingeniero Apud hizo un valioso y justo inventario de los aportes que el gobierno actual hizo en cuestiones energéticas. Sin embargo, en la Argentina, país despoblado y con una población muy mal distribuida, no se atiende al desarrollo de regiones productivas, pero desprovistas de energía y, por lo tanto, de gente. No hay inversiones en energías renovables de potencia media, claves para encarar emprendimientos en todo el país, aun en sitios relativamente cercanos a grandes localidades. Asimismo, la inversión en desarrollo e investigación en sistemas energéticos autónomos de potencia baja y media es esencial para aprovechar las extensas regiones vírgenes y con capacidad productiva que el generoso suelo argentino nos provee. Eso permitiría también una distribución más eficiente de la población, creando fuentes de trabajo lejos de las grandes ciudades, que son generadoras de pobreza y exclusión. Más energía en los mismos lugares no es suficiente si no se piensa a mediano y largo plazo con visión estratégica.

Héctor J. Fasoli

DNI 12.498.457

Menos gasto público

La reducción del gasto público es un imperativo de la hora. Después de décadas de ir en sentido contrario, es hora de discutirlo seriamente. Un país como el nuestro debería funcionar con un tercio de los estamentos electivos a todos los niveles. Que como contribución a la equidad paguen impuestos todos. Y es tarea impostergable mejorar la eficiencia del sistema impositivo, incluyendo a quienes, haciendo uso de sus privilegios, se autoexcluyen. La sociedad empezará a creer en sus poderes cuando tengan la valentía y honestidad de producir reformas que beneficien al conjunto.

Enrique Vidal Bazterrica

DNI 11.299.101

Salvaje agresión

Hace unos días, en el barrio de Palermo, Elías Chamen, al salir de una sinagoga, sufrió una agresión física y verbal por ser judío. Contó que había dos personas que presenciaban la escena, riéndose de la situación. Otros pasaron indiferentes. Nadie lo auxilió o intentó detener el ataque ni llamó a la policía. La situación trae del pasado, el recuerdo de la tragedia humana. No conozco a ese padre de seis hijos, pero para mi familia y muchos de los que se enteraron de lo acontecido, no nos es indiferente la salvaje y primitiva agresión. La pelea contra el prejuicio, el racismo, el antisemitismo y la xenofobia debe ser una constante de los argentinos. A pocas cuadras del lugar donde aconteciera la agresión, en la calle Guise, hay un pequeño templo, donde se reúnen personas de distintas creencias, en donde el diálogo interreligioso por la paz es moneda corriente. La ciudadanía con su compromiso e intervención oportuna evitará que otros Elías tengan que sufrir los rigores de las bestias y el abandono de los "distraídos".

José Antonio Aguirre

DNI 12.600.064

El Gráfico

Pasado mañana se cumplen 100 años de la aparición del primer número de la revista El Gráfico, de la que fui lector incondicional por muchos años. Yo nací en abril de 1928; en esa época El Gráfico estaba por cumplir nueve años, por lo que de alguna manera crecimos juntos. Desde que aprendí a leer, El Gráfico fue mi revista irreemplazable. Me apasionaba la lectura de reportajes, comentarios e informaciones que surgían de la pluma de aquellos próceres del periodismo: Borocotó, Panzeri, El Veco, Frascara, Juvenal, Ardizzone y muchos otros, y aquellas láminas hermosas que ambicionaban todos los deportistas. Salir en la tapa de El Gráfico era la patente de que el deportista había entrado en la galería de los triunfadores. Yo soy hincha de San Lorenzo, que salió campeón en 1933. El Gráfico le dedicó varias láminas, Las guardo como reliquia y embellecen las paredes de un santuario sanlorencista que instalé en una habitación del local donde trabajo. He cumplido 91 años, toda mi vida ha girado en torno de las actividades del campo. Tengo una casa de remates y ferias en Chacabuco desde hace 51 años; todos los días vengo a la oficina y cuando termino las tareas, me doy una vueltita por el santuario y me deleito releyendo viejos artículos que me dejaron como regalo los redactores de El Gráfico.

Francisco Héctor Bertella

LE 5.014.718

En la red

Facebook

Inauguran el Paseo del Bajo

"Increíble lo que se podría haber hecho en obras con toda la plata despilfarrada y robada durante la década ganada" - Ale Seyfarth

"Si viviera en Buenos Aires pensaría como ustedes, pero el interior es otra historia" - Liliana Ramírez

"¡Muy buena obra! Lástima que no la muestra por cadena nacional. No todos pueden verla" - Andrea Villafañe

