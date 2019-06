De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019

Contradicción

El lunes pasado hubo una nueva marcha por el #NiUnaMenos. Miles de personas en todo el país, en su gran mayoría mujeres, se convocaron para exigirle al Gobierno mayor seguridad y que no haya más víctimas de la violencia de género. Este año sumaron nuevos reclamos: de equidad de género y la ley de legalización del aborto, tiñendo de verde las manifestaciones. Lo llamativo fue la total incoherencia de los reclamos: por un lado el derecho a vivir de unas y por el otro el derecho a terminar con la vida de otros. Me asombró mucho la contradicción en simultáneo.

Fernando Gómez Videla

DNI 26.420.138

Bolsa de gatos

Soy médico, y como tal puedo cometer un error; lo que no puedo es repetirlo. Cada argentino tiene igual responsabilidad, es decir, puede equivocarse, pero no puede repetir el error, especialmente a la hora de votar. Poco antes de 2001, hubo la necesidad de vencer al peronismo, y para ese fin se armó una bolsa de gatos. Y la bolsa ganó. Como el objetivo era el poder, y no el día después, vino el 2001. Hoy, "todos contra Macri" es más de lo mismo. No es una forma de gobernar, ni siquiera es un plan. A los argentinos les toca decidir qué quieren, de una vez por todas. Y una vez más, digo que todos podemos cometer un error, pero no podemos repetirlo. En lo personal, Macri es coherencia, es un plan, aun con errores. No quiero más bolsas de gatos, no más búsquedas del poder por el poder en sí.

Aníbal E. Tufró

DNI 10.548.620

Industria naval

En relación con la carta del señor Carlos Manuele sobre el Astillero Río Santiago, quisiera subrayar un aspecto más por el cual no solamente vale la pena que exista, sino que haya una industria naval pujante en la Argentina, por el efecto reactivador que genera sobre decenas de pymes que son proveedoras de los astilleros. Esto es así porque un buque no solo se compone de su casco, la máquina y su instrumental de navegación. Un buque, además, necesita colchones, platos, cubiertos. Necesita electrodomésticos, sanitarios, muebles, vidrios, ropa de cama? y la lista sería interminable. Todos elementos que la industria nacional está en perfectas condiciones de proveer.

Por cierto, lograr reactivar la industria naval no es fácil. Tiene que haber, ante todo, capacidad de financiación (nadie tiene 50 millones de dólares en el bolsillo para construir un buque) y también es necesario lograr órdenes de construcción. Y una vez logradas, se debe construir un buque en un año y no en diez, como lamentablemente ha ocurrido en Río Santiago. Pero el intento vale la pena. Solo en una cosa voy a discrepar con el señor Manuele. Por razones que sería largo enumerar, la Marina Mercante nacional, tal como alguna vez tuvimos, no volverá nunca más. Lo que había se perdió y reconstruirla hoy es sencillamente imposible. Pero aún queda la fuerza laboral, los marinos argentinos, que se debe preservar, y en esto deberían trabajar duro los institutos de formación, las empresas del sector y, sobre todo, los gremios, quienes deberían entender que la disyuntiva es adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo internacional o desaparecer. Otra cosa difícil de lograr, pero que vale la pena intentar.

Marcelo Recio

DNI 13.712.993

Salud pública

El 29 de abril quise pedir turno para una ecografía en el Hospital Pirovano. Me dijeron que había... ¡un mes de espera! Concurro el 28 de mayo. Primer turno disponible: 27 de julio. Total: tres meses. ¿Cómo puede ser posible? "No damos abasto, es mucha la gente y poco personal", me contestaron. Inmediatamente después acudí al Hospital Tornú a pedir turno para una tomografía. Espera de dos días. ¡Fabuloso! ¿Los resultados? En un mes y medio. "Estamos colapsados. Hay más pacientes que médicos para informar", fue la respuesta. Señor Rodríguez Larreta; ¿cómo puede ser que haya que esperar tres meses por un turno? ¿Por qué no se invierte en salud? ¿Por qué no se ve? No puede ser que todo el país venga a atenderse gratis. Así, la atención es denigrante, y jamás cambiará si hay tanta gente. ¿Por qué no se pone un límite o un arancel para la gente que no es de la CABA? Pero que se haga algo ya. Y si no es posible, más profesionales con mejores salarios. Me quejé en todos los directorios de los hospitales, pero no pueden hacer nada. Me quejé en el GCBA, ¿y adónde me mandaron? A la Defensoría del Pueblo. ¿Qué puede hacer el paciente? Nada. Entonces, por lo menos que se sepa: así está la salud pública en la ciudad de Buenos Aires.

Victoria González

gdvico@gmail.com

¿Rivales o enemigos?

En las páginas 1 y 2 de la nación sección Deportes del 4 del actual, el jugador Walter Montillo, de Tigre, expresa su satisfacción por la victoria ante Boca y el logro de una copa. En la página 8, se informa que el jugador Julio Buffarini, de Boca, lesionado por una violenta infracción de Montillo, deberá permanecer en recuperación por 40 días. El árbitro no aplicó la sanción correspondiente. ¿Es hoy el fútbol un juego de habilidad, de velocidad, de inteligencia o es una batalla de brutalidad, donde se enfrentan dos adversarios o dos enemigos, en la Argentina? Si los árbitros no ponen freno a estos comportamientos y los consideran normales, no sancionables, también quizás a corto plazo deberemos admitir que en un partido de tenis, el perdedor tendrá el derecho de aplicarle al vencedor un golpe con su raqueta en la cabeza, para descargar su frustración anímica. ¿No es para pensar que así no se logran cosas positivas ?

Ruben Pascual

DNI 4.118.395

Ejemplo a seguir

En un programa de TV de preguntas y respuestas se presentó una señora de unos 60 años que tuvo la desgracia de enviudar a los 32 años, y que comentó algo que considero un ejemplo a seguir por mucha gente que está sola y no sabe qué hacer con su vida. Sus palabras fueron; "Después de sufrir tremenda e irreparable pérdida, decidí no llenarme 'ni de perros ni de gatos', y después de larguísimos trámites y una larga espera me dieron en adopción dos hermanitos. Los llené y me llenaron de amor; hoy son dos personas fantásticas que colman mi vida".

Hernán Caire

DNI 5.262.288

En la red

Facebook

Reconocimiento mundial a Gabriela Sabatini

"Por sobre todas las cosas humildad dentro y fuera de una cancha, lo que te hace grande de verdad" -Raúl Maglione

"Felicitaciones.Gracias por representarnos, Gaby" -Hugo Chazarreta

"Te lo merecés eternamente" -Luis Felchie

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)