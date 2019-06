De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019

El apagón

El amanecer inesperado sin electricidad del domingo pasado será recordado por su desafortunada coincidencia con el Día del Padre. La infaltable emoción de los hijos no impidió el sentido agasajo en "largas siete horas a oscuras". Explicar el porqué y cómo ocurrió y quiénes fueron los responsables del apagón o del colapso o falla del suministro eléctrico que afectó a 50 millones de personas, inédito en el mundo, es una imperativa obligación que debería darnos a la mayor brevedad el Gobierno.

J. Fernando Arana Cosulich

jfac@live.com.ar

Boletas en Santa Fe

El sistema de elección de la provincia de Santa Fe ha demostrado ser el menos malo. Las boletas separadas para cada una de las candidaturas -gobernador, senador provincial, diputado provincial, concejal e intendente- hacen que no sea necesario el corte de boletas para votar a candidatos de diferentes frentes o partidos. El resultado en la ciudad de Rosario -el justicialismo ganó para gobernador y senador provincial, mientras que el socialismo lo hizo para diputados provinciales, concejales e intendente- demuestra acabadamente su efectividad. Debería ser implementado en el orden nacional.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Dady Brieva

Escucho al cómico Dady Brieva decir que hay que crear la "Conadep del periodismo" y me hace acordar al nazismo hitleriano y al comunismo estaliniano. Espero que a este individuo alguien lo haga reflexionar.

Jorge Anigati

DNI 571.943

Feriados

Nuestro país se halla en estado de emergencia económica, con una inflación que hace inviable el desarrollo, con la tercera parte de nuestra población bajo la línea de pobreza, con 6.500.000 niños que pasan hambre (según información del Observatorio de la UCA), pero esta semana tenemos dos días feriados. ¿Qué porcentaje del PBI se pierde con esto?

Por ello mi propuesta al Gobierno: los feriados no deben ser eliminados, pero sí convertidos en días laborables (Japón lo hizo). Las autoridades podrán disponer cómo se rinde homenaje a las personas o instituciones que se recuerdan en ellos, con actos públicos en todas las jurisdicciones y, especialmente, en todos los colegios del país, sean estos públicos o privados, creando conciencia en la sociedad de que la única forma de recuperación es con el trabajo.

Sin duda, si somos capaces de llevar a cabo esta medida, habremos prestado un servicio a nuestra Patria y a las generaciones futuras.

Germán García D'Auro

ggarciadauro@gmail.com

Iglesia Católica

Profunda tristeza me causa la carta de monseñor Miguel Ángel Santurio, cargada de rencor y resentimientos y sin otra finalidad, aparentemente, que no sea la venganza ante los agravios recibidos, todo lo contrario de las enseñanzas de Jesús: antes que la venganza poner la otra mejilla, antes que el odio amar al enemigo, ante la ofensa el perdón y sobre todo la humildad. La carta de por sí da la razón a quienes lo enjuiciaron. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, al menos por ahora, impone el celibato y es muy cautelosa con los curas sanadores.

Mónica Sofía Pasman

DNI 4.455.534

Educación sexual

Tengo 14 años y respecto de la educación sexual integral opino que es necesaria, sí, pero precisamente con una visión integral, no sesgada por la ideología de género. Los principales maestros de los niños son los padres. Ellos tienen el derecho y la responsabilidad de educar a sus hijos sobre la moralidad y la sexualidad. Además, los padres jamás se enteran completamente de lo que se enseña, a puerta cerradas, a los alumnos en estas clases. No saben en su totalidad de las actividades que se realizan o las respuestas del maestro durante la clase, lo cual quiere decir que no tienen control alguno. Por otra parte, las clases de educación sexual pasan por alto las diferencias individuales entre los niños. Estos reciben en las distintas materias una enseñanza acorde con su nivel intelectual. Sin embargo, cuando se trata de un área tan delicada como la sexualidad, a todos los niños que están en el mismo grado se les imparte el mismo material, aun cuando algunos no estén física o psicológicamente capacitados para recibir esta enseñanza.

Candelaria Valentini

DNI 46.059.835

Messi, más otros diez

Messi juega en equipo. La mayor parte de los técnicos que han dirigido a Leonel Messi en la selección han cometido el enorme error de pensar que lo más cómodo para el jugador es armar un seleccionado con Messi más otros diez. Olvidaron que Messi es un jugador de equipo. Si bien sus condiciones le permiten poder ganar algún partido solo, esta situación no puede ser el denominador común de un seleccionado argentino. La magia de Messi aparece en todo su esplendor cuando juega en un equipo que sabe lo que hace y donde siempre existen jugadores que pueden tomar decisiones de juego con total libertad y sin la presión de sentir que dependen del mejor jugador del planeta. La responsabilidad de que la selección juegue tan mal es principalmente de los técnicos que la han dirigido, porque han sido incapaces de organizar un equipo que pueda jugar sin Messi para que este luego se incorpore a su estructura como una parte de ella y así poder explotar sus máximas condiciones rodeado de compañeros que siempre puedan ser una opción. Las limitaciones técnicas de los entrenadores hacen que se dependa de lo que Messi pueda hacer, convirtiendo al resto de los jugadores en meros pasadores de pelota al 10. Pero Messi no está para organizar el caos, está para hacer la diferencia dentro de un equipo que sabe a qué juega.

Si los técnicos no son capaces de lograr que Messi sea parte de un equipo, la Argentina difícilmente volverá a ser una potencia futbolística.

Carlos Abraham

DNI 17.036.558

