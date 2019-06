De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2019

Gasto público

Coincido con la columna de Ricardo Esteves en la que sostiene que el origen de los males económicos del país está dado por el elevado gasto público. Es evidente que existe un exceso de empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal. Cada nueva administración aumenta el personal para acomodar a parientes, amigos o para devolver favores políticos. Una propuesta para solucionar el exceso de personal sin tener que despedir gente sería que se disponga la prohibición absoluta de nombrar empleados públicos hasta que se produzcan vacantes. Pero como con esto solo no alcanzaría porque el exceso de personal es gigantesco, tendría que ponerse un cupo. Así, podría disponerse que cada diez nuevas vacantes (por muerte, jubilación y/o renuncia) se puede nombrar a una persona. Es decir, se puede nombrar al 10% de las vacantes que se vayan produciendo. Así, en algunos años se irá alivianando el gasto público sin necesidad de despedir personal.

Sindicatos y política

El peronismo siempre utilizó a los sindicatos como algo que es de su propiedad. Hugo Moyano relanzó su Partido para la Cultura, la Educación y el Trabajo, con la intención de obtener lugares para dirigentes gremiales en las listas de candidatos del kirchnerismo. Lo hizo en la sede del sindicato de mecánicos (Smata). En un régimen legal como el nuestro, de un solo sindicato con personería para cada oficio o categoría laboral, los gremios deben abstenerse de identificarse o brindar apoyo a un partido político. Las instalaciones del Smata son sostenidas con los recursos provenientes de las cuotas sindicales de todos los trabajadores afiliados, sean peronistas, radicales, socialistas, etc. El Ministerio de Trabajo no debería tolerar esta violación del principio de libertad sindical.

Resarcimiento

Todos los que ejercemos una actividad laboral estamos expuestos a cometer errores que se denominan mala praxis y comprenden actos que se llevaron a cabo con absoluta negligencia o desconocimiento sobre lo que se ejerce. Esto es más conocido en la medicina, pero se extiende a otras actividades profesionales, laborales y políticas que se lleven a cabo en forma negligente o displicente. Como médico, conozco sus alcances. En caso de comprobarse, acarrea severas consecuencias profesionales, como la de la pérdida del título o la suspensión para ejercer, así como el resarcimiento económico a la o las víctimas, que implica su patrimonio personal por el daño provocado. Frente a los reiterados juicios internacionales perdidos por expropiaciones indebidas, incumplimiento de contratos, jubilaciones, etc., con montos varias veces millonarios en dólares y centenares de víctimas mortales directas e indirectas, para los jueces o políticos que fueron responsables, ¿cómo se configura la figura de mala praxis? ¿Solo a que Dios y la patria se lo demanden? ¿O existe algún otro medio para resarcir el daño?

Puntos verdes

Me gustaría proponer que se agreguen más puntos verdes y más información sobre ellos. Como ya se sabe, sufrimos un enorme problema a nivel mundial: el calentamiento global. Como ciudadana, quiero hacer un cambio y reducir mi impacto negativo en el medio ambiente. Primero de todo, veo que hay mucho interés por el reciclaje, pero poca información sobre esto. Muchas personas no saben qué materiales se pueden reciclar y cuáles no, ni las condiciones en las que deben estar. Y debería haber más puntos verdes en lugares accesibles para todos habitantes de departamentos. Se podrían incluir en sedes municipalidades y en plazas o centros comerciales. Esto es algo que nos podría beneficiar a todos a nivel provincial, nacional y global.

Ciclistas

A las 20.30 del jueves pasado un ciclista que iba a contramano y a gran velocidad por la calle Vicente López, entre Callao y Rodríguez Peña, casi me atropella. ¿Dónde está la Policía de la Ciudad para asegurar que las bicicletas cumplan las normas de tránsito y multar a los ciclistas que realizan este tipo de contravenciones que ponen en riesgo a otros ciudadanos?

Calles mendocinas

Quisiera informar de la mala condición de las calles de Mendoza, para que los legisladores provinciales puedan tomar cartas en el asunto. Hay pozos que causan serios daños a los vehículos, con el perjuicio económico que esto provoca a sus propietarios. Y además ayudaría en el tema de la inseguridad: de noche, pinchar una rueda genera una gran tensión porque nadie sabe lo que le puede pasar hasta que se solucione el problema o llegue la ayuda.

Ojalá lo tengan en cuenta.

Flores para Rosa

Hay veces que las flores dejan de ser solo un adorno y se transforman en una caricia inesperada o en una sonrisa para el alma. Rosa estaba invitada a almorzar a las 13 y, como es muy respetuosa de los horarios, decidió esperar que transcurrieran los 15 minutos que faltaban para la cita sentada en la vereda del Club de la Milanesa. Le preguntó a un mozo si se podía sentar un rato. "Sí señora, siéntese tranquila", le respondieron. A continuación, Mauro, el mozo, compró un ramo de flores en un puesto cercano y se lo obsequió con un beso. La sorpresa fue tan grande que Rosa llegó a la cita exultante de emoción .

Tratamos luego de encontrar los diferentes significados de esta actitud, pero lo cierto es que mientras haya jóvenes tan sensibles hacia las personas mayores, nada se ha perdido y los valores que soñamos para nuestra sociedad... están intactos.

Rosa es mi madre y está a punto de cumplir 94 años.

