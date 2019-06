De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019

La única bandera

Contaba mi papá: 20 de junio de 1947, YPF Plaza Huincul. El feriado no corta la tarea de un grupo de hombres en un depósito. Amanece con frío y nieve. No hay periodistas ni fotógrafos ni discursos, solo estos hombres que caminan 30 metros desde un tráiler hacia un mástil. Izan la bandera argentina. Allí, en medio de la nada. Solo el viento corta el silencio. Inclinan la cabeza y empiezan su labor diaria. Respeto, trabajo, sacrificio: así se honra a la Patria y se recuerda a sus patriotas. Lean esto y reflexionen los jóvenes que agitan pancartas o pañuelos del color que sea: hay una sola bandera que debe unirlos y los cobija a todos, la celeste y blanca. Lean esto y reflexionen maestros, jueces, gerentes de bancos y organismos públicos y privados, porque vemos a diario flameando en sus instituciones banderas argentinas que son trapos viejos, sucios, desteñidos. Muchos de ustedes hoy participarán de ceremonias y discursos. ¿No les da vergüenza? Y por favor, un minuto de silencio para un grande entre los más grandes: Manuel Belgrano.

Ana Acosta

Dueños de los votos

¿Los políticos como Massa pensarán que son dueños de los votos que tuvieron? ¿Y que pueden llevarlos libremente de una vereda a la otra? Los votantes somos los verdaderos dueños de nuestros votos y nosotros podemos decidir cambiar de partido o de candidato, pero cuando el político salta de un lado a otro lo que es seguro es que salta sin nuestros votos.

Rodolfo Miani

Ataúdes kirchneristas

En 1983, fue suficiente la quema de un ataúd con el nombre de Raúl Alfonsín por parte de Herminio Iglesias para esfumar las aspiraciones de Ítalo Luder a la presidencia. Hoy, los seudoperonistas "kirchneristas" llevan quemado un cementerio y mantienen elevadas expectativas electorales.

¿Qué paso con nuestro querido país?

Alberto Fernando Díaz

Revoleo de bolsos

He leído las graciosas declaraciones de Dady Brieva relacionadas con el robo al Estado nacional perpetrado por José López. Y destaco su gran sentido del humor. Ahora bien, lo que es cierto, ya que tuve oportunidad de leer la sentencia que condenó a López, es que no existe diferencia de pena por "revolear" o "llevar" los bolsos con el dinero robado. Utilizando el lenguaje que Brieva hubiera usado de no haber sido López integrante del anterior gobierno, quedó absolutamente demostrado que se "afanó" todo lo que pudo y lo pretendía llevar a un lugar donde se lo guardaran.

Armando R. Vasini

Apagones olvidados

¿Nadie recuerda los cortes de luz sucedidos en cualquier momento en los veranos durante el gobierno kirchnerista? Recuerdo haber quedado atrapada en el ascensor con más de 30 grados de calor, o haber tenido que subir los once pisos hasta mi departamento varias veces en la misma semana. Señores Fernández, ejerciten su memoria y no pretendan sacar rédito político del apagón.

Mercedes Campos

Lawfare

Después de la presentación exhaustiva del fiscal Stornelli para solicitar el procesamiento tanto de Cristina Fernández como de Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la República, y otros empresarios, ¿adónde queda la alusión a lawfare que implica una cierta ideología política esgrimida por la Justicia contra los partidarios de una idea diferente? Ese término fue utilizado por la doctora Fernández de Kirchner para intentar exculparse de los delitos de los que se la acusa. Idéntico término fue utilizado por el Papa frente a un grupo de magistrados internacionales, entre los que se encontraba el doctor Zaffaroni, militante kirchnerista muy reconocido por su formación y antecedentes. Esa expresión alentó a otros partidarios del kirchnerismo a afirmar que el Papa coincidía con el razonamiento de la expresidenta. ¿Qué ideología sería en este caso la que la Justicia persigue si los presuntamente perseguidos son figuras pertenecientes a vertientes políticas opuestas?

Alfredo Andreotti

Días feriados

Si algo necesita nuestro país para desarrollarse es trabajar más y mejor. En los feriados no laborables recordamos a personajes o gestas muy plausibles, pero esto significa dejar de producir y perder días de clases. El Congreso, sin modificar el 25 de mayo y el 9 de julio, podría aunar fechas para rendir los homenajes que se consideren justos y necesarios en un mismo día, que podríamos llamar el "Día del Reconocimiento", para conmemorar a San Martín, Manuel Belgrano, Domingo F. Sarmiento y Martín Güemes; conmemorar el "Día del Soldado Argentino" a los caídos en todas las guerras: la de la emancipación, la del Paraguay, la de Malvinas y batallas como la de la Vuelta de Obligado. ¿Y para qué conmemorar el 1º de mayo como Día del Trabajador si resulta no laborable el Día del Bancario, el del Empleado Público y tantos otros más? No tengo dudas de que nuestros antecesores estarían de acuerdo con una medida así porque ellos trabajaron incansablemente por la patria y así iríamos volviendo a inculcar la cultura del trabajo.

Roberto Arostegui

Residuos de plástico

Sería de mucha utilidad para la salud del medio ambiente y para reducir la cantidad de basura plástica que últimamente se está generando en el mundo si cada una de las personas que compran comida para llevar en la hora de su almuerzo llevaran su propio recipiente en lugar de usar aquellos de plástico provistos por los locales gastronómicos. Considero que es una solución práctica, fácil de transportar y que nos permitirá contribuir a cuidar de nuestro planeta. El cambio está en nosotros.

Mariano Olivero

