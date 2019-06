De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019

Soberbia

Nuestros candidatos, con la soberbia de siempre, pretenden resolver todos nuestros problemas con promesas vacías de contenido. Los resultados a la vista nos muestran una decadencia que lleva más de 70 años. Sugiero que sean más humildes y solo asuman el modesto compromiso de lograr tener una moneda sana y sin inflación; reducir el gasto público y los impuestos, y dar un marco de reglas claras y de sencillo cumplimiento. De todo el resto, podemos ocuparnos los ciudadanos de a pie. Sean humildes. Sabremos agradecerles.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Falta de civismo

¿Cómo es posible que tanta gente en nuestro país, negándose a ver y aceptar las causas judiciales que enfrenta, apoyan con "devoción" a la expresidenta? El resultado final de esas causas le corresponde a la Justicia, pero ¿dónde están los valores democráticos y republicanos? En este contexto, considero que hay otros hechos gravísimos que nos hieren como ciudadanos: la afrenta de no entregar el bastón de mando al nuevo presidente, ungido por la voluntad de la ciudadanía en elecciones libres es un desprecio inaceptable en una república. No hacia el presidente, sino hacia todos nosotros. También la jugada autoritaria, manipuladora, de autopostularse a vicepresidenta y anunciar a un "acompañante de fórmula", sacado de la galera. Otra muestra de falta de respeto a las instituciones de la República la dio el primer día del juicio oral. Sentada atrás, observando su celular. No comprendo cómo la Justicia permite una actitud tan agraviante. ¿Cómo podremos exigirles a nuestros hijos y nietos un comportamiento cívico acorde con un Estado de Derecho si una referente a nivel nacional -con una incomprensible alta adhesión- exhibe tal desfachatez?

Quien está o haya ocupado un cargo de tanto poder y responsabilidad debe dar a la sociedad un ejemplo multiplicador de civismo, decencia y republicanismo. Todo lo demás está fuera de lugar y desnuda sin clemencia a quien lo ha ejercido y mancha indeleblemente a quienes la sostienen por simple ideología.

Walter J. R. Junco

DNI 6.255.188

Ley de aborto

Leí el proyecto de ley de aborto que enviarán nuevamente al Congreso, y ya vaticino su fracaso, porque contiene aspectos muy controvertidos. Una niña de 13 años podrá concurrir a un hospital público y abortar sin presencia ni consentimiento de padre, madre o novio. Tema muy delicado y discutible. No acepta la objeción de conciencia de un profesional, y no entiendo bien por qué: si una médica es madre y católica, ¿no puede negarse a provocar un aborto? Luego de 14 semanas de embarazo las mujeres podrán interrumpir igual el embarazo si es producto de una violación, pero no se exige ni denuncia policial ni ante la Justicia; se acepta la palabra de la persona. Dice el texto: "Mujer u otras entidades con capacidad de gestar" sin aclarar a qué se refiere (¿vaca, delfín, alienígena?), y pretende que en las clases de educación sexual obligatorias en los colegios se enseñe que "abortar es un derecho de las mujeres", lo cual resulta inaceptable para cualquier institución católica. Evidentemente se nota demasiado la mano del feminismo extremo, a tal punto que uno duda si de verdad quieren que se apruebe la ley o se trata de una actitud declamatoria. Así como está presentada parece inviable.

Gustavo Fernández

DNI 18.205.248

Saludo al Ejército

El señor Amor, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se queja del homenaje del embajador Von Eyken al Ejército Argentino en su día. Señaló que es un insulto comparar al Ejército Argentino con el Ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, lo cual el señor Von Eyken no hace, y solicita su destitución. Decir que el Ejército alemán y por consiguiente todos sus integrantes, desde oficiales hasta soldados conscriptos, como lo fue mi suegro en la dotación del acorazado alemán Graf Spee y tantos otros soldados alemanes que participaron de la Segunda Guerra Mundial eran nazis es una tremenda estupidez y un desconocimiento de la historia. Es como decir que todos los soldados y oficiales que lucharon en la Guerra de Malvinas eran simpatizantes de la dictadura militar argentina y, por lo tanto, no dignos de homenajes y respeto. Los ejércitos están conformados por personas con vocación para defender a su patria, pero son sus comandantes políticos, quienes determinan sus acciones militares, no siempre para defender los verdaderos intereses de las naciones y sus habitantes.

Enrique Schwarck

DNI 7.599.950

Ayuda terapéutica

Por cuestiones económicas, mi obra social, Osplad (que recibe mis aportes puntualmente todos los meses), le ha retirado el acompañante terapéutico a mi hijo, quien está diagnosticado como TEA (Trastorno del Espectro Autista). Por ese motivo no puede asistir a sus terapias ya que para poder sostener lo poco que tengo trabajo durante todo el día. Soy docente y aclaro que no percibo ningún tipo de subsidio o beneficio por la condición de mi hijo. Saben que todo lo que se refiere a discapacidad (desde desplazamientos hasta consultas odontológicas) cuestan económicamente el doble y hasta el triple, por esas cuestiones naturalizadas como "hay que tenerles paciencia", "provocan mucho trabajo", etc. Por otro lado, quiero hacer pública la inutilidad e incompetencia del Servicio Nacional de Rehabilitación (Ramsay), ya que para obtener la renovación de la oblea de libre tránsito me dieron turno para el 2 de enero de 2020. Si, leyeron bien, para 2020. Parece un chiste. Me pregunto: ¿y mientras tanto, qué hago? Porque las personas que padecen TEA están incapacitadas para viajar en transporte público .

Silvana Zaccari

DNI 14.432.901

En la red

Facebook

Por decreto, el Gobierno exige que Cristina cobre solo una de las dos pensiones que ella reclamaba

"¡Ya es demasiado con un sueldo!" - Darío Álvarez

"Es expresidenta, tiene que cobrar, y su difunto marido fue presidente. Tiene que cobrar" - Javier Krujowski

"Mientras esté procesada que no cobre nada... que le saquen los fueros y si fuera inocente gestione lo que le corresponde" - Haydée Carrera

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)